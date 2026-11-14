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Marile orașe din România au prea puţini copaci şi prea multe maşini. Municipiul aflat în coada clasamentului „verde”

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Foto: Profimedia
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Marile oraşe din România au prea puţini copaci şi prea multe maşini, iar efectele se simt cel mai puternic în zilele de caniculă, arată o analiză Monitorul Social.

Astfel, cinci mari oraşe ale ţării, Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara şi Constanţa, au mai puţini copaci decât jumătate dintre oraşele europene, arată Agenţia Europeană de Mediu despre acoperirea cu copaci a marilor oraşe, iar datele Eurostat menţionează că regiunea capitalei are una dintre cele mai ridicate rate de motorizare dintre regiunile comparate.

Bucureştiul are mai puţin de un sfert (21,9%) din suprafaţă acoperită de coroanele copacilor, la jumătate faţă de Berlin (43,8%) şi mult sub Varşovia (39,7%), Madrid (39,4%), Bruxelles (36,9%), Sofia (36,8%) sau Stockholm (33,9%). Cluj-Napoca are 25,7%, Iaşi 23,7%, Timişoara 22%, iar Constanţa doar 12,7%, ceea ce o plasează printre cele mai puţin verzi oraşe din Uniunea Europeană, pe locul 651 din cele 732 de oraşe analizate. Toate cele cinci mari oraşe din România sunt sub media europeană de 28,3%, iar problema nu ţine doar de marile oraşe: 26 dintre cele 35 de oraşe româneşti analizate se află sub această medie.

Potrivit specialiştilor, diferenţa nu poate fi explicată doar prin nivelul de dezvoltare. Sofia, capitala unei ţări cu venituri mai mici decât România, are 36,8% din suprafaţă acoperită de copaci, iar Varşovia 39,7%, arată analiza Monitorului Social, un proiect al Fundaţiei Friedrich Ebert.

În acelaşi timp, Bucureştiul are multe maşini. Potrivit Eurostat, în 2024 în regiunea Bucureşti-Ilfov erau 671 de autoturisme la 1.000 de locuitori, de două ori mai multe decât în Berlin (334) şi mult peste Bruxelles (389), Stockholm (398) sau Budapesta (429). Dintre regiunile comparate, doar regiunea Varşoviei (685) are o valoare mai mare. Capitala României combină astfel unul dintre cele mai mici procente de acoperire cu copaci dintre oraşele comparate cu unul dintre cele mai ridicate niveluri de motorizare, deşi cifrele includ şi autoturismele firmelor şi ale companiilor de leasing înmatriculate în capitală.

Efectele se resimt cel mai mult vara, consideră specialiştii de la Monitorul Social. Copacii reduc temperatura aerului prin umbră şi evapotranspiraţie, iar oraşele cu puţini copaci şi multe suprafeţe asfaltate, parcări şi trafic se încălzesc mai mult în perioadele de caniculă. Costul îl plătesc mai ales cei care nu pot pleca din oraş: vârstnicii, copiii, cei care lucrează în aer liber şi cei care locuiesc în blocuri fără izolare sau aer condiţionat.

Strategia UE pentru biodiversitate cere oraşelor cu peste 20.000 de locuitori să adopte planuri de înverzire urbană. Pentru oraşele din România, plantarea şi protejarea copacilor, alături de un transport public mai bun, nu mai sunt o chestiune estetică, ci o măsură de adaptare la căldură şi de sănătate publică.

Editor : M.B.

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