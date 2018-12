Mărturia femeii bătute în spălătorie: „Am amenințări de la el, scrise înainte de incident, că îmi aruncă cu acid, mă omoară”

Un bărbat şi-a bătut iubita în spălătoria pe care o deţin împreună în Ilfov şi a postat imaginile pe Facebook cu descrierea „Ăsta sunt eu”. Au trecut aproape 24 de ore, iar bărbatul este încă liber, deşi a încălcat şi ordinul de restricţie pe care victima l-a obţinut ulterior. Femeia acuză autorităţile că nu iau măsuri deşi bărbatul a ameninţat-o că o omoară.

Petronela Ibranyi, pentru Digi24: „Totul a pornit pentru că nu am fost eu de acord să mă ducă la aeroport la ora 5:00 și la ora 2:30 eram la societate. Mi-a vorbit foarte urât în birou, unde nu se vede filmarea și a dat în mine acolo.

Îmi aduc aminte că tot ce îmi doream era să nu îmi pierd conștiința ca să nu mă găsească fetele dimineața când vin la serviciu, moartă, și țin minte că am strigat, am țipat și rugam frumos să nu mai dea pentru că nu îmi curge sange: Dar el a dat și a plecat cu mâinile în buzunar.

Am fost la spital. Am avut 6 copci în cap. Capul meu a fost spart.

Eu aseară am fost sunată de el la 6 dimineața și am fost amenințată că el, dacă intră la pușcărie, nu intră doar cu faptele astea. Asta înseamnă că o să mă omoare, pentru că eu am amenințări de la el, scrise înainte de incident, că îmi aruncă cu acid, mă omoară și autoritățile nu au făcut nimic.”

