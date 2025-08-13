Live TV

Video Mărturia tulburătoare a victimei unei relații abuzive: „Începe prin a te izola de familie, de prieteni, asta în primul rând”

Data publicării:
femeie abuzata
Foto: Shutterstock

Continuăm seria mărturiilor femeilor care au trecut prin relații abuzive, iar acum își doresc ca vocea lor să fie auzită și să salveze vieți. În această seară, povestea unei femei care a tăcut ani la rând, cu speranța că situația se va schimba și că le va fi mai bine copiilor să aibă alături ambii părinți. Mulți ani după ce a rupt relația toxică, încă se teme, așa că mărturia ei o veți asculta sub protecția anonimatului. Sunt informații care vă pot afecta emoțional. Victimele violenței domestice pot cere ajutor la linia gratuită 0800 500 333.

Reporter: Ce v-a determinat să aveți curajul astăzi să vă spuneți povestea dumneavoastră?

Victima unei relații abuzive: Cazul Teodorei! De când s-a întâmplat cu ea, m-am hotărât să nu mai tac, pentru că mi-am dat seama că și ea a tăcut, ca și mine, și nouă ne este frică. De ce? De moarte. Și dacă tăcem, am tăcut, deci s-a întâmplat exact de ceea ce ne este frică. Și atunci vreau să vorbesc. Să vedem și partea cealaltă.

Iar noi suntem datoare să vorbim... în locul celor care nu mai pot vorbi.

Abuzurile au fost întotdeauna, dar nu le-am văzut. Mie mi s-au părut normale. Era ceva familiar, culmea. A început frumos, totul frumos. După care, încet, încet, a început teroarea. Abuz psihologic, financiar, fizic, verbal, religios, sexual, cred că toate abuzurile.

Reporter: Vă dădeați seama în acel moment că trăiți sub un abuz?

-Nu. Toată lumea îmi spunea că nu este regulă. Dar eu, nu. Întotdeauna am sperat că va fi mai bine și că eu am greșit cu ceva și că mâine voi face mai bine.

Reporter: Cum încep ele, de fapt?

-Încep prin a te izola de familie, de prieteni, asta în primul rând... Și nu știu, cu banii, el nu a fost implicat absolut deloc. Banii lui erau banii lui, banii mei erau toți în casă. Și cheltuiam până la ultimul leu. Mă lăsa fără nicio resursă, ca să ajung tot la el să apelez și atunci să-mi dea cât vrea el, cum vrea el, când vrea el. Și, nu știu, cu o jignire, cu o palmă, mai ales la beție, spunea că el nu-și mai aduce aminte și că nu o să mai facă, data viitoare nu o să facă. Și presiunea familiei „ei, lasă că o să fie bine, așa este, așa era și tac-tu, așa era...”

Reporter: Care a fost momentul în care v-ați dat seama sau v-ați întrebat, poate, pentru un moment, dacă, nu cumva, problema nu este la dumneavoastră?

-După ce am născut prematur a doua fetiță. După ce am născut-o, am stat în terapie o lună de zile, și când am venit, exact aceeași situație a fost.

Reporter: Vă aduceți aminte un moment în care poate a fost atât de greu de suportat pentru dumneavoastră încât ați plecat, poate, sau ați mers la poliție, sau ați chemat poliția?

-Da, când a dat în mine. Mi-a dat cu capul în arcadă. Și atunci mi-am dat seama și am conștientizat că este o mare problemă, că eu sunt în pericol. Oricum dormeam cu ușa închisă la dormitor, că noaptea venea peste mine. Și atunci am început să caut, să-mi caut o chirie și să pun totul la punct, să fug. Fugi, n-ai cum. Fugi cu ce-i pe tine, cu ce ai pe tine și cu ce iei mână și atât. Altfel, nu există.

Am apelat o singură dată la poliție, am dat o declarație, după care șeful de post de acolo l-a chemat pe el și el având influență și cunoștințe, declarația mea a ajuns la coș. Eu nu știam cum trebuie numărul de înregistrare, sau nimeni nu mi-a spus absolut nimic.

Reporter: Ce le îndemnați pe femeile care văd acest material, ascultă povestea dumneavoastră și, poate, sunt în continuare prinse într-o relație abuzivă?

-Să nu stea! Să nu se gândească nicio clipă că stă pentru copii! Deci, copilul meu îmi spunea că „De ce l-ai ales?” și că „Nu mai vreau să mai stau aici, să căutăm o casă, să plecăm”. Și eu mă gândeam până atunci că stau pentru copii, să fim o familie. Totuși, poate o să fim o familie, și nu a fost deloc așa. Cu toate că mă prefăceam și m-am prefăcut întotdeauna în fața copilului.

