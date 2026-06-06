Președintele Nicușor Dan a declarat, sâmbătă, la Constanța, că România își întărește măsurile de securitate în contextul incidentelor din zona Mării Negre, inclusiv după pătrunderea unor drone în apele teritoriale și în Portul Constanța, și a dat asigurări că, în perioada verii, vor fi suplimentate echipajele de supraveghere ale MApN, MAI și Poliției de Frontieră. Șeful statului a fost întrebat cât de sigur este litoralul românesc în sezonul estival, în contextul acestor evenimente.

„Aici răspunsurile sunt următoare. De pe deoparte, aşa cum spuneam, în 10 iunie o să avem o discuţie la NATO şi aşteptăm o suplimentare de echipamente. Pe de altă parte, atât Ministerul Apărării, cât şi Ministerul de Interne, Poliţia de Frontieră, vor suplimenta în cursul acestei veri echipajele care fac misiuni de cercetare, de recunoaştere a eventualelor pericole”, a spus şeful statului, sâmbătă la Constanța.

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El a adăugat că există un dialog constant cu Ucraina și mecanisme deja discutate la nivel de protocol pentru astfel de situații.

„Ca ultimul argument, avem un război care, din nefericire, a început de mai bine de patru ani, efectul secundar al acestui război, am avut şi mine şi drone maritime care au intrat în apele teritoriale şi au ajuns inclusiv pe ţărmul românesc şi nu au fost victime pentru că, cu echipamentele pe care le au, instituţiile statului au acţionat corect”, a subliniat Nicușor Dan.

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Editor : Ana Petrescu