Live TV

Exclusiv Mărturia cutremurătoare a unei fete care a fost traficată înainte de a împlini 18 ani: abuz verbal, abuz fizic, viol, abuz economic

Data publicării:
fata care ofera interviu ascunsa
Foto: Captură Digi24
Din articol
În realitatea victimelor, prima linie rămâne supraviețuirea zilnică „Erau cam toate abuzurile la care vă puteți gândi” Victimele așteaptă ani de zile până își găsesc dreptatea în justiție

Traficul de persoane este o realitate care se ascunde printre noi în fiecare zi. Iar pericolele sunt cât se poate de reale. Un jurnalist Digi24 a întâlnit o tânără care a fost traficată încă de înainte de a împlini 18 ani. Și-a spus povestea cu prețul curajului, dar și sub protecție strictă. Numele și vârsta ei rămân secrete, locul filmării nu poate fi dezvăluit, așa că au fost eliminate elementele sugestive, iar discuția a avut loc sub supraveghere permanentă. Pentru siguranța ei și a jurnalistului, fiecare detaliu a fost controlat. Urmăriți mărturia dintr-o lume nevăzută, unde pericolul pândește permanent. Atenție, sunt imagini și informații cu un puternic impact emoțional.

Este vocea unei victime a traficului de persoane. O vom numi Marina. Identitatea ei reală nu poate fi dezvăluită, pentru că tânăra a decis să vorbească în ciuda pericolului. Filmarea a fost făcută într-un spațiu sigur. Locul în care am întâlnit-o și numele fetei sunt la secret. Orice detaliu din dosar care ar putea duce la identificare a fost eliminat.

Marina, victimă a traficului de persoane: Povestea a început când eram la liceu și eram, cred că, ca majoritatea tinerilor, în căutarea unui grup din care să-mi fac prieteni, un grup în care să mă regăsesc, în care să ieșim, să fie mai apropiat. Erau niște fete din liceu care mi-au propus niște activități extrașcolare.

Era vorba, de fapt, de o schemă de recrutare. O capcană pentru un copil curios.

Marina: Așa am intrat eu în legătură cu acest colectiv care se considera exclusivist și cu, îi spun acum, un abuzator, care, practic, asta făcea, recruta fete, în special din licee, pe care le abuza și exploata ulterior.

În România sunt identificate tot mai multe astfel de victime. Jumătate dintre ele sub vârsta majoratului. Exploatarea se vede online. Fetele sunt plasate în apartamente transformate în studiouri. Cineva profită. Confruntate cu un fenomen, autoritățile se organizează. Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane trece de la Ministerul de Interne la Ministerul Muncii.

În realitatea victimelor, prima linie rămâne supraviețuirea zilnică

Florin Manole, Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: Este vorba, în principiu, de a stabili un nou sistem instituțional, o nouă entitate, o nouă agenție, care să poată să asume implementarea tuturor proiectelor lipsă, în legătură cu victimele traficului de persoane, cu victime ale violenței domestice șamd. Adică toate serviciile, așa cum trebuie, sau să finanțeze aceste servicii, atunci când ele sunt prestate de către un operator privat, un ONG.

Reorganizarea promite servicii integrate. În realitatea victimelor, prima linie rămâne supraviețuirea zilnică. În povestea Marinei, vulnerabilitatea economică a fost un instrument de control.

Marina, victimă a traficului de persoane: Făceam tot felul de campanii sau inclusiv organizam activități pentru training-uri sau alte activității pentru niște companii care plăteau, dar nu pe noi. Nu au fost făcute niciodată contracte de muncă și niciuna din fetele de acolo nu avea contract de muncă

Constrângerile financiare erau tot un mecanism prin care ne ținea acolo, pentru că nu aveam niciun fel de resurse, niciuna dintre noi, și pentru orice nevoie firească trebuia să cerem, să ajungem la el și, practic, chiar dacă erau bani pe care noi îi munceam și noi îi aduceam, el era persoana care ni-i dădea.

