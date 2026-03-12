„MAI Digital”: Românii vor putea obține documente importante fără să mai meargă la ghișeu. Ce servicii publice sunt vizate

Ministerul Afacerilor Interne a demarat proiectul „MAI Digital”, o inițiativă menită să accelereze modernizarea serviciilor publice și să reducă birocrația prin digitalizarea interacțiunii dintre cetățeni și instituțiile statului. Prin intermediul noilor platforme electronice, utilizatorii vor putea depune cereri, transmite documente, verifica stadiul solicitărilor și accesa diverse servicii administrative direct online. Demersul urmărește eliminarea deplasărilor la ghișeu și crearea unor servicii publice rapide, eficiente și ușor de accesat.

Digitalizarea anumitor servicii va facilita comunicarea dintre cetățeni și instituțiile statului, va diminua timpul necesar soluționării solicitărilor și va contribui la modernizarea modului de funcționare al administrației publice.

„MAI Digital”: Digitalizarea serviciilor pentru cetățeni

La sfârșitul lunii ianuarie 2026 a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „MAI Digital” al cărui scop este accelerarea procesului de digitalizare a serviciilor publice oferite de structurile Ministerului Afacerilor Interne. Proiectul va contribui la dezvoltarea unor noi servicii publice electronice adaptate nevoilor cetățenilor, cu accent pe creșterea eficienței și calității interacțiunii dintre cetățeni și mediul de afaceri cu administrația publică.

Proiectul se va derula pe o perioadă de 36 de luni și are un buget de aproximativ 657 milioane de lei, fonduri nerambursabile asigurate prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (prioritatea 2 - Digitalizare în administrație publică), care este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională. (Sursa: MAI)

Servicii care vor fi digitalizate

Proiectul urmărește transformarea modului în care cetățenii interacționează cu administrația publică, prin trecerea de la proceduri birocratice tradiționale, bazate pe prezența fizică la ghișeu, la servicii accesibile online, rapide și eficiente. Prin intermediul platformelor digitale dezvoltate în cadrul proiectului, cetățenii vor putea depune cereri, transmite documente, verifica stadiul solicitărilor sau obține diverse acte administrative direct prin internet, fără a mai fi nevoiți să se deplaseze la sediile instituțiilor.

Servicii ale statului care vor putea fi accesate online

„MAI Digital” urmărește digitalizarea unui număr de aproximativ 15 servicii publice esențiale furnizate de structurile Ministerului Afacerilor Interne, acestea urmând să fie integrate într-o platformă digitală unificată accesibilă cetățenilor. Au fost vizate în special serviciile cu volum mare de solicitări din partea populației, precum:

Servicii privind permisele de conducere și înmatriculările auto

Digitalizarea acestui domeniu va permite realizarea online a unor proceduri administrative precum programările pentru eliberarea documentelor, depunerea cererilor pentru preschimbarea sau duplicarea permisului de conducere și urmărirea stadiului emiterii documentelor. De asemenea, procedurile legate de înmatricularea vehiculelor, transcrierea dreptului de proprietate sau radierea acestora vor fi simplificate și realizate în mare parte online.

Servicii de evidență a persoanelor și stare civilă

În cadrul proiectului vor fi digitalizate și serviciile referitoare la actele de stare civilă. Cetățenii vor putea depune online cereri pentru eliberarea certificatelor de naștere, căsătorie sau deces, precum și pentru stabilirea domiciliului sau a reședinței. Aceste servicii vor fi integrate cu sistemele informatice existente ale administrației publice pentru a permite accesul rapid la date și documente.

Servicii furnizate de Poliția Română

Proiectul include extinderea serviciilor electronice oferite de Poliția Română, cum ar fi eliberarea cazierului judiciar în format electronic, consultarea istoricului sancțiunilor rutiere (cazier auto) sau depunerea online a sesizărilor și petițiilor cu valoare juridică, prin utilizarea semnăturii electronice.

Servicii pentru cetățenii străini - Inspectoratul General pentru Imigrări

Digitalizarea va viza și procedurile privind acordarea avizelor de muncă și a permiselor de ședere pentru cetățenii străini. Dosarele vor putea fi depuse și gestionate în format electronic, ceea ce va simplifica procedurile administrative și va reduce timpul de procesare pentru mediul de afaceri care angajează lucrători din afara Uniunii Europene.

Servicii privind avizele și autorizațiile pentru securitate la incendiu

Proiectul prevede și digitalizarea procedurilor pentru obținerea avizelor și autorizațiilor emise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Documentațiile tehnice vor putea fi depuse online, iar analiza și emiterea avizelor se vor realiza prin intermediul sistemelor informatice, facilitând astfel procesele administrative pentru sectorul construcțiilor și pentru operatorii economici.

MAI Digital continuă demersurile de digitalizare ale Ministerului Afacerilor Interne, concretizate în dezvoltarea HUB-ului MAI (portalul de servicii al MAI https://hub.mai.gov.ro), Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă, cărții electronice de identitate etc. și va contribui la creșterea numărului de servicii electronice și complexității acestora, inclusiv prin integrarea noilor tehnologii, precum inteligența artificială.

Editor : C.S.