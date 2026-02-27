Live TV

Ministerul Afacerilor Externe.
Ministerul Afacerilor Externe. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, vineri, că ministrul afacerilor externe a aprobat repatrierea voluntară a personalului neesențial și a membrilor de familie din Ambasada României la Tel Aviv, Consulatului General la Haifa și Oficiului de Reprezentare la Ramallah.

Potrivit comunicatului oficial, această decizie vine ca răspuns la evoluțiile recente de securitate din regiune. MAE precizează că va continua să monitorizeze situația și este pregătit să acorde protector consulară cetățenilor români aflați în zonă.

Autoritățile române recomandă prudență și mențin contactul permanent cu cetățenii români pentru a oferi asistență în orice situație de urgență.

Citește și: SUA au autorizat plecarea din Israel a personalului neesenţial: Plecați cât timp sunt disponibile zboruri comerciale

Regatul Unit retrage tot personalul din Iran și închide ambasada de la Teheran

Și China le cere cetăţenilor săi să părăsească Iranul „cât mai curând posibil”

Editor : Ana Petrescu