Trebuie să iertăm, dar să nu uităm, ca să nu mai revenim acolo unde am fost.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jandarmi bun
1
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
Vladimir Soloviov
2
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
soldați polonezi și polițiști germani fac verificări la granița dintre Germania și Polonia
3
„Este ca în timpul Războiului Rece”. De ce au fost trimiși soldații și reintroduse...
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
4
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
george simion
5
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este...
S-a terminat: actele de divorț au fost semnate! Ce i-a luat fostului soț, după ce a înșelat-o
Digi Sport
S-a terminat: actele de divorț au fost semnate! Ce i-a luat fostului soț, după ce a înșelat-o
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Premierul Ilie Bolojan, la Digi24: „Degeaba ai crescut taxele, dacă...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky (L) and German Chancellor Friedrich Merz prepare for a talk of European leaders with the US Presiden
Trump a discutat cu liderii UE și Volodimir Zelenski înainte de...
BUCURESTI - GUVERN - CONFERINTA - MASURI FISCALE IN SANATATE - 2 ilie bolojan
Ilie Bolojan: Riscul de a intra în incapacitate de plată e foarte...
Berlin, Deutschland, 18.07.2025: Bundeskanzleramt: Besuch des rumänischen Präsidenten: Nicusor Dan *** Berlin, Germany,
Nicuşor Dan, la reuniunea Coaliției de Voință: „E important modul în...
Ultimele știri
Bolojan: Proiectul privind pensionarea magistraților este gata. „Până acum am plătit 2 miliarde doar diferenţe suplimentare de salarii”
Bolojan: Proiectul privind Pilonul II „nu e abandonat”. „ASF l-a trimis pur și simplu în Guvern și ne-am trezit cu el pe ordinea de zi”
Avertismenul spionajului militar ucrainean: Rusia intenționează să producă aproape 80.000 de drone Shahed în 2025
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
femeie agresata de barbat
Victimă a violenței domestice: „Nu mai tac, pentru că dacă eu tac, alte femei vor trece prin același lucru, sau mai grav”
ambulanta
Angajat al unui centru de îngrijire din Arad, reținut după ce a lovit un minor cu o bucată de lemn. Victima a ajuns la spital
487830631_1082457303901051_5304777150129177475_n
Angajat al Spitalului de Copii din Iași, acuzat că a agresat sexual o pacientă minoră pe care a ademenit-o într-o cameră tehnică
sapoca
Abuzuri la Spitalul de Psihiatrie Săpoca: pacienți bătuți, târâți și imobilizați fără motiv. A fost deschis dosar penal
UKRAINE RUSSIA PRISONER SWAP SECOND PHASE
Trei ani de tortură în închisorile rusești. Mărturia unui pușcaș marin ucrainean: Eram mușcați de câini, bătuți și electrocutați
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a încheiat, dar perioada de "post-umbră" aduce un ultim val de haos. Cum resimt zodiile...
Cancan
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 13 ani de căsnicie
Fanatik.ro
Țeapă la Easybox, noua metodă! Protecția Consumatorului și IGPR explică ce trebuie să facă păgubiții: „O...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Orașul din Alaska unde se întâlnesc Donald Trump și Vladimir Putin. Este extrem de popular vara și oferă o...
Adevărul
Imaginea virală cu excentricul afacerist Nicolae Cristescu: „Vito Corleone, made în China. De pus în muzeul...
Playtech
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la biserică? Enoriaşii au observat imediat şi ţinuta, ce a făcut în spatele...
Digi FM
Tragedie în vacanță all-inclusive: Un bărbat de 70 de ani a murit după ce a mâncat pui insuficient gătit în...
Digi Sport
VIDEO ”E ok să vii așa? N-am mai văzut așa ceva”. Cum a apărut Tudor Băluță la conferință, înainte de Trnava...
Pro FM
Kelly Clarkson, în lacrimi pe scenă, cu doar 12 zile înainte de moartea fostului soț, Brandon Blackstock...
Film Now
Cum a început prietenia dintre Sandra Bullock și Jennifer Aniston: „Hollywood ne-a divizat, nimănui nu-i...
Adevarul
Evadare din gelozie. Deținutul de la Mărgineni a fugit după ce a aflat că iubita minoră are o relație cu...
Newsweek
Bolojan, gata să taie pensiile speciale: Nu poate un fost magistrat încasa 10 pensii „normale”
Digi FM
În ce relații au rămas Daciana Sârbu și Victor Ponta după divorț. Fosta soție a politicianului nu s-a ferit...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Panică pe plajele din Maine, după ce un rechin alb uriaș a fost observat aproape de țărm. Poliția avertizează...
Film Now
Jennifer Aniston, mărturisiri rare, la 20 de ani de la divorțul de Brad Pitt: "A fost o perioadă extrem de...
UTV
Jason Momoa, la un pas de moarte în ocean. „Am renunțat. În mintea mea, murisem deja”. Experiența care i-a...