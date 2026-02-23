Live TV

MAE, atenționare pentru Mexic: „Evitați călătoriile". Creștere a jafurilor și violenței, turiștii sunt principalele ținte

Ministerul Afacerilor Externe.
Ministerul Afacerilor Externe. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi avertizează pe cetățenii români care se află sau intenționează să călătorească în Mexic să evite deplasările neesențiale în mai multe state, ca urmare a agravării situației de securitate după uciderea liderului cartelului de droguri, Nemesio Oseguera, cunoscut sub numele de „El Mencho”. Zonele vizate includ Jalisco, Zacatecas, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Colima, Aguascalientes și Nayarit.

MAE atrage atenția că, în ultima perioadă, a crescut numărul de jafuri și infracțiuni violente pe întreg teritoriul țării, iar turiștii reprezintă principalele ținte, potrivit unui comunicat de presă.

Printre cele mai frecvente infracțiuni se numără furturile de documente, sume de bani, carduri de credit sau debit, sechestrările de persoane, traficul de droguri și traficul de ființe umane. Aceste incidente sunt înregistrate în special în orașele Ciudad de Mexico, Ciudad Juarez, Guadalajara, Morelia, Acapulco, Cuernavaca, precum și în statele Michoacán, Guerrero, Durango, Morelos, Nuevo Leon, Guanajuato, Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Sonora și Sinaloa.

MAE recomandă și evitarea deplasărilor în regiunile de frontieră și sfătuiește cetățenii să folosească operatori turistici acreditați și să rămână în cadrul grupului turistic, respectând recomandările autorităților locale.

Contact și asistență consulară

Cetățenii români care se află sau intenționează să călătorească în Mexic sunt sfătuiți să contacteze Ambasada României la Ciudad de Mexico prin e-mail la mexico.consul@mae.ro și să-și înregistreze prezența în regiune prin platforma Econsulat: https://www.econsulat.ro/CetateniRomaniInregistrati/Inregistreaza
sau aplicația „Călătorește informat”.

Pentru asistență consulară, românii pot apela la ambasada României la Ciudad de Mexico: +52 55 5280 0447; Call Center București: +52 55 5280 1869 / +52 55 3883 3072

Telefon de urgență disponibil în caz de situații critice

MAE avertizează că cetățenii care ignoră recomandările se deplasează pe propria răspundere și vor suporta consecințele unor eventuale incidente, deoarece capacitatea misiunii diplomatice de intervenție în zonele cu risc este limitată.

Recomandări de siguranță

Ministerul subliniază că românii trebuie să respecte următoarele măsuri de precauție:

  • Evitarea deplasărilor pe timpul nopții și în zonele izolate sau aglomerate, precum și participarea la demonstrații
  • Păstrarea documentelor și valorilor personale în locuri sigure și folosirea doar a copiilor ale documentelor originale
  • Asigurarea autoturismelor cu sisteme de alarmă și menținerea geamurilor închise și a ușilor blocate
  • Consumul exclusiv de apă îmbuteliată
  • Evitarea acceptării bagajelor altor persoane și a implicării în traficul de droguri
  • Folosirea exclusivă a taxiurilor comandate prin telefon sau aplicații oficiale
  • Schimbarea banilor doar la case de schimb sau bănci autorizate

De asemenea, MAE recomandă încheierea unei asigurări de călătorie, medicale și de viață și consultarea site-urilor oficiale pentru informații privind vaccinurile necesare: Institutul Național de Sănătate Publică (http://insp.gov.ro) și Centrul European de Control și Prevenire a Bolilor (https://www.ecdc.europa.eu/en).

Românii sunt îndemnați să monitorizeze constant informațiile oficiale și să folosească serviciul de alertă prin SMS „Un SMS îți poate salva viața!” pentru a primi avertizări în timp real în situații de urgență.

Moartea lui Nemesio Oseguera, cunoscut sub numele de „El Mencho”, şeful puternicului cartel Jalisco New Generation (CJNV), în timpul unei operaţiuni militare, a declanşat violenţe în mai multe regiuni ale Mexicului, relatează AFP preluată de News.ro. Duminică, Statele Unite au cerut cetăţenilor lor aflaţi în mai multe zone din Mexic să „stea la adăpost până la noi ordine” din cauza valului de violenţă din ţară după moartea lui El Mencho.

