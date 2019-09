Mărturia cutremurătoare a soției bărbatului arestat după ce și-a agresat sexual cei 7 copii

Femeia din Iași violată în repetate rânduri de soț, sub amenințarea cuțitului, a povestit calvarul prin care a trecut ea și cei șapte copii, care au fost și ei abuzați sexual de tatăl lor. Timp de șase ani nu a spus nimănui ce se întâmplă, după ce soțul ei a amenințat-o cu moartea.

Femeia este de mai bine de o lună într-un centru de protecţie a victimelor violenţei domestice. Sub protecţia anonimatului, ea a povestit prin ce a trecut în ultimii şase ani. Atât ea, cât şi cei șapte copii au fost victimele soțului ei, despre care spune că este un bărbat violent şi abuziv.

Femeia de 36 de ani susține că a fost violată în repetate rânduri de soțul ei, uneori sub amenințarea cuțitului, iar pe copii îi bătea și îi abuza sexual.

A ameninţat-o deseori că dacă spune ceva o omoară şi, sub imperiul fricii, femeia a ascuns ani de zile calvarul prin care trecea. Totul a ieșit la iveală când a aflat asistenta socială din comună şi a chemat poliţia şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

De la începutul lunii august, femeia şi cei şapte copii sunt într-un centru de protecţie a victimelor violenţei domestice. Cu ajutorul celor din centru, a reuşit să obţină şi un ordin de protecţie, iar acum cel care îi este soţ este arestat preventiv.

„Plângeam şi când îl vedeam parcă îl vedeam pe dracu' în faţa mea. Copiii căutau joacă, eu am rezistat. Mă uitam la Loredana (n.r.-fiica ei), Loredana se uita: <Fata mea, nimic, te faci că dormi, în pantaloni să fii îmbrăcată, să nu te văd cu rochii sau cu fuste, că te mănânc, în ziua de azi nu mai ai încredere”, povesteşte femeia, potrivit Mediafax.

Întrebată dacă a încercat vreodată să îi spună soțului ei să se oprească, femeia susţine că nu avea cu cine să se înţeleagă: „I-am spus. Nu e înţelegător. Deloc”.

„Îi spuneam <Valentin, de faţă cu copiii, e ruşine>”

Bărbatul, arestat acum pentru 30 de zile, abuza de soţia lui de faţă cu copiii. „Îi spuneam <Valentin, de faţă cu copiii, e ruşine>. <Ei, lasă, e copil, nu ştie>. Nu îl interesa”, îşi aminteşte ea.

Femeia spune că nu conta dacă bărbatul era treaz sau băut, pe copii îi bătea oricând. „Îi bătea când avea draci că nu avea bani de bilet, că nu avea bani de... motive de ale lui, pe mine mă lua la bătaie”, povesteşte femeia.

Vecinii din satul în care au stat în ultimele luni spun că nu era zi în care bărbatul să nu îşi bată copiii sau soţia.

„El bea foarte mult, o bătea pe ea. Am auzit că apela şi la fata lui de şapte ani. Mi-a zis fata într-o zi când plângea şi i-am zis ei şi a zis că ştie. Stătea cu frică, zicea că dacă se duce să spună la poliţie o omoară. El pleca cu nopţile de acasă, ea avea pensie, îi lua pensia, îi lua alocaţiile şi dădea la aparate. Nu avea grijă de familie deloc, nu mâncau. Strigau pe la mine pe la gard că le e foame”, spune o vecină.

Vecinii, amenințați cu moartea

În urmă cu o lună, bărbatul și-ar fi ameninţat şi vecinii cu moartea. „Venea din oraş şi m-am întâlnit cu el pe aici. Era beat şi a început să mă ameninţe pe mine că se duce să îşi omoare familia şi la urmă rămân eu, să mă omoare pe mine, că îs eu vină că i-au luat familia, dar eu nu am nicio vină, nu am scos un cuvânt. Atât, am dat o declaraţie la poliţie după ce i-au luat", mai povestește vecina.

O altă femeie din sat spune că ştia că el îşi abuza fiica şi că trăia din pensia de handicap a soţiei şi din alocaţiile copiilor. „El avea o feţiţă de 8-9 ani, nu ştiu exact, şi trăia cu ea. Ea (n.r.-mama copiilor) se ducea cu cerşitul prin oraş şi venea înapoi şi se certa cu dânsul, sărea la bătaie, o lovea cu picioarele. Nu erau nişte oameni normali. (...) El îi lua toţi bani şi îi juca la păcănele şi la copii le dădea să mănânce orez fiert. Îi chema pe rând şi îi bătea pe copii”, spune femeia.

Bărbatul a fost arestat preventiv, joi, pentru viol, rele tratamente aplicate minorului şi agresiune sexuală.

„Inculpatul, de la naşterea fiecăruia dintre cei 7 copiii cu vârste cuprinse între 11 ani şi 1 an, dar mai ales din toamna anului 2018 până în luna iulie 2019, în mod repetat, i-a lovit, înjurat, insultat, înfometat, i-a obligat pe rând să fumeze şi să consume băuturi alcoolice, i-a ameninţat cu cuţitul, şi-a exhibat comportamentul sexual aberant, nu le-a asigurat condiţiile de trai necesare şi nici educaţia corespunzătoare, acţiuni care au pus în primejdie gravă dezvoltarea fizică, intelectuală şi morală a fiecăruia dintre copii, faptele întrunind elementele constitutive a 7 infracţiuni de rele tratamente aplicate minorului”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi.

Bărbatul a fost supus unei expertize medico-legale psihiatrice, stabilindu-se că a avut discernământ în momentul comiterii faptelor.