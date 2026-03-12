Live TV

Manole anunță că salariul minim brut crește la 4.325 lei, din 1 iulie 2026. Guvernul a aprobat Hotărârea

Data publicării:
florin manole face declaratii
Florin Manole. Foto: Inquam hotos / George Călin

Guvernul a aprobat joi Hotărârea care prevede majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată la 4.325 lei lunar, începând cu data de 1 iulie 2026, faţă de 4.050 lei cât este în prezent, a anunţat Ministerul Muncii.

„Am luptat pentru creşterea salariului minim pentru că ştiu că, pentru sute de mii de români, acesta nu este doar un indicator economic, ci venitul de care depinde viaţa de zi cu zi. Vorbim despre oameni care muncesc cinstit şi care merită să trăiască cu demnitate din munca lor. Majorarea salariului minim înseamnă mai multă siguranţă, o putere de cumpărare mai mare şi o barieră împotriva abuzurilor şi a muncii la negru. Am susţinut această măsură pentru că eu cred că munca trebuie respectată, nu exploatată. Iar rolul nostru este să fim de partea celor care muncesc, să le oferim protecţie şi şansa la un trai mai bun”, a spus ministrul Muncii, Florin Manole, într-un comunicat citat de Agerpres.

Din luna iulie 2026, tariful orar va fi de 25,949 lei/oră pentru un program complet de lucru de 166,667 ore, în medie, pe lună.

Majorarea reprezintă o creştere de 6,8%, ceea ce în valoare absolută înseamnă 275 de lei în sumă brută. În valoare netă, salariul va fi de 2.699 lei (cu deducerea de 200 lei), majorarea pe net fiind de 125 lei.

În România, beneficiază în prezent de salariul de bază minim brut garantat în plată 831.382 de salariaţi, a mai precizat Ministerul Muncii.

De majorarea salariului de bază minim brut pe ţară vor beneficia 1.759.027 salariaţi.

Editor : M.B.

