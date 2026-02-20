Live TV

Mai multe linii de autobuz din București ar putea fi deviate sâmbătă și luni din cauza meciurilor Rapid - Dinamo şi FCSB - Metaloglobus

Data publicării:
autobuze stb in garaj
Foto: PMB

Liniile 86, 90, 104 şi 143 ar putea fi deviate, dacă situația o impune, în serile zilelor de sâmbătă şi luni, la dispoziţia Brigăzii Rutiere, pentru a permite desfăşurarea în siguranţă a meciurilor Rapid Bucureşti - Dinamo Bucureşti şi FCSB - Metaloglobus, programate pe Arena Naţională, a anunţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI).

Conform sursei citate, măsura va fi luată pentru a permite participarea în siguranţă a publicului la meciurile de fotbal Rapid Bucureşti - Dinamo Bucureşti, programat sâmbătă, 21 februarie 2026, de la ora 20:30 şi FCSB - Metaloglobus, programat luni, 23 februarie 2026, de la ora 20:00.

Astfel, vehiculele liniilor 86, 90 şi 143 nu vor mai întoarce la "Arena Naţională", iar cele ale liniei 104 vor fi deviate pe Şoseaua Iancului.

În acest caz, în serile de sâmbătă şi luni, Liniile 86 şi 90 vor funcţiona pe traseele de bază între terminalele "Clăbucet", respectiv "M Petrache Poenaru" şi intersecţia Str. Vatra Luminoasă/ Str. Tony Bulandra, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Tony Bulandra, cu întoarcere în Depoul Vatra Luminoasă.

Linia 104 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Complex Pantelimon" şi intersecţia Şos. Iancului/Bd. Pierre de Coubertin, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Şos. Iancului, Şos. Mihai Bravu, Bd. Decebal, apoi traseul actual.

Totodată, Linia 143 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Bucur Obor" şi intersecţia Str. Baicului/ Şos. Pantelimon, apoi pe un traseu modificat pe Şos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor, până la terminalul "Baicului" (capătul liniilor 69, 85 şi 382), cu întoarcere pe Str. Baicului, Str. Paharnicul Turturea, Str. Dumitru Slugeru, apoi traseul actual.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
zaharia-and-barbulesteanu
1
Bande de infractori români și albanezi, care evită controalele la frontiere și dau...
LIA SAVONEA
2
Prima reacție a Liei Savonea, după decizia CCR privind pensiile speciale: ÎCCJ va sesiza...
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
3
Un nou val cu ger, ninsoare şi viscol va cuprinde întreaga țară. ANM a emis o nouă...
printul william
4
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a...
F-16 România
5
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari...
Jutta Leerdam a primit verdictul, după ce și-a desfăcut fermoarul și și-a arătat bustiera la JO
Digi Sport
Jutta Leerdam a primit verdictul, după ce și-a desfăcut fermoarul și și-a arătat bustiera la JO
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - METEO - COD ROSU - NINSOARE - URMARI - 18 FEB 2026
Weekend cu vreme severă în București: Revin ninsorile și gerul și se va așterne un nou strat de zăpadă
girofar al unei masini de politie
Scandal live pe net: fratele tânărului care a murit după ce s-a drogat în garajul lui Tudor Duma, bătut pe stradă. Anchetă a Poliției
INSTANT_ZAPADA_BUCURESTI_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciprian Ciucu a anunțat ce amenzi au dat poliţiştii locali pentru deszăpezirea străzilor. Cele mai sancționate sectoare din București
paciet in pat de spital
Care este starea de sănătate a fetei din București, electrocutată într-o baltă. „Nu îşi aduce aminte episodul”
112
O fată din București a fost electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire electrice. Unde a avut loc incidentul
Recomandările redacţiei
sigla psd
PSD contraatacă: acuză PNL și USR că blochează măsurile de relansare...
Snow And Ice Warnings As Cold Weather Sweeps Across UK
ANM: Urmează o lună mai caldă decât normalul perioadei, dar cu un...
Cătușe
Avocatul Poporului respinge scăderea vârstei răspunderii penale la 12...
aur
AUR îl atacă pe Nicușor Dan: „O deplasare ratată. România a fost...
Ultimele știri
Diana Buzoianu: Îmi doresc să lansăm, până la jumătatea anului, Radarul Balastierelor cu control efectiv
Şeful departamentului Sport de la Rai a demisionat după gafele făcute în timp ce comenta ceremonia de deschidere a JO de iarnă
Ucraina boicotează ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice Milano-Cortina 2026
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Anul Calului de Foc 2026 pentru cei din zodia Bivol. Veștile sunt cât se poate de bune
Cancan
Unde a fost găsită Denisa, românca dispărută în Belgia, după 10 zile de căutări? 'Nu vă doresc să ajungeți în...
Fanatik.ro
Absență uriașă în derby-ul Rapid – Dinamo: e internat în spital! Exclusiv
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Roşca şi Epassy, probleme înainte de Rapid – Dinamo! Cine apără poarta “câinilor” în derby. Exclusiv
Adevărul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat...
Playtech
Răsturnare de situație în cazul adolescentei de 16 ani care s-ar fi electrocutat. Ce au descoperit medicii...
Digi FM
Cristina Cioran își recunoaște sentimentele pentru fostul iubit aflat în închisoare: "O spun în gura mare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură grea! După ce a scris istorie la JO, Julia Sauter a făcut un anunț care i-a lăsat pe toți "mască"
Pro FM
Au cucerit lumea cu „Asereje”, apoi au dispărut. Ce fac acum fetele de la „Las Ketchup”, la peste 20 de ani...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
Deutschland, Hamburg, Hamburger Hafen, Elbe, Containerhafen, Waltershofer Hafen, Containerterminal, Hafenkräne, Containe
China este acum cel mai important partener comercial al Germaniei, nu SUA
Newsweek
Ministrul muncii, nou anunț despre bani în plus la pensie. Există o problemă care îi încurcă planurile
Digi FM
O ura din tot sufletul pe partenera fostului ei soț. Astăzi, îi e cea mai bună prietenă și vrea să-i fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este speranța de viață în cazul pacienților cu scleroză laterală amiotrofică. Actorul Eric Dane a murit...
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Eric Dane, declarații sfâșietoare în ultimul interviu: „Nimeni nu m-ar învinovăți dacă m-aș târî în dormitor...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...