Mărturii din perioada „decreţeilor”. Fiecare spital avea un procuror: „Trebuia să-l suni, zi şi noapte, să-i anunţi cazurile de avort”

Pe 1 octombrie anul acesta s-au împlinit 60 de ani de la celebrul Decret 770 dat de Nicolae Ceauşescu, cel care interzicea avortul în România, cu foarte puţine excepţii, în anumite situaţii medicale care ţineau de riscul vital pentru femeie sau de anumite boli grave ereditare care puteau duce la malformaţii pentru copii. Una dintre condiţiile pentru a putea face avort era aceea ca femeia să aibă deja 4 copii născuţi în îngrijire. Contraceptivele erau interzise. Scopul era creşterea natalităţii şi astfel creştea şi forţa de muncă a statului. După primii 4-5 ani de la Decret însă femeile au început să apeleze la tot felul de metode extreme, periculoase pentru a scăpa de sarcinile nedorite. Peste 10.000 de femei ar fi murit între 1966 şi 1989 când legea a fost abrogată. Generaţii întregi au fost afectate de acest Decret. Mulţi copii erau abandonaţi la naştere în spitale sau case de copii.

Prof. Univ. Dr. Petre Brătilă, medic primar obstetrică ginecologie spune că îşi aminteşte cu tristeţe acei ani, în care, într-o maternitate din Capitală îngrijea femei care recurgeau la fel de fel de metode pentru a scăpa de sarcină, scrie News.ro.

Prof. Univ. Dr.Petre Brătilă: „Am văzut metode contraceptive cu o andrea introdusă, cu ramă de ochelari, imaginaţia era extraordinar de bogată”

„În mod expres îmi aduc aminte cu mare tristeţe de o perioadă pe care am trăit-o ca intern al spitalelor şi apoi ca medic secundar, astea erau calificativele medicale care ni se dădeau atunci. Într-o maternitate mare din Bucureşti, unde stăteam aproape non stop, şi zi, şi noapte, unde am văzut nişte drame pe care e greu să mi le revăd în minte.

Era perioada în care avortul era interzis, iar femeile se foloseau de orice metodă pentru a scăpa de o sarcină nedorită.

Pe vremea aceea contraceptivele erau excluse, metodele contraceptive obişnuite nu erau folosite de femeile din clasa de jos şi de aici se recoltau să spun aşa nite cazuri extraordinare, care mergeu până la deces.

Episoade foarte grave

Cel mai grav episod era cel prin care se introducea prin colul uterin, în uter, o crenguă de leandru sau se bea ceai de leandru, asta ducea de obicei la cangrena uterului, dacă uterul nu era scos la momentul oportun se solda cu deces în marea majoritate a cazurilor.

Am văzut metode contraceptive cu o andrea introdusă, cu ramă de ochelari, imaginaţia era extraordinar de bogată. Însă nu aveau cunoştinţe elementare de asepsie şi antiepsie şi totul se termina cu avortul septic”, a explicat Prof. Petre Brătilă.

Cea mai teribilă situaţie de care s-a lovit în întreaga sa carieră, spune Prof. Univ. Dr. Petre Brătilă, a fost aceea în care un procuror îi superviza întotdeauna activitatea. Trebuia să dea socoteală pentru fiecare pacientă în parte, toate actele medicale erau verificate.

„Ţin minte că timp de 6 luni am fost într-un sector al maternităţii unde se primeau aceste avorturi, septice. Nu vă daţi seama ce impact avea suferinţa acestor femei care de fapt erau nişte femei sănătoase, nu erau bolnave, ele vroiau altă condiţie socială, altceva şi atunci se foloseau de aceste mijloace şi ajungeau în situaţia în care trebuiau tratate ca nişte femei bolnave.

Noi, din punct de vedere medical, ne făceam treaba corect, nu am ce să reproşez din punctul ăsta de vedere, dar eram tot timpul sub opresiunea unui procuror, pe care trebuia să-l anunţăm pentru fiecare caz în parte, să cerem aprobarea să golim cavitatea uterină a femeii, şi aşa mai departe, asta era cea mai teribilă situaţie de care m-am lovit în întreaga mea carieră. Să fii supervizat de cineva care este complet detaşat de meserie şi care să îţi aprobe ţie ceea ce trebuie să faci.

Fiecare spital avea un procuror desemnat pe care trebuia să-l suni indiferent de oră, zi şi noapte ca să-i anunţi cazurile de avort”, a precizat pentru News.ro Prof. Univ. Dr. Petre Brătilă.

„Plângeam de mila lor”

„Decreţeii”, copiii de atunci, vârstnicii cu boli cronice de astăzi. Generaţia aceasta face parte din procesul de îmbătrânire al populaţiei. Pentru că este vorba despre un val mare de oameni, ei reprezintă o provocare atât pentru sistemul de sănătate, cât şi pentru cel al Finanţelor, din punctul de vedere al acordării pensiilor. În numai câţiva ani, generaţia „decreţeilor”, în jur de 2 milioane de oameni, va ieşi la pensie.

