MAE avertizează românii care merg în Grecia: drumuri și autostrăzi pot fi blocate de protestele fermierilor

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se afă, tranzitează sau vor să călătorească în Grecia că în perioada următoare sunt posibile perturbări semnificative ale circulaţiei rutiere, inclusiv blocarea unor drumuri naţionale, autostrăzi, tuneluri şi artere secundare, precum şi a rutelor care asigură accesul către punctele de trecere a frontierei, din cauza protestelor fermierilor eleni.

Discuțiile dintre Guvernul grec și fermierii, care de mai multe săptămâni blochează autostrăzile într-o dispută privind subvențiile agricole și bugetul, au ajuns joi într-un impas, deoarece ultimele propuneri de compromis nu au reușit să deblocheze situația.

Potrivit MAE, există posibilitatea ca circulaţia pe autostrada Atena-Salonic să fie afectată pe ambele sensuri, pentru perioade de timp variabile, începând cu data de 8 ianuarie 2026, scrie News.ro.

De asemenea, sunt anticipate perturbări ale activităţii în punctele de frontieră, cu precădere Promachonas, Exochi, Niki şi Evzoni.

MAE recomandă cetăţenilor români să respecte recomandările autorităţilor locale şi să folosească rutele alternative indicate de acestea, precum şi să evite zonele în care au fost anunţate mobilizări ale fermierilor.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +302106728875; +302106728879 şi Consulatului General al României de la Salonic: +302310340088, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă, precizează sursa citată.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefoanele de urgenţă ale Ambasadei României la Atena: +306978996222 şi Consulatului General al României de la Salonic: +306946049076.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet https://www.mae.ro, https://atena.mae.ro, https://salonic.mae.ro, https://www.astynomia.gr şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

