MAE atenționează transportatorii români: Ungaria introduce restricție de 7,5 tone la graniță din 1 ianuarie 2026

Data publicării:
mae inquam octav genea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) atrage atenţia transportatorilor de marfă asupra faptului că, în Ungaria, de la 1 ianuarie, va fi introdusă o restricţie de greutate de 7,5 tone pe drumul principal între Berettyóujfalu şi frontieră. Traficul de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone va utiliza exclusiv autostrada M4.

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români transportatori de marfă, care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Ungaria, cu privire la introducerea unei restricţii de greutate de 7,5 tone pe tronsonul drumului principal nr. 42 între localitatea Berettyóujfalu şi frontiera de stat începând cu 1 ianuarie 2026. Conform legislaţiei ungare, după introducerea restricţiei, tronsonul vizat al drumului principal nr. 42 poate fi utilizat prin traversarea zonei cu circulaţie restricţionată doar de acele vehicule de marfă a căror masă totală maximă autorizată, conform certificatului de înmatriculare, nu depăşeşte 7,5 tone”, arată MAE, într-un comunicat de presă transmis joi, scrie News.ro.

Sunt exceptate de la restricţie vehiculele de marfă a căror destinaţie sunt oraşele Biharkeresztes sau Artánd (trafic de destinaţie) şi care figurează în documentul de transport, precum şi autobuzele.

După introducerea interdicţiei, traficul de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone va utiliza exclusiv autostrada M4, care oferă un nivel de servicii superior şi o alternativă sigură, în comparaţie cu drumul principal nr. 42.

„În cazuri justificate, se poate solicita un permis de acces, care se eliberează gratuit, conform legislaţiei ungare în vigoare, la compania Magyar Közút Nonprofit Zártkörüen Müködö Részvénytársaság (Compania Ungară de Drumuri Publice, Societate pe Acţiuni cu Funcţionare Restrânsă, Nonprofit)”, precizează MAE.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Budapesta: +3613847689, Consulatului General al României la Szeged: +3662424431 şi Consulatului General al României la Gyula: +3666464579, +3666477147, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefoanele de permanenţă ale Ambasadei României în Ungaria +36305356912, Consulatului General al României la Szeged +36306777980 şi Consulatului General al României la Gyula +36306357181.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet: https://budapesta.mae.ro/, https://szeged.mae.ro/, https://gyula.mae.ro/, https://www.mae.ro/.

