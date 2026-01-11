Live TV

Video Mașini vandalizate după ce un adolescent de 16 ani a urmat o provocare pe TikTok. „Sparge vere, sparge, dă-i bine!"

Data actualizării: Data publicării:
Adolescentul a vandalizat mai multe mașini după o provocare pe TikTok
Adolescentul a vandalizat mai multe mașini după o provocare pe TikTok FOTO Captură Video / Facaebook

Poliţiştii din judeţul Mehedinţi au identificat un tânăr de 16 ani care a vandalizat două maşini parcate pe o stradă din Drobeta Turnu Severin după o provocare pe Tik Tok.

În imaginile distribuite pe reţelele sociale se poate observa cum un tânăr se urcă pe capota a două maşini şi le loveşte cu picioarele, aceasta după ce e provocat de un alt băiat.

IPJ Mehedinţi a făcut precizări „având în vedere materialul apărut pe Tik-Tok, unde un tânăr se urcă pe capota a două autoturisme staţionate pe o stradă din municipiul Drobeta-Turnu Severin şi prin lovirea cu picioarele provoacă distrugeri la nivelul parbrizelor vehiculelor în cauză”.

„Din verificările efectuate de poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Drobeta-Turnu Severin, s-a stabilit că la data de 11 ianuarie a.c., ora 03.50, un tânăr de 16 ani, din municipiul Drobeta-Turnu Severin ar fi provocat distrugeri prin lovirea cu picioarele la două autoturisme ce se aflau staţionate aparţinând a doi bărbaţi de 61, respectiv 34 de ani”, a transmis IPJ Mehedinţi.

Prejudiciul urmează a fi stabilit.

În cauză, a fost deschis dosar penal pentru distrugere, iar poliţiştii continuă cercetările.

