Marian Neacșu a cerut suplimentarea forțelor de ordine cu o zi înaintea protestului AUR pentru Călin Georgescu

Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, a solicitat intensificarea măsurilor de ordine și siguranță publică la nivel național, în contextul manifestațiilor publice, al competițiilor sportive și al deschiderii târgurilor de Crăciun. Ministrul PSD a cerut structurilor MAI să acorde o atenție sporită prevenirii incidentelor, să adapteze dispozitivele de ordine publică în funcție de fiecare eveniment și să asigure coordonarea eficientă a forțelor din teren.

Solicitarea vine în contextul evenimentelor publice programate în acest sfârșit de săptămână, dar și al preocupărilor privind siguranța participanților la manifestările care adună un număr mare de persoane.

Potrivit comunicatului Ministerului Afacerilor Interne, măsurile vizează asigurarea ordinii și liniștii publice în zonele aglomerate, prevenirea faptelor antisociale, fluidizarea traficului rutier, monitorizarea principalelor căi de acces și menținerea capacității de intervenție rapidă în situații de risc.

Neacșu a cerut vigilență sporită și intervenție rapidă în situații de risc

Ministrul a solicitat conducerii structurilor MAI evaluarea permanentă a situației operative și adoptarea măsurilor necesare pentru prevenirea incidentelor care ar putea pune în pericol siguranța cetățenilor.

Neacșu a subliniat că oamenii trebuie să poată participa la evenimente publice și să se exprime pașnic fără să aibă motive de îngrijorare.

„Pentru fiecare dintre noi, siguranța înseamnă, înainte de toate, liniștea că noi și cei dragi suntem bine. Oamenii trebuie să se poată bucura de timpul liber, să meargă cu familia la târgurile de Crăciun, să participe la evenimente sportive sau să se exprime pașnic, fără să aibă motive de îngrijorare.

Trăim într-un context în care vedem ce se întâmplă și în alte țări europene și avem datoria să fim atenți, să învățăm din experiențele celorlalți și, mai ales, să prevenim situațiile care ar putea pune în pericol siguranța oamenilor”, a declarat social-democratul.

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Neacșu a mai spus că a cerut tuturor structurilor ministerului să trateze cu seriozitate această perioadă și să colaboreze cu administrațiile locale pentru pregătirea măsurilor de siguranță.

„De aceea, cer tuturor structurilor Ministerului Afacerilor Interne să trateze cu maximă seriozitate această perioadă, să fie prezente acolo unde este nevoie și să acționeze cu profesionalism și echilibru. Am discutat și cu reprezentanții administrațiilor locale, pentru că siguranța cetățenilor este o preocupare comună și fiecare trebuie să își facă partea sa.

Vreau ca oamenii să știe că suntem la datorie pentru ei, indiferent unde se află sau la ce eveniment participă. Respectăm drepturile fiecărei persoane, dar avem și obligația de a ne asigura că legea este respectată și că nimeni nu este pus în pericol. Până la urmă, despre asta este vorba: despre grija față de oameni și despre datoria noastră de a le oferi siguranță”, a transmis ministrul Afacerilor Interne.

MAI a anunțat că a transmis și reprezentanților Asociației Municipiilor din România și ai Asociației Orașelor din România recomandări privind siguranța participanților la târgurile de Crăciun. Ministerul a subliniat că dreptul la întrunire pașnică este garantat de Constituție, iar rolul forțelor de ordine este să protejeze participanții, să prevină incidentele și să asigure respectarea legii.

Instituția a făcut apel la cetățeni să respecte indicațiile forțelor de ordine și să semnaleze orice situație care ar putea pune în pericol siguranța persoanelor.

PNL a solicitat MAI măsuri de securitate înaintea manifestației AUR pentru Călin Georgescu

Solicitarea ministrului Neacșu vine în contextul în care PNL a cerut Guvernului și MAI să ia măsuri pentru menținerea ordinii publice în București, înaintea manifestației anunțate de AUR și susținătorii lui Călin Georgescu pentru sâmbăta aceasta.

Liberalii au avertizat asupra riscului unor violențe și acte de vandalism, în condițiile în care protestul ar fi neautorizat, și au cerut autorităților să ia măsurile necesare pentru prevenirea incidentelor.

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PNL a atras atenția și asupra suprapunerii manifestației cu meciul de fotbal România - Polonia, programat în Capitală, care ar putea aduce în București un număr mare de suporteri.

„Această suprapunere impune măsuri suplimentare de prevenție, pentru a evita eventuale confruntări sau încercări de provocare a unor violențe”, au transmis liberalii.

Formațiunea condusă de Ilie Bolojan a afirmat că dreptul la protest și libertatea de exprimare sunt garantate, dar trebuie exercitate cu respectarea legii. PNL a susținut, totodată, poziția primarului general Ciprian Ciucu privind aplicarea legii și prevenirea incidentelor.

De cealaltă parte, liderul AUR, George Simion, a declarat că au fost depuse mai multe cereri pentru autorizarea manifestației, toate respinse, și a anunțat că va participa la protestul de sâmbătă.

Editor : A.P.