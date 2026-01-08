Live TV

MAE avertizează românii care merg în Grecia: drumuri și autostrăzi pot fi blocate de protestele fermierilor

Data actualizării: Data publicării:
mae ministerul de externe inquam octav ganea
Ministerul Afacerilor Externe. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se afă, tranzitează sau vor să călătorească în Grecia că în perioada următoare sunt posibile perturbări semnificative ale circulaţiei rutiere, inclusiv blocarea unor drumuri naţionale, autostrăzi, tuneluri şi artere secundare, precum şi a rutelor care asigură accesul către punctele de trecere a frontierei, din cauza protestelor fermierilor eleni.

Discuțiile dintre Guvernul grec și fermierii, care de mai multe săptămâni blochează autostrăzile într-o dispută privind subvențiile agricole și bugetul, au ajuns joi într-un impas, deoarece ultimele propuneri de compromis nu au reușit să deblocheze situația.

Potrivit MAE, există posibilitatea ca circulaţia pe autostrada Atena-Salonic să fie afectată pe ambele sensuri, pentru perioade de timp variabile, începând cu data de 8 ianuarie 2026, scrie News.ro.

De asemenea, sunt anticipate perturbări ale activităţii în punctele de frontieră, cu precădere Promachonas, Exochi, Niki şi Evzoni.

MAE recomandă cetăţenilor români să respecte recomandările autorităţilor locale şi să folosească rutele alternative indicate de acestea, precum şi să evite zonele în care au fost anunţate mobilizări ale fermierilor.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +302106728875; +302106728879 şi Consulatului General al României de la Salonic: +302310340088, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă, precizează sursa citată.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefoanele de urgenţă ale Ambasadei României la Atena: +306978996222 şi Consulatului General al României de la Salonic: +306946049076.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet https://www.mae.ro, https://atena.mae.ro, https://salonic.mae.ro, https://www.astynomia.gr şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
România UE
1
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
maduro
2
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Berlin pană de curent
3
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este...
Reza Pahlavi
4
Prințul moștenitor al Iranului a transmis primele instrucțiuni iranienilor. El îndeamnă...
maduro venezuela
5
Reacții din Venezuela după capturarea lui Maduro: „Vrem să trăiască fiecare zi care i-a...
Un polițist i-a agresat pe reporterii români care încercau să-l intervieveze pe Adrian Șut
Digi Sport
Un polițist i-a agresat pe reporterii români care încercau să-l intervieveze pe Adrian Șut
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
protest fermieri grecia
Negocieri blocate în Grecia. Fermierii amenință cu extinderea protestelor pe autostrăzi
tribut pt victimele Le Constellation bar - Crans Montana
Românul de 18 ani, mort în incendiul care a devastat barul elvețian Le Constellation, era din Gorj și avea dublă cetățenie. Anunțul MAE
statiune Macugnaga din Verbano-Cusio-Ossola Piemont Italia
Ministra de Externe, Oana Țoiu, face precizări despre cei trei români blocaţi în telecabină în Italia 
mae
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Marea Britanie
mae ministerul de externe inquam octav ganea
MAE anunţă restricţii pentru camioane pe mai multe autostrăzi din Bulgaria, în perioada sărbătorilor
Recomandările redacţiei
radu miruta face declaratii
Ministrul Apărării, amănunte despre zborul la Paris al lui Nicușor...
ID187713_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Voucherul de 50 de lei pentru consumatorii vulnerabili ar putea fi...
avion elvetia
De ce au zburat avioanele Elveției alături de aeronava Spartan, în...
electricieni pe stilp intervin la cabluri electrice
Peste 11.000 de locuințe fără curent electric în mai multe județe...
Ultimele știri
Impozit de peste cinci ori mai mare pentru o clădire monument istoric în București. Primăria Sectorului 5 a invocat schimbarea legii
Managerul barului din Crans Montana, care a luat foc, ar fi fugit de incendiu cu casa de marcat în brațe
Bogdan Ivan: Luăm în calcul şi un scenariu B, în care să avem o reducere graduală a plafonării preţului la gaze
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care au cele mai mari șanse să-și găsească dragostea în 2026. Spun adio relațiilor „de probă”
Cancan
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
Fanatik.ro
Avertisment de la ANM! Ce urmează în toată țara după iarna instalată în ultimele ore: „Vin temperaturi de...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Top transferuri FCSB! Ce sume uriașe a încasat Gigi Becali în ultimii ani
Adevărul
UE, acuzată că alimentează războiul Rusiei din Ucraina. Putin face miliarde de euro din exportul de gaze...
Playtech
Cum se montează corect lanţurile de iarnă? Detaliul care contează pentru a fi perfect funcţionale
Digi FM
Se pensionează la 48 de ani, dar are planuri mari. Cu ce se va ocupa șeful Poliției Municipiului Sibiu după...
Digi Sport
Glume între milionare. Ce a spus Sabalenka după ce a învins-o pe Cîrstea + Cum a numit-o pe româncă
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Avocatul fiului lui Rob Reiner a renunţat la caz. Alan Jackson spune însă că Nick Reiner nu este vinovat de...
Adevarul
Harta noilor drumuri expres așteptate în România. Doar două șosele rapide pot fi inaugurate până în 2027
Newsweek
Pensia se recalculează automat sau trebuie depusă adeverința de la angajator? Care este procedura?
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Momentul când 50 de oi dau buzna într-un supermarket. Au provocat haos printre rafturi și au blocat casele de...
Film Now
Povești de dragoste care nu au trecut testul timpului. Cupluri celebre care s-au despărțit după mai bine de...
UTV
O nuntă din Olanda a fost anulată după ce discursul de la ceremonie a fost scris cu ChatGPT