Live TV

Maia Sandu, imagine favorabilă în România: majoritatea o văd apropiată de București, nu de Moscova (sondaj)

Data publicării:
Maia Sandu
Maia Sandu, Foto Profimedia
Din articol
Maia Sandu, percepută mai apropiată de România decât de Rusia Peste jumătate dintre români cred că Maia Sandu apropie cele două țări Metodologie

Două treimi dintre români au o percepție favorabilă asupra activității președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, arată sondajul realizat INSCOP Research, în perioada 14-21 aprilie.

Potrivit datelor, 68,8% dintre români au o părere foarte bună sau oarecum bună despre activitatea Maiei Sandu în calitate de președinte al Republicii Moldova. Dintre aceștia, 28,9% spun că au o părere foarte bună, iar 39,9% o părere oarecum bună.

La polul opus, 8,1% au o părere oarecum proastă, iar 11,5% foarte proastă. 11,7% dintre respondenți nu știu sau nu răspund.

Votanții PSD, PNL și USR, persoanele cu educație superioară și locuitorii din urbanul mic au o părere bună despre activitatea Maiei Sandu într-un procent peste media națională. În schimb, votanții AUR și persoanele cu educație primară exprimă într-o proporție mai mare opinii negative.

Citește și: Impactul unirii României cu Republica Moldova. Noul stat ar fi unul mai bogat/sigur/puternic? Ce spun românii (sondaj)

Maia Sandu, percepută mai apropiată de România decât de Rusia

Sondajul mai arată că 71,3% dintre participanți consideră că afirmația „Maia Sandu este mai apropiată de România decât de Rusia” corespunde cel mai bine opiniei lor. 14,3% aleg varianta potrivit căreia președinta Republicii Moldova ar fi mai apropiată de Rusia decât de România, iar 14,3% nu știu sau nu răspund.

Percepția unei apropieri de România este mai puternică în rândul votanților PNL și USR, al persoanelor de peste 60 de ani, al celor cu educație superioară și al locuitorilor din urbanul mic.

În schimb, votanții AUR, persoanele cu vârste între 30 și 44 de ani și cele cu educație primară sunt mai înclinate să creadă că Maia Sandu este mai apropiată de Rusia decât de România.

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, explică semnificația acestor date și spune că ele indică faptul că „Maia Sandu are în România o imagine publică pozitivă, construită în principal pe asocierea sa cu direcția pro-europeană și cu apropierea de București”.

„Percepția foarte clară că Maia Sandu este apropiată de România și nu de Rusia arată că imaginea președintei Republicii Moldova devine, în ochii unei majorități solide a românilor, sinonimă cu ideea de desprindere de influența rusă și de ancorare definitivă în spațiul european și occidental”, a completat el.

Citește și: Câți români ar vota unirea României cu Republica Moldova (sondaj)

Ștefureac a subliniat însă și existența unor diferențe semnificative între diverse segmente ale electoratului.

„Diferențele dintre electoratele politice și categoriile sociale arată însă că percepția asupra Maiei Sandu este, parțial, și un indicator al polarizării interne din România. Segmentele mai pro-europene și urbane o susțin covârșitor, în timp ce electoratul AUR este semnificativ mai rezervat pe fondul narațiunilor ostile promovate de liderii formațiunii. Astfel, evaluarea Maiei Sandu funcționează ca un turnesol al modului în care diverse segmente din societatea românească se raportează la Occident, Rusia și direcția strategică a regiunii”, a mai spus acesta.

Peste jumătate dintre români cred că Maia Sandu apropie cele două țări

57,5% dintre români consideră că Maia Sandu contribuie în foarte mare sau destul de mare măsură la apropierea relației dintre România și Republica Moldova. Dintre aceștia, 21% apreciază că influența este în foarte mare măsură, iar 36,5% în destul de mare măsură.

15,1% spun că președinta contribuie în destul de mică măsură, iar 18,2% în foarte mică măsură sau deloc. 9,1% nu știu sau nu răspund.

Percepția unei contribuții semnificative este mai pronunțată în rândul votanților PSD, PNL și USR, al persoanelor între 30 și 44 de ani, al celor cu educație superioară și al locuitorilor din București și din marile orașe.

În schimb, votanții AUR, persoanele între 45 și 59 de ani și cele cu educație primară consideră într-o proporție mai mare decât media că Maia Sandu contribuie puțin sau deloc la apropierea dintre cele două state.

