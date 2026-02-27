News Alert MAE: România și-a retras personalul neesențial de la ambasada din Israel, pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran
Data actualizării: Data publicării:
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, vineri, că ministrul afacerilor externe a aprobat repatrierea voluntară a personalului neesențial și a membrilor de familie din Ambasada României la Tel Aviv, Consulatului General la Haifa și Oficiului de Reprezentare la Ramallah.
Potrivit comunicatului oficial, această decizie vine ca răspuns la evoluțiile recente de securitate din regiune. MAE precizează că va continua să monitorizeze situația și este pregătit să acorde protector consulară cetățenilor români aflați în zonă.
Autoritățile române recomandă prudență și mențin contactul permanent cu cetățenii români pentru a oferi asistență în orice situație de urgență.