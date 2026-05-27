Live TV

Mai mult de două treimi dintre români consideră că este momentul schimbării complete a clasei politice (sondaj)

Data publicării:
plenul parlamentului
Foto: Inquam Photos / George Călin

Mai mult de două treimi dintre români consideră că este momentul unei schimbări complete a clasei politice, arată datele unui sondaj INSCOP. Cercetarea sociologică mai relevă că aproape jumătate dintre cei chestionaţi consideră că statul trebuie să protejeze populaţia chiar şi cu riscul de a nu ne mai putea plăti datoriile.

87.8% dintre respondenţi sunt total de acord cu afirmaţia „România are nevoie de stabilitate, nu de conflicte politice”, în timp ce 7.5% sunt oarecum de acord. 1.3% sunt oarecum împotriva acestei afirmaţii, iar 2% sunt total împotrivă. Ponderea non-răspunsurilor este de 1.3%, potrivit sondajului INSCOP.

Afirmaţia „Este momentul unei schimbări complete a clasei politice” întruneşte acordul total al 68.7% dintre cei chestionaţi. 15.8% sunt oarecum de acord cu afirmaţia, 5.9% oarecum împotrivă, iar 6.3% sunt total împotrivă. 3.2% nu ştiu sau nu răspund.

46.9% dintre respondenţi sunt total de acord cu afirmaţia „Statul trebuie să protejeze populaţia chiar şi cu riscul de a nu ne mai putea plăti datoriile”, în timp ce 23.1% sunt oarecum de acord. 9.6% sunt oarecum împotrivă, iar 15.8% sunt total împotrivă. 4.6% nu ştiu sau nu răspund.

Sunt de acord cu afirmaţia dată într-o proporţie mai mare decât restul populaţiei: votanţii AUR, persoanele cu educaţie primară, locuitorii din mediul rural. Sunt împotriva afirmaţiei într-un procent mai mare decât media: votanţii PNL şi USR, tinerii sub 30 de ani, cei cu educaţie superioară, locuitorii din Bucureşti.

Întrebaţi în ce măsură sunt de acord cu afirmaţia: „Reformele economice trebuie continuate chiar dacă sunt nepopulare”, 45.6% dintre cei intervievaţi spun că sunt total de acord, 21% sunt oarecum de acord, în timp ce 6.8% sunt oarecum împotrivă şi 19.9% total împotrivă. Ponderea non-răspunsurilor este de 6.6%.

Votanţii PNL şi USR, cei cu educaţie superioară, locuitorii din Bucureşti şi angajaţii din sectorul public sunt de acord cu afirmaţia dată într-o proporţie mai mare decât restul populaţiei.

Datele au fost culese în perioada 11-14 mai 2026. Metoda de cercetare este cea a interviului prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu aleator fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
An de vechime pentru pensie. Foto Getty Images
1
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță...
Andras Demeter
2
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a demisionat după ce au apărut înregistrări cu...
Nicușor Dan
3
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari...
Avertizare meteo de furtuni.
4
Alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni, vijelii și vânt puternic. Zonele...
eugen tomac nicusor dan
5
Cine este Eugen Tomac, consilierul prezidențial pe care Nicușor Dan l-ar putea desemna...
Naomi Osaka a făcut parada modei pe teren, iar adversara ei a cedat și nu s-a ferit de cuvinte
Digi Sport
Naomi Osaka a făcut parada modei pe teren, iar adversara ei a cedat și nu s-a ferit de cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan (sondaj)
sigla agentiei fitch
Ministerul Finanţelor: O analiză Fitch arată că România a redus deficitul, dar următorul test este continuitatea fiscală
sondaj
Sondaj INSCOP: PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegeri parlamentare. Ce procente au AUR și USR
INSTANT_GUVERN_BRIEFING_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan, despre datele INS: Economia se însănătoșește. E imoral ca cei care au dat foc acoperișului să critice pe cel care stinge focul
Emmanuel Macron și Donald Trump.
Sondaj: Emmanuel Macron conduce topul încrederii românilor în liderii internaționali. Pe ce loc se află Donald Trump
Recomandările redacţiei
dominic fritz
Dominic Fritz exclude un guvern cu PSD: „Nu există niciun fel de...
vreme, caldura, temperaturi ridicate
„Cupola de foc” a ajuns în România: Peste 30°C la umbră. Cât ține...
tragere cu un sistem patriot
Statele Unite permit în premieră unei țări europene să producă pe...
min edu dimian
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală...
Ultimele știri
„Listarea la bursă este un lucru sănătos pentru statul român”. Ce spune Oana Gheorghiu despre viitorul Poștei Române
Un disident a fugit din China în Coreea de Sud cu o barcă pneumatică. „Este cu adevărat rezistent şi curajos”
„Este un moment foarte periculos”. Șefa diplomației europene avertizează că Rusia ar putea ataca NATO
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Un model celebru așteaptă al șaselea copil la 44 de ani. Soțul ei este moștenitorul uneia dintre cele mai...
Cancan
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său...
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu românii implicați în accidentul de coșmar din Turcia. Microbuzul în care se aflau, izbit...
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
Cine e, de fapt, primul român calificat în finala Conference League. A câștigat 9 trofee și e dorit înapoi în...
Adevărul
De ce evită tot mai mulți români să vorbească cu vecinii și cum a dispărut ideea de comunitate
Playtech
Mica localitate din România unde se găsește resursa strategică a Europei. Are mai puţin de 4.000 de...
Digi FM
Elevă de clasa a V-a, către ministrul Educației, atent mai mult pe telefon: „Voi ne interziceți telefoanele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Aryna Sabalenka a oprit meciul la Roland Garros și i-a zis direct arbitrului: ”Nu e prea aproape de mine?”
Pro FM
Paul McCartney, despre motivul pentru care nu face poze cu fanii. Comparația neașteptată făcută de legendarul...
Film Now
„The Mandalorian and Grogu”, primul film „Star Wars” produs în ultimii şapte ani, ajunge la cinema. Criticii...
Adevarul
Ce salarii vor avea cadrele medicale din 2027. Reforma salarizării aduce creșteri importante și păstrează...
Newsweek
Veste grozavă pentru pensionari. Cu cât se indexează pensiile la 1 ianuarie 2027? Anunțul BNR
Digi FM
Un agent de pază septuagenar e printre cei mai căutați graficieni din Japonia. Nu cere bani pentru munca sa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson, milionarul obsedat de tinerețe, a dezvăluit cele 41 de reguli după care își trăiește viața...
Digi Animal World
Au vrut să facă o friptură, dar s-au speriat atunci când au văzut ce se ascunde în grătar: „Nu înțeleg cum a...
Film Now
Fiica lui Bruce Willis oferă noi informații despre starea de sănătate a actorului. „Sunt atât de...
UTV
Andreea Antonescu și-a sărbătorit fiica în America. Sienna a împlinit 15 ani și a primit un cadou special