Dr. Rodica Tănăsescu, medic de familie: „Pe mine m-a îngrozit, plângeam de mila lor şi a familiilor lor care plângeau la uşă şi mai aveau alţi copii, au fost vremuri foarte grele”

„Generaţiile tinere au atâta noroc de care nu sunt conştiente, cum nu-şi închipuie. Nu pot să uit că în facultate mergeam şi făceam medicină legală şi vedeam femei tinere de 20, 25, 30 de ani pe masa de la Institutul Medico-Legal decedate din cauza unor avorturi provocate pentru că nu aveau altă şansă.

Pe mine m-a îngrozit, plângeam de mila lor şi a familiilor lor care plângeau la uşă şi mai aveau alţi copii, au fost vremuri foarte grele, nici nu vreau să-mi mai aduc aminte pentru că pur şi simplu uneori sunt revoltată de inconştienţa pe care o au mulţi, unii au uitat, alţii nu au cunoscut, dar viaţa merge mai departe.

Da, vor ieşi foarte mulţi la pensie, din punctul meu de vedere, problema pensiei este problema Ministerului de Finanţe, nu ştiu cum se va rezolva această problemă, pentru că, într-adevăr aceste generaţii care cuprind de 3-4 ori mai mulţi nou născuţi decât generaţiile anterioare nu vor mai fi cei care plătesc asigurări pentru pensii ci vor fi cei care încasează drepturile de pensie”, a explicat medicul.

Generaţia de „decreţei”, crescută în vremuri grele ajunge acum la vârsta senectuţii. Mulţi dintre ei au deja boli cronice, alţii sunt pe cale să devină pacienţi cronici dacă nu au grijă de sănătatea lor.

„Aceste generaţii care au crescut în condiţii grele, cu cheia de gât, fără zile libere pentru părinţi, cu lapte praf luat pe sponci, cu medicamente extrem de modeste aceşti decreţei acum iată că se îndreaptă spre altă categorie de vârstă. Ei se încadrează în procesul de îmbătrânire a populaţiei României, din păcate se nasc foarte puţini copii şi generaţiile care au ajuns la vârsta pensiei iată că domină.

Aceşti oameni crescuţi greu şi care au muncit o viaţă iată încep să aibă boli cronice, poate deja au boli cronice, deja de nişte ani, au diabet zaharat, au hipertensiune arterială, boală coronariană, au BPOC, obezitate, au fel de fel de patologii deja.

Alţii, dacă nu iau nişte măsuri foarte clare, vor fi şi ei în categoria pacienţilor cu boli cronice şi sunt foarte mulţi”, a explicat Dr. Rodica Tănăsescu.

Un val întreg de pacienţi cronici poate duce la un dezechilibru legat de finanţare pentru sănătate. Aceste dezechilibre există deja în ţările unde nu au fost „decreţei”, spune medicul, şi unde procesul de îmbătrânire a populaţiei este unul accelerat, fiind vorba despre foarte mulţi pacienţi cu nevoi deosebite.

„Dacă toate aceste generaţii încep să plătească cotă minimă pentru asigurarea de sănătate, dar să consume mult mai mult pentru că sunt bolnavi, săracii, nu sunt vinovaţi, sunt bolnavi şi au nevoi importante, atunci va fi un dezechilibru şi cu finanţarea sănătăţii, aceste dezechilibre există şi în alte ţări unde nu au fost decreţei, pentru că, odată cu îmbătrânirea populaţiei vor fi mult mai mulţi pacienţi cu boli cronice care costă mult, atât în suferinţă, pentru pacienţi şi familiile lor şi costă mult şi din punct de vedere fnanciar, al sistemului medical.

Ce putem face pentru ei? Este să-i abordăm pas cu pas, să-i convingem că piese de schimb nu avem, trebuie să le păstrăm în stare funcţională pe cele pe care ni le-a dat Dumnezeu, să vină mai des, să se controleze mai des, să respecte nişte reguli care sunt puţin mai stricte după o vârstă, să aibă suferinţă cât mai mică şi pentru sistemul medical să fie costuri cât mai mici. Nu va fi uşor, e greu din toate punctele de vedere şi eu am avut acasă doi decreţei, când eram copil părinţii mei au avut două fetiţe gemene în 1968, le-a fost foarte greu, dar ele au evoluat foarte bine dar încep să apară bolile cronice, sau riscul de boli cronice şi aşa sunt toate aceste generaţii, trebuie să insistăm pentru depistare precoce, atunci când este cazul, pentru o patologie cronică sau prevenirea unei patologii cronice, tratarea corectă şi stat de vorbă cu fiecare dintre ei, cum ne păstrăm aşa ne avem. Acest lucru trebuie înţeles de toată lumea, ei sunt o generaţie mamut, care vor fi din păcate consumatori de servicii medicale şi nu finanţatori de servicii medicale, pentru asta trebuie noi să putem să ne adaptăm ca să-i facem pe ai să se adapteze şi să-şi păstreze sănătatea”, a explicat pentru News.ro Dr. Rodica Tănăsescu.

Editor : Sebastian Eduard