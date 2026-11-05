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Mai poți solicita ajutorul pentru încălzire după ce a început sezonul rece? Din ce lună se acordă sprijinul financiar

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Ajutor încălzire noiembrie. Foto Getty Images
Ajutor încălzire noiembrie. Foto Getty Images
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Din articol
Din ce lună se acordă ajutorul dacă depui cererea după începerea sezonului rece Cine poate primi ajutorul pentru încălzirea locuinței Unde se depune dosarul și ce acte sunt necesare

Cererile pentru ajutorul de încălzire a locuinței pot fi depuse și după începerea sezonului rece 2026-2027. Familiile și persoanele singure care îndeplinesc condițiile legale pot beneficia de sprijin încă din noiembrie, dacă depun documentele până pe 20 ale lunii, inclusiv. Pentru dosarele depuse după această dată, dreptul se stabilește, de regulă, începând cu luna decembrie.

Odată cu ajutorul pentru încălzire, solicitanții pot cere și suplimentul pentru energie. Acesta se poate solicita și separat și se acordă lunar, pe tot parcursul anului, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

Din ce lună se acordă ajutorul dacă depui cererea după începerea sezonului rece

Potrivit Legii nr. 226/2021, cererile pentru ajutorul de încălzire se depun, de regulă, până la 15 octombrie. Solicitanții pot depune documentele și în timpul sezonului rece. Conform art. 17 alin. (7), dacă actele sunt depuse până pe 20 ale lunii, inclusiv, dreptul se stabilește din luna respectivă. După această dată, sprijinul se acordă, de regulă, din luna următoare.

De exemplu, un solicitant care îndeplinește condițiile legale și depune dosarul pe 20 noiembrie 2026 poate beneficia de ajutor din noiembrie până la 31 martie 2027, pentru toate cele cinci luni ale sezonului rece.

Dacă depune aceleași documente pe 23 noiembrie, sprijinul se acordă din decembrie până la 31 martie 2027, pentru cele patru luni rămase.

  • Sezonul rece reprezintă perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent și data de 31 martie a anului următor. Perioada de prelungire/reducere a sezonului rece, precum și procedura de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței în această perioadă se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și a Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Cine poate primi ajutorul pentru încălzirea locuinței

Sprijinul se acordă familiilor cu un venit mediu net lunar de cel mult 1.386 de lei și persoanelor singure cu un venit net lunar de cel mult 2.053 de lei. La verificarea eligibilității sunt luate în considerare și bunurile deținute. Persoanele sau familiile care dețin bunuri din lista de excludere nu pot beneficia de ajutor.

Ajutorul se acordă pentru locuința de domiciliu sau de reședință și vizează un singur sistem de încălzire, cel folosit ca sursă principală. Legea prevede sprijin pentru încălzirea cu gaze naturale, energie electrică, energie termică în sistem centralizat sau combustibili solizi și petrolieri. Procentul de compensare se stabilește în funcție de venit, iar valoarea ajutorului depinde și de sistemul utilizat.

Ce bunuri te pot exclude de la ajutorul pentru încălzire

Imobile și terenuri: Lista include clădirile sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu, precum și terenurile intravilane de peste 1.200 mp în mediul urban sau 2.500 mp în mediul rural. Terenul care împrejmuiește locuința și curtea aferentă sunt exceptate.

Vehicule: Poate fi exclus solicitantul care deține un autovehicul cu drept de circulație pe drumurile publice, cu o vechime mai mică de 10 ani, sau mai mult de un vehicul cu o vechime mai mare de 10 ani, cu drept de circulație. Pentru autovehiculele mai noi de 10 ani, sunt exceptate cele utilizate sau adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilități.

Ambarcațiuni: Sunt incluse șalupele, bărcile cu motor, iahturile și alte tipuri de ambarcațiuni. Excepția privește ambarcațiunile necesare transportului persoanelor care locuiesc în aria Rezervației Biosferei „Delta Dunării”.

Conturi și depozite bancare: Criteriul se aplică atunci când suma totală din conturile sau depozitele deținute de un membru al familiei, în calitate de titular, depășește de trei ori câștigul salarial mediu brut prevăzut de legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Unde se depune dosarul și ce acte sunt necesare

Cererea și declarația pe propria răspundere se depun la primăria localității în care se află locuința sau, în București, la primăria sectorului de care aparține adresa. Documentele pot fi depuse individual ori prin asociația de proprietari sau de locatari. În formular, titularul declară componența familiei, veniturile, bunurile deținute și sistemul de încălzire folosit.

În funcție de situație, dosarul poate cuprinde acte de identitate, documente care dovedesc veniturile și dreptul de folosință asupra locuinței, precum și o factură de gaze, de electricitate sau de energie termică. Dreptul se stabilește prin dispoziția primarului, care precizează cuantumul ajutorului și perioada de acordare. Pentru solicitările depuse pe parcursul sezonului rece și soluționate, dispoziția se comunică titularului în termen de cinci zile de la emitere.

Citește și: Ce este suplimentul pentru energie

Editor : C.S.

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