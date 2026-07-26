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MApN, detalii despre misiunea F-16: Drona a fost interceptată la 12 kilometri nord-est de Sulina și neutralizată deasupra Mării Negre

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Din articol
Radu Miruță: „Siguranța României nu se apără cu sloganuri” „România va continua să își apere ferm suveranitatea”

Ministerul Apărării Naționale a transmis că un avion F-16 a doborât o dronă care pătrunsese ilegal în spațiul aerian al României. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, spune că incidentul confirmă riscurile generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și că România „va continua să își apere ferm suveranitatea și spațiul aerian”.

MApN precizează, în postarea pe pagina de Facebook,m că acesta este al treilea aparat fără pilot neutralizat în trei zile consecutive și că „patru din cele cinci drone doborâte până în prezent pe teritoriul țărilor UE din NATO au fost neutralizate de piloți militari români”.

Drona a fost neutralizată „în condiții de siguranță”, la o distanță de aproximativ 12 kilometri nord-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale ale României, mai spune Ministerul Apărării în comunicatul de presă.

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Radu Miruță: „Siguranța României nu se apără cu sloganuri”

Într-o postare pe Facebook, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a afirmat că succesul misiunii este rezultatul măsurilor adoptate în ultimele luni.

„Eforturile din ultimele luni din cadrul MApN dau rezultate”, a transmis ministrul.

Acesta i-a felicitat pe militarii implicați în operațiune și a afirmat că „siguranța României nu se apără cu sloganuri. Felicitări piloților și echipelor de suport de la sol”.

„România va continua să își apere ferm suveranitatea”

Atât MApN, cât și ministrul interimar al Apărării au subliniat că incidentele repetate cu drone evidențiază riscurile generate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

„Fiecare astfel de incident confirmă că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei continuă să genereze riscuri dincolo de granițele Ucrainei”, a transmis Radu Miruță.

Ministrul a adăugat că „România va continua să își apere ferm suveranitatea și spațiul aerian, dar aceste provocări trebuie să înceteze!”.

Editor : Ana Petrescu

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