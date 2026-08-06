Mai mult de jumătate dintre copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate vor ca aceștia să se întoarcă acasă (sondaj)

58% dintre copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate își doresc ca aceștia să revină în România și 44% dintre ei spun că, atunci când se confruntă cu o problemă serioasă, primul ajutor îl caută tot la părinți, chiar și de la distanță, arată datele unui sondaj realizat recent de Organizația Salvați Copiii România. Studiul, finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, a fost realizat în rândul copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate, beneficiari ai programelor organizației.

Rezultatele cercetării evidențiază impactul profund pe care plecarea părinților la muncă în străinătate îl are asupra copiilor. Astfel, 58% dintre copii își doresc ca părinții lor să revină în România, în timp ce 20% ar prefera să se mute ei în țara în care locuiesc părinții, iar 21% nu au putut indica o opțiune.

Deși părinții sunt plecați, aceștia rămân principala sursă de sprijin emoțional pentru mulți dintre copii. În momentele dificile, 44% dintre ei spun că primul sprijin îl caută la părinți, chiar și de la distanță, ceea ce subliniază importanța menținerii unei comunicări constante între părinți și copii.

Alți 23% apelează la un profesor, consilier școlar sau asistent social din cadrul școlii ori al Organizației Salvați Copiii; 16% la rudele cu care locuiesc, precum bunicii sau alte persoane din familie; 13% la un prieten, în vreme ce 4% declară că nu cer ajutor nimănui.

Experiența separării este însoțită, pentru mulți copii, și de schimbări în relațiile cu cei din jur. 35% dintre respondenți au declarat că au simțit că alți copii de la școală sau chiar unii adulți se poartă diferit cu ei, deoarece părinții lor sunt plecați la muncă în altă țară.

Dintre aceștia, 71% afirmă că au fost ironizați sau tratați într-un mod neplăcut, în timp ce 29% spun că au beneficiat de mai multă atenție, sprijin și ajutor.

Pentru 52% dintre copii, relațiile cu cei din jur au rămas neschimbate după plecarea părinților la muncă în străinătate.

Mihai și David

Povestea lui Mihai și David, în vârstă de 11 ani și 13 ani, doi dintre copiii sprijiniți în cadrul programelor Salvați Copiii, ilustrează impactul pe care plecarea părinților la muncă în străinătate îl poate avea asupra dezvoltării emoționale a copiilor.

Înainte de a se despărți, părinții plecau împreună la muncă în străinătate, iar copiii rămâneau în grija bunicilor paterni, a bunicii materne sau a unei mătuși. După despărțire, ambii părinți au plecat la muncă în străinătate, în țări diferite. Tatăl este plecat în Elveția, mama în Suedia, iar copiii au rămas în grija unei prietene de familie.

Lipsa părinților afectează semnificativ starea emoțională a copiilor, care au stări de tristețe, un comportament agitat uneori și o aparentă detașare, indiferență față de activitățile în care se implică de obicei, potrivit Salvați Copiii.

Cei doi frați vin în fiecare zi la centrul Salvați Copiii, unde beneficiază de o masă caldă zilnic, rechizite, activități de consiliere pentru a gestiona absența părinților, activități educative pentru a-și dezvolta abilitățile școlare și activități recreative pentru a se relaxa și a socializa cu alți copii. Participarea la activitățile organizate în centrul de zi le oferă un mediu stabil și familiar în care pot progresa, în ciuda absenței părinților. De asemenea, centrul menține legătura cu părinții și încurajează comunicarea regulată cu copilul. Totuși, absența părinților rămâne un factor de risc major, fiind necesară menținerea intervenției pe termen lung.

Cât de des vorbesc cu părinții plecați

Dincolo de experiențele individuale, sondajul evidențiază și modul în care copiii reușesc să mențină dialogul cu părinții plecați la muncă în străinătate cu privire la experiențele și dificultățile care țin de mediul educațional. Comunicarea cu părinții rămâne esențială, inclusiv atunci când este vorba despre dificultățile pe care copiii le întâmpină la școală.

Întrebați cât de des reușesc să vorbească cu părinții despre lucrurile care îi supără sau îi bucură în mediul școlar, 39% dintre copii au răspuns că fac acest lucru zilnic, 27% de câteva ori pe săptămână, 12% o dată pe săptămână, 17% mai rar, iar 4% preferă să discute despre aceste aspecte cu altcineva.

„Cu toate că înțeleg rațional motivele care i-au determinat pe părinți să plece în străinătate, pentru a le putea asigura un trai decent, copiii rămași cel mai adesea în grija rudelor din țară resimt absența părinților zi de zi, mai ales atunci când au probleme, simt nevoia să fie sfătuiți sau să fie sprijiniți emoțional. De aceea comunicarea cu părinții este esențială, chiar și de la distanță, pentru că ea îi dă copilului sentimentul de siguranță de care are atâta nevoie”, explică Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.

Salvați Copiii: „Sună-i zilnic!”

În acest context, Organizația Salvați Copiii România lansează activitățile din cadrul ediției 2026 a proiectului „Sună-i zilnic! Conexiune dincolo de granițe”, finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și adresat părinților români care muncesc în străinătate. Proiectul face parte din campania națională multianuală cu același nume, care reunește, sub același concept, o serie de inițiative menite să sprijine copiii rămași în țară și familiile acestora.

Pe lângă activitățile dedicate părinților din diaspora, campania include acțiuni adresate persoanelor în grija cărora rămân copiii, membrilor comunității și specialiștilor din domeniile asistenței sociale și educației, cu scopul de a susține bunăstarea emoțională a copiilor și menținerea relației acestora cu părinții plecați la muncă în străinătate. Campania se bucură de susținerea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, a Poliției de Frontieră Române și Aeroporturilor Craiova, Cluj-Napoca, Iași, Suceava.

„Poliția de Frontieră Română este alături de Organizația Salvați Copiii în acest demers de informare și prevenire, deoarece știm că, dincolo de frontiere, există și povești de familie care au nevoie de sprijin. În anii de colaborare am susținut împreună transmiterea unor mesaje importante către părinții care pleacă la muncă în străinătate, încurajându-i să păstreze o legătură permanentă cu copiii rămași acasă și să acorde atenție nevoilor lor emoționale. Vom continua acest parteneriat, convinși că informarea și cooperarea dintre instituții și organizațiile cu experiență pot contribui la protejarea interesului superior al copilului și la sprijinirea familiilor aflate în această situație”, a declarat inspectorul general al Poliției de Frontieră Române, chestor principal de poliție Cornel Laurian Stoica.

Scopul proiectului este creşterea gradului de conştientizare a părinţilor români care muncesc în alte state cu privire la nevoile copiilor rămaşi acasă, necesitatea menţinerii comunicării cu aceştia şi cu persoanele în grija cărora au rămas şi a legăturii cu comunitatea de proveniență.

Editor : B.P.