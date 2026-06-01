MAI avertizează: conturi false pe rețelele sociale răspândesc informații despre Ilie Bolojan și Cătălin Predoiu

Ministerul Afacerilor Interne a atenționat cu privire la apariția unor conturi pe rețelele de social media care răspândesc informații false despre premierul interimar Ilie Bolojan și ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, inclusiv acuzații nefondate și date medicale sau juridice inventate.

„Pe rețelele de social media au apărut conturi care diseminează informații false despre activitatea unor membri ai Guvernului interimar al României”, transmite MAI, luni într-o postare pe Facebook.

Instituția precizează că sunt vehiculate inclusiv informații privind presupuse procese sau probleme de sănătate ale oficialilor, toate fără bază reală.

„Unul dintre acestea transmite, cu precădere, informații false despre premierul interimar, Ilie Bolojan. De la presupuse procese intentate ministrului interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, până la așa-zise probleme grave de sănătate ale premierului interimar”, arată MAI.

Ministerul avertizează că astfel de mesaje sunt însoțite de linkuri suspecte, care pot pune în pericol datele personale ale utilizatorilor.

„Mare atenție! Textele sunt însoțite de link-uri către site-uri de unde puteți obține „mai multe detalii”. În realitate, dacă accesați link-urile respective, riscați să vă fie furate datele personale”, avertizează instituția.

MAI le recomandă cetățenilor să nu distribuie astfel de postări și să verifice informațiile doar din surse oficiale.

„Nu distribuiți aceste postări și nu accesați link-urile inserate în text. Verificați informațiile doar din surse oficiale și de încredere”, mai transmite Ministerul Afacerilor Interne.

„Atenție, informații false!”, subliniază MAI.

Editor : Ana Petrescu