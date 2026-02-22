Live TV

Mărturia bărbatului care și-a ucis concubina însărcinată: „Ea trebuia să vină cu mine, dar m-a refuzat, deci este vinovată”

ancheta politie crima
Foto cu caracter ilustrativ: captură Digi24

Bărbatul care și-a ucis concubina însărcinată a declarat, în fața instanței, că a premeditat fapta după ce femeia, cu care avea frecvente scandaluri și cu care mai avea un copil, a refuzat să se întoarcă la el. Acesta susține că responsabilitatea pentru crimă ar reveni, în parte, victimei și mamei acesteia.

Crima, petrecută în vara anului 2025,  în localitatea prahoveană Lipănești, unde o femeie de 22 de ani, însărcinată în 9 săptămâni, a fost ucisă cu un topor în mijlocul străzii, a fost premeditată.

Instanța care anul acesta l-a condamnat pe Constantin Marian Munteanu la închisoare pe viață a decis cea mai severă pedeapsă după ce a constatat că fapta a fost premeditată. Deși afirmă că regretă ce a făcut, bărbatul nu se consideră responsabil, susținând că principala vinovată este chiar victima, pe care o agresa frecvent și care îl părăsise cu câteva zile înainte, refuzând să se mai întoarcă la el.

„În faza de judecată a arătat că recunoaşte săvârşirea infracţiunilor şi a avut o atitudine de aparent regret, nesusţinută însă de cele relatate în detaliu cu privire la săvârşirea infracţiunii, căutând justificarea acţiunilor sale. Analizând această atitudine a inculpatului, instanţa obervă faptul că inculpatul  nu manifestă în realitate o atitudine de regret, cele declarate sunt în fapt justificări ale comportamentului de care inculpatul este conştient. 

La nivel psihic a atribuit vina pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat concubinei, astfel cum a procedat în faza de urmărire penală şi în faţa comisiei medico-legale de examinare psihiatrică, sau mamei concubinei, soacrei, în faţa instanţei de judecată,   susţinând că aceasta „voia s-o dea unui alt bărbat” şi că dacă victima ar fi fost de acord să se întoarcă la inculpat nu ar mai fi ucis-o”, se arată în motivarea Tribunalului Prahova care a stabilit închisoare pe viaţă pentru Munteanu.

De asemenea, documentul arată că bărbatul a avut discernământ în momentul în care a comis fapta și chiar a premeditat crima: „Mi-am pus în minte să o omor, gîndindu-mă că mai bine moare decât să o văd la alt bărbat”.

Ucigaşul şi victima sa, care avea 22 de ani, erau într-o relaţie de concubinaj de 3 ani, aveau un copil de 2 ani şi jumatate, iar femeia mai avea un copil de aproximativ şase ani, cu un alt bărbat.

Totodată, instanța subliniază că „inculpatul a precizat că era conştient că victima va muri dacă îi dă cu toporul în cap, pentru că era era greu toporul”.

„Ea trebuia să vină cu mine, dar m-a refuzat, deci este vinovată”, reiese din raportul psihiatric care a constatat că bărbatul are discernământ. 

Constantin Munteanu, aflat în penitenciarul Mărgineni, a contestat pedeapsa cu închisoare pe viață. Însă, Curtea de Apel Ploiești a luat act de retragerea contestației.