Erau cam toate abuzurile la care vă puteți gândi”

În spatele ușilor închise: oameni influenți, putere financiară, putere de decizie, și prezențe care să dea greutate agresorului.

Marina: De fiecare dată era și acest agresor care, practic, el aducea oameni influenți, oameni importanți, care aveau și putere financiară și putere de decizie, și ne explicau că... ne explica după, după întâlnirile astea sau înainte, ce oportunitate reprezintă pentru noi să facem parte din acest grup.

Eram minoră și majoritatea fetelor, eram cam de aceeași vârstă. În grup erau cam toate abuzurile la care vă puteți gândi. Ne viola pe toate, practic.

Prinsă într-o lume a controlului, pentru Marina nici autoritățile nu păreau o soluție.

Marina: Nu m-am gândit prima dată să mă duc la autorități să povestesc, pentru că dintre invitații pe care-i aveam de foarte multe ori la noi, făceau parte și oameni din zona asta de administrație, nu știu, poliție, și cred că de cele mai multe ori ei nu știau care este rolul lor acolo. Dar rolul lor acolo în esență era să vedem noi că el are poliția, sau el are autoritățile de partea lui. Dacă ne uităm în dicționar la definiția cuvântului abuz, le găsesc pe toate acolo, identific. Și abuz verbal, și abuz fizic, viol, și abuz economic.

Victimele așteaptă ani de zile până își găsesc dreptatea în justiție

Scăpate de abuzuri, victimele așteaptă ani de zile până își găsesc dreptatea în justiție.

Radu Marinescu: Sigur că ne dorim, la nivelul societății, ca pentru orice fel de infracțiune, și mai ales pentru cele severe, tragerea la răspundere să se facă cu celeritate. Cu siguranță, ca ministru al Justiției, am datoria și transmit mesajul către organele judiciare, de a nu exista niuciun fel de tergiversări nejustificate, adică dosarele nu trebuie să stea la masă, trebuie să fie în mod operativ lucrate, cât mai prompt, pentru ca justiția să se facă cu celeritatea amintită.

Cele mai noi date indică victime tot mai tinere și mutarea exploatării online.

Ștefan Coman, Advocacy Lead, International Justice Mission Romania: O tendință îngrijorătoare este exploatarea online a copiilor, exploatarea sexuală onlin a copiilor, pentru că aici nu vorbim despre riscul sau riscurile trecerii graniței, ci vorbim despre copii care sunt exploatați de multe ori în apartamente sau în proprietăți private, online, pe niște platforme, către niște cumpărători care sunt pe teritoriul altui stat și pot vira banii electronic.

