Marș pentru siguranța femeilor, sâmbătă, în București și în alte orașe din țară. Ambasadele cer măsuri împotriva abuzurilor

Ambasadele mai multor state și Reprezentanța Comisiei Europene în România cer intensificarea eforturilor pentru prevenirea violenței împotriva femeilor și pedepsirea agresorilor. La nivel global, aproape una din trei femei a fost victima violenței fizice sau sexuale. În această sâmbătă are loc a 12-a ediție a marșulului „Împreună pentru siguranța femeilor!”, organizat de Rețeaua VIF în București și în alte orașe din țară. În Capitală, punctul de start este în Piața Universității, esplanada cu statui, ora 15.00.

În declarația comună, ambasadele semnatare și Reprezentanța Comisiei Europene în România își reafirmă sprijinul pentru combaterea tuturor formelor de violență îndreptate împotriva femeilor și fetelor, de la violența domestică și controlul coercitiv până la agresiunile sexuale, abuzurile facilitate de tehnologie, traficul de persoane și femicid.

„Violența împotriva femeilor și fetelor este o problemă care transcende granițele, vârsta și culturile”, subliniază semnatarii, care avertizează că fenomenul nu reprezintă doar o amenințare la adresa victimelor, ci și a societății, prin subminarea valorilor fundamentale ale libertății și respectării drepturilor omului.

Potrivit raportului publicat în 2025 de Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC) și ONU Femei (UN Women), pe baza datelor actualizate pentru 2024, la fiecare zece minute o femeie sau o fată este ucisă de un membru al familiei ori de partenerul de viață. La nivel mondial, bilanțul este de aproximativ 50.000 de victime anual. De asemenea, 38% dintre femei au fost victime ale violenței de gen facilitate de tehnologie.

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Și la nivel european, fenomenul rămâne o problemă majoră. Un studiu realizat în mai 2026 de Serviciul de Cercetare al Parlamentului European, intitulat „Recunoașterea femicidului în UE”, arată că peste o mie de femei sunt ucise în fiecare an în Europa, în principal de parteneri sau de membri ai familiei.

Declarația amintește și Directiva UE 2024/1385, adoptată în mai 2024, care stabilește un cadru juridic pentru combaterea violenței împotriva femeilor. Documentul prevede incriminarea anumitor forme de violență atât în mediul offline, cât și online și obligă statele membre să adopte măsuri de prevenire, să consolideze protecția și sprijinul acordat victimelor și să faciliteze accesul acestora la justiție.

România, printre țările UE cu rate ridicate ale violenței în cuplu

Semnatarii atrag atenția că România se confruntă, la rândul său, cu un nivel ridicat al violenței împotriva femeilor. Potrivit datelor Eurostat colectate în perioada 2020-2024, țara se numără printre statele membre ale Uniunii Europene cu cele mai ridicate rate ale violenței în cuplu împotriva femeilor.

„42% dintre femeile din România (cu vârste cuprinse între 18 și 74 de ani) au suferit violență fizică și/sau sexuală cel puțin o dată de la vârsta de 15 ani”, se arată în declarația comună.

În acest context, reprezentanții diplomatici salută adoptarea de către România, în 2026, a unei legi privind femicidul și își exprimă sprijinul pentru autoritățile române și organizațiile societății civile implicate în combaterea violenței.

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„Împreună, și în conformitate cu valorile care ne unesc, trebuie să continuăm să educăm generațiile viitoare în vederea prevenirii violenței împotriva femeilor și fetelor și promovării egalității de gen, precum și să ne asigurăm că agresorii sunt trași la răspundere pentru faptele lor infracționale”, transmit semnatarii.

Declarația este susținută de ambasadele Marii Britanii, Austriei, Canadei, Croației, Danemarcei, Finlandei, Franței, Irlandei, Regatului Țărilor de Jos, Portugaliei, Spaniei, Suediei, Elveției, Germaniei și Norvegiei, alături de Reprezentanța Comisiei Europene în România.

Marșul „Împreună pentru siguranța femeilor!”, pe 17 octombrie

Sâmbăta aceasta are loc cea de-a 12-a ediție a marșului „Împreună pentru siguranța femeilor!”, organizat de Rețeaua VIF. Evenimentul va avea loc în București și în alte orașe, iar organizatorii au anunțat că vor reveni cu informații privind traseul și detaliile complete.

Participanții sunt invitați să iasă în stradă pentru a susține dreptul femeilor și fetelor la siguranță, respect și o viață fără violență.

„Vino la marș să strigăm în solidaritate: Nu ești singură!”, este mesajul transmis de organizatori.

Rețeaua VIF cere autorităților să implementeze legea femicidului, să adopte o lege pentru incriminarea căsătoriilor forțate și să dezvolte programe de educație pentru relații sănătoase, campanii publice împotriva violenței și servicii finanțate corespunzător pentru victime și agresori.

Ce solicită organizatorii

Una dintre principalele revendicări vizează aplicarea efectivă a legii femicidului, astfel încât riscul de escaladare a violenței să fie identificat în toate cazurile relevante, iar autoritățile să poată dispune rapid măsuri de protecție.

„Nu este suficient să avem o lege dacă lipsesc instrumentele de colectare a datelor și de evaluare a riscului. Femeile sunt în continuare ucise!”, avertizează organizatorii, pe pagina de Facebook.

Aceștia cer instruirea periodică a polițiștilor, procurorilor, judecătorilor și cadrelor medicale pentru identificarea factorilor de risc, precum și introducerea educației pentru egalitate de gen în sistemul formal de învățământ. Potrivit Rețelei VIF, educația despre egalitatea în drepturi, relațiile sănătoase, consimțământ și combaterea stereotipurilor este esențială pentru prevenirea violenței și întreruperea ciclului abuzurilor.

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O altă solicitare privește colectarea sistematică a datelor despre violența împotriva femeilor, căsătoriile forțate și căsătoriile între minori. Organizația cere și înființarea unui Registru național privind situațiile de violență domestică, la care instanțele, parchetele și poliția să aibă acces direct, pentru a putea urmări istoricul abuzurilor, evalua riscurile și preveni recidiva.

Organizatorii solicită și consolidarea ordinelor de protecție și a ordinelor de protecție provizorii, simplificarea procedurilor de emitere și îmbunătățirea monitorizării agresorilor, inclusiv prin utilizarea dispozitivelor electronice și verificări periodice ale poliției.

Sprijin pentru victime și protecție împotriva abuzurilor online

Printre revendicări se numără accesul mai facil al victimelor la servicii specializate și găzduire, fără ca sprijinul să fie condiționat de existența unui ordin de protecție sau de depunerea unei plângeri penale. Rețeaua VIF cere și măsuri sociale și financiare care să le permită femeilor să iasă din situațiile de abuz, inclusiv sprijin pentru plata chiriei și ajutoare pe durata perioadei de protecție.

Organizația atrage atenția și asupra nevoii de protecție sporită pentru copiii care își pierd un părinte din cauza violenței domestice, prin măsuri de sprijin juridic, social, educațional și financiar.

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De asemenea, sunt solicitate măsuri mai eficiente împotriva violenței cibernetice și a abuzurilor facilitate de noile tehnologii, inclusiv de inteligența artificială.

Nu în ultimul rând, organizatorii cer formarea obligatorie a personalului din instituțiile de poliție, servicii sociale, sănătate, educație și justiție pentru gestionarea cazurilor de violență, astfel încât intervenția să țină cont de nevoile și situațiile concrete ale victimelor și să evite discriminarea.

Editor : Ana Petrescu