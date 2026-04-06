Galerie Foto Mașini de lux de peste 1,2 milioane de euro, importate ilegal. Doi străini, sub control judiciar după percheziții în București

Foto: Poliția Română

Un cetățean francez și unul belgian, care controlau o societate comercială din București, sunt acuzați că au importat ilegal autoturisme de lux în valoare de peste 1,2 milioane de euro, cunoscând că acestea provin din săvârșirea unor infracțiuni. Cei doi au fost plasați sub control judiciar, iar mașinile au fost ridicate de polițiști și puse sub sechestru asigurător.

La data de 1 aprilie, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Române, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară și trei mandate de aducere, în municipiul București și în județul Ilfov, potrivit comunicatului de presă al Poliției Române.

Descinderile au avut loc atât la domiciliile persoanelor cercetate, cât și la sediul social al firmei implicate.

Ancheta vizează infracțiuni de folosire, la autoritatea vamală, a unor documente vamale de transport sau comerciale falsificate, precum și spălarea banilor prin ascunderea ori disimularea adevăratei naturi, proveniențe sau proprietăți a bunurilor, în condițiile în care suspecții ar fi știut că acestea provin din activități infracționale.

Potrivit anchetatorilor, începând cu luna ianuarie 2026, societatea din București ar fi efectuat 15 importuri subevaluate de autoturisme de lux din Andorra. Pentru introducerea mașinilor în țară ar fi fost prezentate autorităților vamale documente falsificate sau inexacte — facturi de import, documente de transport, declarații vamale și contracte — cu scopul de a ascunde proveniența ilicită a autovehiculelor și de a diminua obligațiile fiscale.

Din cercetări a reieșit că valoarea totală a autoturismelor importate în aceste condiții depășește 1.200.000 de euro.

Top Citite
profimedia-1088783057
1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
mircea lucescu
2
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ministrul Rogobete: „Mi-e...
Ce nume se serbează de Florii. Foto Getty Images
3
Ce nume se sărbătoresc de Florii. Lista prenumelor care își serbează onomastica pe 5...
Donald Trump.
4
Fost șef AIEA și laureat al Premiului Nobel pentru Pace cere liderilor din Golf să-l...
NDAmaGFzaD0xMTJmOGUxZmMyNWVjN2UxYzA1ZmYzZWJmYThkMDM0MA==.thumb
5
Senatori americani vor ca Trump să interzică producătorilor auto chinezi să fabrice...
Alexandru Țiriac a luat microfonul și a transmis un mesaj răsunător pentru întreaga planetă: "Suntem urmăriți în 110 țări"
Digi Sport
Alexandru Țiriac a luat microfonul și a transmis un mesaj răsunător pentru întreaga planetă: "Suntem urmăriți în 110 țări"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
politist la perchezitii
Percheziții în București și Ilfov într-un dosar de import ilegal de mașini de lux. Sunt vizate 15 autoturisme aduse cu acte falsificate
Ziua Poliției Române 2026. Foto Getty Images
Ziua Poliției Române 2026: De ce se sărbătorește pe 25 martie și ce evenimente sunt organizate în mai multe orașe din țară
Bogdan Ghebaur, purtătorul de cuvânt al Poliției Române.
Mesajul purtătorului de cuvânt al Poliției Române, după ce hackerii i-au clonat numărul de telefon: „Nu te-am sunat eu”
politisti langa autospeciala
Poliția Română, acuzată că întârzie amendarea șoferilor în baza filmărilor din trafic: În dulcele stil birocratic, mai trebuie o hârtie
NUNTA - ROMI - TIMISOARA
Biriș, despre controalele ANAF la firme și patroni: „Mașinile de sute de mii de euro fără venituri declarate sunt vârful aisbergului”
Recomandările redacţiei
nicusor dan (1)
Nicușor Dan i-a chemat pe Ilie Bolojan și pe miniștrii Energiei și...
Mircea Lucescu
Cele mai noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea...
emmanuel macron recep erdogan
Tur diplomatic în perioada Summitului B9: Macron și Erdogan vor fi...
ploaie, primavara, floare
Meteorologii anunță vreme schimbătoare în următoarele două săptămâni...
Ultimele știri
Un șofer din Cluj a luat două amenzi în 4 minute pentru depășirea vitezei. „Lecțiile importante vin la interval foarte scurt de timp”
Deșeuri medicale aruncate în Parcul Cișmigiu: O clinică stomatologică din București a fost amendată cu 70.000 de lei
Trump este un pericol mai mare pentru pacea globală decât Putin, cred 81% dintre spanioli, arată un sondaj realizat de El Pais
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, după "cea mai întunecată perioadă din viață": "Am trăit cu o durere imensă în ultima vreme"
Cancan
Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar...
Fanatik.ro
Cum a fost batjocorit cel mai bun jucător străin din România: ”Era cu capul pe masă și ăia îi puneau coarne”
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Dănuț Lupu a plâns în direct! Întrebarea despre Mircea Lucescu care l-a bulversat până la lacrimi pe fostul...
Adevărul
Povestea olteanului cu plantații de portocali și măslini în Grecia: „Am plecat la muncă. La început treceam...
Playtech
Salariile pe care astronauții de pe Artemis II le primesc. Sumele sunt hotărâte după reguli stricte, nici...
Digi FM
Anamaria Ferentz, dezvăluiri despre logodnicul american și cei 7 copii ai lui: „Fără mine sunt terminați”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO, Tottenham! Transferul lui Radu Drăgușin, în "linie dreaptă"
Pro FM
Bianca Censori, o nouă apariție controversată. Fanii au reacționat vehement: „Nu a mai purtat haine adevărate...
Film Now
Cele mai grave acuzații ale lui Blake Lively contra lui Justin Baldoni, respinse de judecător. Procesul nu...
Adevarul
Un general ucrainean trădător, care a luptat de partea rușilor, a fost lichidat de trupele Kievului
Newsweek
La ce oră intră pensiile, miercuri, pe card? Nu toți pensionarii iau banii în același timp. De cine depinde?
Digi FM
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat în propria locuință. Monica Pop, după ce principalul suspect...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Alec Baldwin, pus la zid de propria fiică din cauza diferenței de vârstă dintre el și Hilaria: „Ăsta e abuz...
UTV
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”