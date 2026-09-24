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Manevra pe autostradă care te lasă fără permis 120 de zile. Sancțiunea se aplică și pe drumurile expres

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Sancțiuni auto. Inquam Photos George Călin
Sancțiuni auto. Inquam Photos George Călin
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Din articol
Întoarcerea și mersul înapoi, sancționate cu suspendarea permisului Alte două abateri pentru care dreptul de a conduce se suspendă 120 de zile

Întoarcerea sau mersul înapoi pe autostradă ori pe un drum expres se sancționează cu suspendarea dreptului de a conduce pentru 120 de zile, chiar dacă nu se produce un accident. Codul rutier prevede aceeași sancțiune pentru circulația în sens contrar și pentru trecerea de pe un sens pe celălalt prin zona mediană. În aceste cazuri, permisul este reținut, iar dovada înlocuitoare se eliberează fără drept de circulație.

Codul rutier stabilește sancțiuni diferite în funcție de abaterea comisă. Pentru unele dintre cele mai severe contravenții, legea prevede suspendarea dreptului de a conduce timp de patru luni, pe lângă amenda contravențională.

Întoarcerea și mersul înapoi, sancționate cu suspendarea permisului

Potrivit articolului 102 alineatul (4) litera c) din OUG nr. 195/2002, efectuarea, de către conducătorul de autovehicul, pe autostradă sau pe drumul expres, a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi, a circulației în sens contrar sensului de circulație, a circulației sau traversării de pe un sens de circulație pe celălalt prin zonele interzise, respectiv prin zona mediană sau racordurile dintre cele două părți carosabile constituie contravenție.

Pentru această faptă, legea prevede amendă din clasa a IV-a și aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile.

  • Textul de lege nu condiționează aplicarea sancțiunii de producerea unui accident.

Ce se întâmplă cu permisul după constatarea abaterii

Pentru contravențiile prevăzute la articolul 102 alineatul (4) din Codul rutier, permisul de conducere se reține, iar șoferului i se eliberează o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.

Alte două abateri pentru care dreptul de a conduce se suspendă 120 de zile

Același alineat din lege prevede suspendarea pentru depăşirea cu mai mult de 70 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic.

Sancțiunea se aplică și șoferului care nu oprește la o trecere la nivel cu calea ferată atunci când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele luminoase roșii ori cele sonore sunt în funcțiune.

Editor : C.S.

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