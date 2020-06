Mirela Secan este mama unui tânăr transgender. Ea a explicat marți seara la Digi24 ce înseamnă un copil transgender și cât de important este să-i înțelegi nevoile. Alex, care s-a născut fată, nu mai voia la un moment dat nici să meargă la școală, dar după ce și-a asumat noua identitate sexuală, beneficiind de sprijinul și înțelegerea familiei, a reușit să înflorească efectiv, după cum spune mama sa, și să intre la una dintre cele mai prestigioase universități din lume.

„Un copil transgender este un copil cu două mâini, două picioare, un copil normal, dar e un copil care la un moment dat, a realizat că felul în care arată nu corespunde cu felul în care se simte. Eu acum aproape 18 ani am născut o fată, pe nume Alexia, cu toate că toată sarcina, toată perioada sarcinii am știut foarte clar că voi avea băiat, aveam nume pregătit. Am născut, așadar, o fată și toată copilăria a fost într-un mod normal, spun eu, chiar dacă copilul meu nu se juca cu păpuși sau nu purta codițe și rochițe, a crescut un copil vesel și deschis la minte. A ajuns la școală și cred să spre final de clasa a VIII-a a realizat că ceva nu e OK și nu e în regulă cu el, pentru că acum din Alexia a devenit Alex, noi așa îi spunem și toți prietenii așa îi spun. Simțea că e băiat, avea tot comportamentul unui băiat, se îmbrăca ca un băiat, arăta ca un băiat și își dorea să fie băiat”, a povestit Mirela Secan.

„A fost destul de greu, pentru că a fost o perioadă, cel puțin la începutul anilor de liceu, în care nici măcar noi în familie nu am înțeles foarte clar ce se întâmplă cu copilul. Acum, sincer, uitâmdu-mă în urmă, îmi pare rău că nu am putut să-i fim mai repede aproape și să-l înțelegem mai repede, pentru că lucrurile s-ar fi schimbat probabil în bine acum un an sau doi”, a mărturisit Mirela Secan.

„Dar cert este că de anul trecut, de când am avut niște discuții deschise - copilul în toată perioada aceasta ascunzându-se de noi și încercând să evite discuțiile; noi credeam, pe de altă parte, că e o adolescență cu năbădăi, așa cum se întâmplă în zilele noastre - practic, de anul trecut, când noi am acceptat că da, avem un copil care e transgender și din fată vrea să fie băiat, dar e tot copilul nostru, lucrurile s-au schimbat absolut grozav în bine, în sensul în care fiind acceptat în familie și doar prin schimbarea adresării de la feminin la masculin, deci am început să-i vorbim cu Alex și să-i vorbim la masculin, efectiv totul s-a schimbat”, a povestit mama.

„Din copilul care nu mergea la școală, ura să meargă la școală, ura să dea ochii cu profesorii - cu colegii nu, nu erau probleme - a ajuns că a învățat singur, după două luni a aplicat la universități de afară, iar astăzi este unul dintre cei doi români acceptați la NYU Shanghai, a 15-a universitate în lume”, a relatat cu mândrie Mirela Secan.

„Copilul ăla care era neînțeles brusc a devenit acceptat de către persoanele apropiate a fi transgender, s-a transformat și a înflorit. E foarte frumos”, a adăugat mama.

„Sincer, nu cred că duminica în familie se încheie cu o discuție despre sex!”

Tocmai de aceea, Mirelei Secan i se pare de neînțeles proiectul de lege adoptat marți de Senat prin care se interzice în școli și universități orice referire la identitatea de gen.

„Sincer, ar fi putut să nu-mi pese absolut deloc pentru că Alex are săptămâna viitoare BAC-ul, care oricum nu mai conta având în vedere că pleacă în străinătate cu examenele date internațional, dar nu mi se pare deloc corect pentru părinții care rămân cu copiii lor în țară, pentru părinții ai căror copii sunt mici sau ai căror copii sunt nenăscuți. Nu este corect să limitezi un drept internațional. În momentul în care pe plan internațional se vorbește despre egalitate de șanse, despre diversitate, despre incluziune, tu să ajungi să interzici un subiect în școli!” - a comentat Mirela Secan.

Copiii riscă să se închidă în ei, să nu mai discute cu cei din jur, să nu mai aibă încredere, în momentul în care nu-și vor mai înțelege sexualitatea. „Este o mare nevoie la noi, sunt niște subiecte tabu, sunt niște subiecte cu care am crescut noi, pe care le-am primit așa de la părinți: nu se discută despre asta, despre celalaltă. În școli ar trebui să facem tot posibilul să avem persoane care să le explice, pentru că părinții nu mai au timp în ziua de azi să stea cu copiii, să petreacă timp cu ei. Sincer, nu cred că duminica în familie se încheie cu o discuție despre sex!”

Editor: Luana Păvălucă