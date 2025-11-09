Live TV

Marcaje rutiere noi în intersecțiile aglomerate din București, ignorate de șoferi. Ce riscă cei care nu le respectă

trafic
Marcaj rutier nou în intersecțiile aglomerate din București, ignorat de șoferi. Foto: Captură video

Un nou marcaj rutier a apărut în mai multe intersecții aglomerate din Capitală. O zonă hașurată cu linii galbene ce ar trebui să-i facă pe șoferi să nu blocheze intersecțiile. Oprirea pe aceste marcaje este interzisă. În realitate, mulți șoferi opresc chiar pe noul marcaj.

Potrivit Codului Rutier, porțiunea hașurată trebuie să rămână liberă în permanență. În teorie, regula e clară: nu intri pe marcaj dacă nu ai unde să ieși. Indiferent de culoarea semaforului. În realitate lucrurile sunt puțin mai complicate.

Liniile galbene nu schimbă regulile de circulație, ci doar le fac mai vizibile. Șoferii ar trebui să oprescă înainte de marcaj dacă nu pot părăsi intersecția și să continue atunci cand este liber.

Părerile despre marcaje sunt împărțite. Unii șoferi le consideră utile, dar alții spun că nu vor face nicio diferență .

-Nu am mai fost prin zonă, probabil că a fost implementat de curând.
Din ce am înțeles, nu trebuie să treci peste el ca să fluidizezi traficul, ca să nu blochezi traficul.

-Ține de fiecare sofer să nu blocheze intersecția. E foarte util, deși nu cred că toți participanții la trafic o să țina cont de el, dar da, sperăm să fluidizeze traficul.

-E mai vizibil acum, atrage atenția ca să știe să nu încalce regula. Nu am observat vreo diferență de când e, cred că lumea nu prea realizează ce e. O să fie la fel până când iau amenzi pentru blocarea intersecției.

Șoferii care ignoră marcajul riscă amenzi de până la 4 mii de lei.

Claudiu Costea - purtător de cuvânt Brigada Rutieră: Pentru blocarea circulației în interiorul intersecției, legislația stabilește o amendă între 9 și 20 de puncte și 6 puncte penalizare. Au fost alese anumite intersecții după un studiu realizat de specialiști alături de Administrația publică locală și s-a ajuns la concluzia că ele trebuie aplicate în anumite intersecții, cele mai aglomerate și tranzitate.

Măsura va fi extinsă și în alte zone aglomerate din București.

