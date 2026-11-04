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Mai iei cardul de sănătate la medic în noiembrie? Ce anunță CNAS pentru românii cu buletin electronic sau model vechi

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Card de sănătate. Inquam Photos Octav Ganea
Card de sănătate. Inquam Photos Octav Ganea
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Din articol
Ce înseamnă acordarea serviciilor fără validare cu cardul de sănătate Ce se întâmplă cu actualul card de sănătate dacă ai buletin electronic Ce este cardul național de sănătate și ce date conține Ce poate face buletinul electronic și unde sunt păstrate datele medicale Ce document poți folosi la medic dacă ai buletinul vechi

În noiembrie, pacienții pot beneficia de servicii medicale fără validare cu cardul de sănătate, anunță Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Documentul rămâne utilizabil în paralel cu noua carte electronică de identitate pentru autentificarea în sistem și semnarea electronică a consultațiilor și a altor servicii acordate.

În practică, în noiembrie semnarea serviciilor cu cardul sau cu CEI nu este obligatorie. Lipsa semnării nu este motiv de respingere la validare, cu condiția respectării celorlalte reguli aplicabile.

Ce înseamnă acordarea serviciilor fără validare cu cardul de sănătate

Semnarea cu cardul înregistrează electronic confirmarea serviciului acordat. Validarea este verificarea serviciului raportat de furnizor în Platforma informatică din asigurările de sănătate (PIAS), în vederea decontării. Un serviciu acordat fără confirmare prin card poate fi verificat în continuare în sistem. Celelalte condiții de decontare se aplică în funcție de serviciul solicitat, inclusiv prezentarea biletului de trimitere, acolo unde acesta este obligatoriu.

Pentru octombrie 2026, CNAS a precizat că lipsa semnării cu cardul de sănătate sau cu actul electronic de identitate avea doar rol de avertizare și nu ducea, singură, la respingerea serviciului.

Ordinul emis la 2 noiembrie a dezactivat regula „serviciul nu a fost semnat cu cardul” pentru activitatea din perioada 1-31 octombrie 2026. Același document a stabilit că serviciile, medicamentele și dispozitivele medicale acordate sau eliberate offline în acel interval se transmit în PIAS până la termenul de raportare a activității din octombrie.

Informarea pentru noiembrie se referă la acordarea serviciilor medicale fără validare cu cardul de sănătate: „Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate (CEAS) și Cartea Electronică de Identitate (CEI) pot fi utilizate în paralel pentru autentificare și semnarea serviciilor. În luna noiembrie serviciile medicale pot fi acordate fără a fi validate cu CEAS.”

Dezactivarea regulii de validare nu echivalează cu decontarea automată a serviciilor. Celelalte condiții legale privind raportarea, validarea și decontarea rămân aplicabile. 

Ce se întâmplă cu actualul card de sănătate dacă ai buletin electronic

Folosirea în paralel înseamnă că aplicațiile furnizorilor pot lucra cu ambele tipuri de documente. CNAS a pus la dispoziția dezvoltatorilor specificațiile necesare pentru ca actul electronic de identitate să poată fi folosit la autentificare și semnare. Introducerea funcției se face etapizat, pe măsură ce furnizorii își actualizează programele și își adaptează echipamentele.

Valabilitatea cardului fiecărui titular este reglementată separat. Articolul 338 din Legea nr. 95/2006 prevede că actele electronice de identitate eliberate persoanelor cu vârsta peste 18 ani permit autentificarea în platforma asigurărilor de sănătate. Același articol stabilește că valabilitatea cardului național încetează la data eliberării cărții electronice de identitate titularului.

Ce este cardul național de sănătate și ce date conține

Cardul național de asigurări sociale de sănătate este documentul electronic folosit pentru a atesta calitatea de asigurat și pentru a confirma serviciile de care a beneficiat titularul.

Cardul european de asigurări sociale de sănătate are o altă destinație. Acesta oferă acces la îngrijirile medicale necesare în timpul unei șederi temporare într-un stat în care se aplică regulile europene de coordonare a sistemelor de securitate socială. Funcțiile pe care cartea electronică de identitate le poate prelua în sistemul CNAS sunt cele ale cardului național.

Ce poate face buletinul electronic și unde sunt păstrate datele medicale

Cartea electronică de identitate este un act prevăzut cu cip, care stochează datele de identificare ale titularului, adresa de domiciliu, imaginea facială și certificatele pentru autentificare și semnătură electronică. Documentul poate fi folosit și pentru accesarea serviciilor digitale ale instituțiilor sau ale entităților care acceptă această metodă de autentificare.

La cabinet, actul electronic permite autentificarea titularului în sistem și semnarea serviciului acordat. Istoricul consultațiilor, diagnosticele și rezultatele analizelor sunt gestionate separat, în sistemele de sănătate. Aceste informații nu sunt stocate pe cipul cărții de identitate.

Ce document poți folosi la medic dacă ai buletinul vechi

Cartea de identitate model 1997 și cartea de identitate simplă, chiar dacă aceasta din urmă are formatul unui card bancar, pot fi prezentate pentru dovedirea identității. Ambele sunt documente fără cip și nu îndeplinesc funcția de semnare electronică a serviciilor medicale.

Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor (DGEP), cetățenii care dețin o carte de identitate model 1997 aflată încă în termen de valabilitate o pot folosi până la expirarea înscrisă pe document, însă nu mai târziu de 3 august 2031.

De la această dată, documentul nu va mai putea fi utilizat nici ca act de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene și în Spațiul Schengen, chiar dacă perioada de valabilitate înscrisă pe cartea de identitate nu a expirat.

Motivul este că modelul emis în 1997 este realizat pe suport de hârtie tip Teslin și include elemente de securitate considerate învechite în raport cu standardele europene actuale. Autoritățile arată că acest document este mai vulnerabil la falsificare și nu mai oferă nivelul de protecție impus în prezent.

Editor : C.S.

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