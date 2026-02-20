Mai multe linii de autobuz din București ar putea fi deviate sâmbătă și luni din cauza meciurilor Rapid - Dinamo şi FCSB - Metaloglobus

Liniile 86, 90, 104 şi 143 ar putea fi deviate, dacă situația o impune, în serile zilelor de sâmbătă şi luni, la dispoziţia Brigăzii Rutiere, pentru a permite desfăşurarea în siguranţă a meciurilor Rapid Bucureşti - Dinamo Bucureşti şi FCSB - Metaloglobus, programate pe Arena Naţională, a anunţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI).

Conform sursei citate, măsura va fi luată pentru a permite participarea în siguranţă a publicului la meciurile de fotbal Rapid Bucureşti - Dinamo Bucureşti, programat sâmbătă, 21 februarie 2026, de la ora 20:30 şi FCSB - Metaloglobus, programat luni, 23 februarie 2026, de la ora 20:00.

Astfel, vehiculele liniilor 86, 90 şi 143 nu vor mai întoarce la "Arena Naţională", iar cele ale liniei 104 vor fi deviate pe Şoseaua Iancului.

În acest caz, în serile de sâmbătă şi luni, Liniile 86 şi 90 vor funcţiona pe traseele de bază între terminalele "Clăbucet", respectiv "M Petrache Poenaru" şi intersecţia Str. Vatra Luminoasă/ Str. Tony Bulandra, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Tony Bulandra, cu întoarcere în Depoul Vatra Luminoasă.

Linia 104 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Complex Pantelimon" şi intersecţia Şos. Iancului/Bd. Pierre de Coubertin, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Şos. Iancului, Şos. Mihai Bravu, Bd. Decebal, apoi traseul actual.

Totodată, Linia 143 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Bucur Obor" şi intersecţia Str. Baicului/ Şos. Pantelimon, apoi pe un traseu modificat pe Şos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor, până la terminalul "Baicului" (capătul liniilor 69, 85 şi 382), cu întoarcere pe Str. Baicului, Str. Paharnicul Turturea, Str. Dumitru Slugeru, apoi traseul actual.

