MAI a lansat aplicația care îți arată datele din cartea electronică de identitate. Cum funcționează și cum îi ajută pe deținători

Vești bune pentru românii care au noile cărți electronice de identitate și care s-au confruntat cu mai multe probeme după ce adresa nu mai apare pe aceste buletine noi. Ministerul de Interne lansează aplicația mobilă care citește datele de domiciliu din noile buletine. RoCEI Reader se numește aplicația și acolo putem vedea toate datele noastre, inclusiv atunci când avem nevoie de dovada domiciliului. Aplicația este sigură, dau asigurări oficialii ministerului. Cătălin Aurel Giulescu, directorul Direcției pentru Evidența Persoanelor, a explicat pentru Digi24 cum funcționează această aplicație.

Directorul Direcției pentru Evidența Persoanelor a precizat că principalul motiv pentru lansarea acestei aplicații este pentru a ușura utilizarea cărții electronice de identitate.

„Ne gândim la versatilitatea, la ușurința de utilizare a cărții electronice de identitate, care, trebuie să recunoaștem, a fost afectată în această perioadă de tranziție până la definitivarea tuturor fluxurilor, în special de reticența furnizorilor de servicii în a-și achiziționa cititoare pentru act de identitate electronic. Cu acele cititoare putem citi orice act de identitate electronic, nu numai cele emise de statul român,” a declarat pentru Digi24 Cătălin Giulescu.

Nu toți furnizorii de servicii și-au achiziționat cititoare, fapt ce îngreunează folosirea cărților de electronice de identitate.

„Da, trebuie să recunoaștem, nu toți furnizorii de servicii și-au achiziționat acele cititoare. Interacțiunea cu cartea electronică este foarte importantă. Ea a fost proiectată astfel încât să asigure și protecția datelor cu caracter personal. Asta înseamnă că anumite seturi de date, precum cea referitoare la informațiile de domiciliu sau de reședință sunt protejate, în sensul în care accesul este permis doar dacă titularul acceptă și introduce codul PIN, ori generalizarea emiterii acelei adeverințe de atestare a domiciliului anula efectiv acest beneficiu al cetățeanului. Și de aceea intervenția Ministerul Afacerilor Interne este extrem de importantă,” a precizat Giulescu.

„Mare atenție în distribuirea acelor informații!”

Cătălin Giulescu a explicat cum poate fi folosită aplicația și recomandă utilizatorilor să fie atenți cui distribuie informațiile generate din aplicație.

„Deci, aplicația permite citirea datelor înscrise electronic. Și aici avem un set de date care sunt citite automat, în special având în vedere valența cărții electronice ca document de călătorie. Deci acea partiție se citește și, prin introducerea codului PIN, este citită și partiția în care este înscrisă informația referitoare la domiciliu și, cât de curând, va fi accesibilă și informația referitoare la la reședință.

Este o recomandare pentru cetățeni să-și descarce această aplicație. Este aplicația Ministerului Afacerilor Interne, pentru că de ieri am primit informații să confirmăm că este aplicația Ministerului Afacerilor Interne. Da, confirmăm este aplicația noastră și este foarte important ca cetățeanul să aibă un instrument. Totuși, trebuie să înțelegem că elementele de securitate sunt share-uite, sunt împărțite între emitent, între Ministerul Afacerilor Interne și utilizator. Utilizatorul trebuie să înțeleagă că trebuie să se protejeze și singuri și să nu distribuie informația generată din aplicația, acele PDF-uri care cuprind întregul set de date, trebuie să aibă o mare atenție în distribuirea acelor informații. De fiecare dată când li se impune să facă dovada domiciliului, să verifice mai întâi ca cel care impune acea obligație să fie și abilitat să aibă acces la acea informație,” a precizat Cătălin Giulescu.

Controlorii pentru transportul în comun au obligația să se doteze cu cititoare

Directorul Direcției pentru Evidența Persoanelor a explicat că, în cazul controlorilor pentru transportul în comun, aceștia au obligația să se doteze cu cititoare.

„Acolo este obligația celui care constată de fapt, a entității, să se doteze cu cititoare pentru carte electronică și trebuie să identifice unic persoana, iar în măsura în care prelucrarea este justificată, informația referitoare la domiciliu, dacă nu poate fi colectată în momentul respectiv, poate fi obținută ulterior. Vorbim de un instrument de identitate electronic și întreaga societate trebuie să înțeleagă că trebuie să-și modifice procedurile și modul în care interacționează cu acest instrument de identitate electronic. Asta înseamnă că trebuie să regândim toate procesele, toate procedurile și să ne adaptăm” spune Giulescu.

Peste 640.000 de cărți electronice de identitate au fost emise

Cătălin Giulescu a precizat că, până aseară, erau emise și se află în circulație peste 640.000 de cărți electronice de identitate, iar ritmul de creștere este de aproximativ între 40 și 50.000 pe săptămână.