În primele 6 luni din acest an, au fost înregistrate 326 de victime ale traficului de persoane. Fenomenul este în creștere. Noutatea e că printre persoanele exploatate se numără și refugiați din Ucraina sau cetățeni străini care vin la muncă în România. Linia tel-verde pentru traficul de persoane este 0800.800.678.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
gunoaie plastic deseuri reciclare camp natura poluata
1
Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de...
Carduri sociale vouchere sprijin pentru romania
2
Au intrat banii: românii care au carduri sociale pentru alimente au primit prima tranșă...
Temperaturi sub pragul înghețului s-au înregistrat și în Capitală, în jurul orei 08:00, stația meteo de la Băneasa indicând -1°C.
3
Meteorologii anunță când se mai încălzește vremea: „Procesul de răcire nu s-a terminat”...
boeing p8 poseidon in zbor
4
SUA au trimis chiar în coasta Rusiei aeronave avansate care „vânează” submarine. Ce pot...
Casa Albă
5
SUA critică România pentru lipsa de transparență în adoptarea legilor și modul în care...
Coșmar pentru ”cea mai frumoasă femeie din lume”: ”Era dezgustător de beat! Mi-a ruinat complet experiența”
Digi Sport
Coșmar pentru ”cea mai frumoasă femeie din lume”: ”Era dezgustător de beat! Mi-a ruinat complet experiența”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
bazin de inot parasit
Caz tipic de risipă a banilor publici: Un bazin de înot construit în...
batran scoate bani de la bancomat
Pensiile din Pilonul II ar putea fi mai mari. Inițiativa legislativă...
Vladimir Putin
Cum s-a transformat visul lui Vladimir Putin de demilitarizare a...
anre
Bogdan Ivan, ministrul Energiei: Mi s-a spus că îmi depășesc...
Ultimele știri
Hoţi români condamnaţi în Franţa. Au spus că au furat pentru mâncare, dar judecătoarea le-a văzut „teancurile de bancnote” pe TikTok
Fructul-vedetă al toamnei care îngrașă mai mult decât zahărul și care poate aduce dezechilibre în organism. „Mănânc cât cred”
Facilități pentru studenți în București: Ce reduceri au la transportul în comun și unde pot beneficia de servicii cu tarife speciale
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
cătușe pe mâini
Bărbatul acuzat că a violat o tânără angajată a unui hotel din Alba Iulia, pretinzând că e client, a fost arestat. El este recidivist
Choi Mal-ja
Femeia care a mușcat limba bărbatului care a încercat să o agreseze a fost achitată după 61 de ani
Salvare
Unitatea specială „Angels” a Marinei ucrainene a salvat mai mulți soldați ascunși timp de trei ani într-un spital ocupat de ruși
documente, interviu, birou
Angajatorii vor primi 2.250 lei pe lună pentru a încadra în muncă victime ale violenței domestice și ale traficului de persoane
Gerard Depardieu Trial For Sexual Assault
Gérard Depardieu riscă 20 de ani de închisoare pentru că ar fi violat o actriță. Reacția victimei
Partenerii noștri
Pe Roz
Mama actorului Bruce Willis a împlinit 90 de ani. Imaginile dulci cu ea alături de nepoatele sale și de Demi...
Cancan
Predicția înfiorătoare pentru decembrie 2025 făcută de Nostradamus și confirmată de Baba Vanga. Ce susțin ei...
Fanatik.ro
Directorul de la stat cu cel mai mic salariu din țară. Ce rezultate financiare a avut compania pe care o...
editiadedimineata.ro
Cum să ai cel mai bun somn
Fanatik.ro
Irina Manea, schimbare radicală de look. Soția lui Cristi Manea de la Rapid este de nerecunoscut
Adevărul
Cazul de la Mănăstirea Frăsinei care a zguduit România: ce pedepse au primit autorii orgiilor sexuale cu...
Playtech
Pensia pentru limita de vârstă. Condiţii care trebuie îndeplinite
Digi FM
Madonna s-a gândit la sinucidere în timpul luptei pentru custodia lui Rocco: Faptul că „cineva încerca să-mi...
Digi Sport
Bătut fără milă, după ce i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali! ”Sunt supărat pe el”
Pro FM
Keith Urban a schimbat versurile piesei dedicate lui Nicole Kidman, stârnind zvonuri despre o nouă iubită...
Film Now
„Dădaca” are stea la Hollywood! Fran Drescher, însoțită de fiicele vitrege din serial. Cum arată azi Maggie...
Adevarul
Kremlinul tună și fulgeră după ce europenii au anunțat că vor folosi zeci de miliarde de euro din activele...
Newsweek
Haos total la Casele de Pensii: Întârzieri de 18 luni, doar 5% recalculări soluționate, zero în 2025
Digi FM
Sute de persoane şi-au luat rămas bun de la Claudia Cardinale la Paris. „A fost o vedetă de o frumuseţe...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Cameleonică și îndrăzneață. Pamela Anderson surprinde cu o nouă transformare de look, iar fanii sunt...
UTV
Anda Adam și soțul ei, Joseph, evacuați din clubul de lux din Cluj. Executorul le-a sechestrat bunuri în...