Citește și: Sondaj. După ce valori se ghidează românii: „Prea multă libertate duce la haos în societate”. Credința, pe primul loc în top

Metodologie

Datele cercetării au fost culese în perioada 14–21 aprilie 2026 prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe un eșantion simplu, aleator, de 1100 de persoane, reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Sondajul face parte din BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research, un proiect periodic realizat de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group, care își propune să aducă în atenția publică teme de interes și să stimuleze dezbaterea națională pe baza datelor sociologice.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ioan Isaiu
1
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit...
george simion si calin georgescu fac declaratii
2
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
simion aur inquam george calin
3
AUR sesizează Avocatul Poporului după ce Bolojan a repus în Guvern o ordonanță de urgență
CGI-Visualisierung: die Strasse von Hormus, ueber die ein grosser Teil des weltweiten Oels verschifft wird, ist nach dem Angriff der USA und Israel au
4
Iranul a transmis răspunsul său la propunerea americană de a pune capăt războiului, prin...
deputata
5
O deputată a depus jurământul în limba română în Parlamentul de la Budapesta. Lider UDMR...
"Nu venea acasă nici cu 50 de lei". Adelina a spus ce făcea, de fapt, Cristi Chivu cu banii câștigați
Digi Sport
"Nu venea acasă nici cu 50 de lei". Adelina a spus ce făcea, de fapt, Cristi Chivu cu banii câștigați
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
studenti care sustin un examen scris
Moldova va introduce sistem digital de detectare a plagiatului lucrărilor de licență și masterat. Softul este din România
kaja kallas maia sandu
Kaja Kallas promite că UE va cere retragerea trupelor ruse din Transnistria și propune un ajutor militar record pentru Rep. Moldova 
MARS UNIRE RO-MOLDOVA facebook 12.07
Impactul unirii României cu Republica Moldova. Noul stat ar fi unul mai bogat/sigur/puternic? Ce spun românii (sondaj)
kaja kallas
UE continuă modernizarea armatei Republicii Moldova. Kaja Kallas, vizită la Chişinău
nicusor si maia
Câți români ar vota unirea României cu Republica Moldova (sondaj)
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu PSD
Kelemen Hunor nu exclude un Guvern minoritar cu PSD, dacă Nicușor Dan...
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice: „România este ținută...
diana buzoianu
Diana Buzoianu spune în ce condiții ar reveni USR la guvernare: „Nu...
panou guvernul romaniei
Daniel Zamfir spune că România va avea un guvern „săptămâna...
Ultimele știri
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
A început exerciţiul de mobilizare în judeţele Alba şi Hunedoara. Rezerviști chemați la unitățile militare
Ce a cerut Iranul ca răspuns la propunerile SUA, provocând furia lui Trump
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea are 26 de ani, el 60, iar regulile din căsnicia lor i-au pus pe gânduri pe mulți: "Unii consideră asta...
Cancan
Săndel Bălan, prima reacție după ce NU a fost invitat la nunta Andreei cu Victor Cornea. De unde a pornit TOT...
Fanatik.ro
Mihai Pintilii, la un pas de revenirea la FCSB! Cine stă pe bancă la barajul cu FC Botoșani
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
E gata! Neluțu Varga își caută antrenor la CFR Cluj! Pancu e decis să meargă la Rapid
Adevărul
Vladimir Putin pierde controlul asupra Rusiei: semnal de alarmă din interiorul Kremlinului
Playtech
Ce se întâmplă dacă ții banii cash acasă în perioade de criză. Avertismentul economiștilor pentru români
Digi FM
Ce pensie are Tudorel Stoica, component al legendarei Steaua ’86: „Mi-e şi ruşine!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mbappe a postat un mesaj la 2-0 pentru Barcelona și "ruptura" de fanii lui Real Madrid e TOTALĂ
Pro FM
Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, marele absent de la nunta grandioasă cu Victor Cornea. Ce mesaj i-a...
Film Now
Din față părea o rochie banală, dar când s-a întors, blițurile au pornit. Kate Hudson și-a pus în valoare...
Adevarul
Primele poduri și viaducte de pe Autostrada Sibiu - Făgăraș au prins formă. Cum a avansat șantierul deschis...
Newsweek
Casa de Pensii, anunț pentru 2.400.000 pensionari. „Banii, transferați”. Când intră pensia, marți, pe card?
Digi FM
20 de imagini de la nunta de poveste a Andreei Bălan. Turn de șampanie, tort superb cu poza mirilor și un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Reacția adorabilă a unui câine când stăpânul lui spune „cuvântul magic”. Imaginile au strâns milioane de...
Film Now
Filmul care conduce box office-ul nord-american, în ciuda lansării a trei noi pelicule importante la Hollywood
UTV
Vezi imaginile de la nunta anului. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe malul Lacului...