Primul transplant de inimă din zona Moldovei a fost realizat la Iași. Intervenția dificilă a salvat viața unui pacient de 44 de ani. De altfel, ultima săptămână a fost un adevărat maraton al transplanturilor la Iași: șapte pacienți au primit un rinichi nou. „Viața e frumoasă, trebuie trăită!”, spune un tânăr care a suferit, pentru a doua oară deja, un transplant renal.

„De doua ori salvat, da! Dumenezu mă iubește, atât pot să spun! Viața e frumoasă, trebuie trăită!”, spune, de pe patul de spital, Florin.

Tânărul s-a luptat cu o boală renală gravă încă din copilărie.

„Prima dată când am făcut transplantul a fost la vârsta de zece ani, de la bunic, tot aici la Iași”, povestește Florin Ilie.

Rinichiul pe care l-a primit de la bunicul său a funcționat timp de 15 ani, apoi au reînceput problemele.

„Aștept să mă duc în vacanță. La muntele Athos, acolo mi-am propus să mă duc, după ce ies de aici”, plănuiește tânărul.

Și colegul de salon a primit o nouă șansă la viață. Are 44 de ani și a așteptat doi ani după un rinichi.

„M-am înscris pe listă, m-au chemat de mai multe ori, dar acum am fost cel mai compatibil”, spune fericit bărbatul.

„Era cu rinichi polichistic, avea un rinichi care ocupa toată cavitatea abdominală, de aproape patru kilograme. A fost o intervenție cu totul deosebită și extrem, extrem de dificilă”, explică Adrian Covic, coordonatorul Compartimentului Transplant Renal din cadrul Spitalului „C. I. Parhon” din Iași.

În ultima săptămână, medicii din Iași au făcut opt intervenții de înlocuire de organe. Una dintre ele, o premieră pentru zona Moldovei: un transplant de inimă.

„La un pacient de 44 de ani, în stare foarte gravă,care se afla în evidența noastră mai de demult și a fost investigat în vederea tansplantului”, spune Grigore Tinică, managerul Institutului de Boli Cardiovasculare din Iași.

Conform Registrului Național de Transplant, peste 70 de români așteaptă după un cord nou, 500 au nevoie de ficat, iar de rinichi peste patru mii de pacienți.

reporter: Ligia Pricopi

Editor : Izabela Zaharia