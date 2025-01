Mecanicul de locomotivă care a intrat la serviciu băut şi a lovit o mașină la o barieră a fost reținut

Poliţiştii de la Transporturi, care au deschis o anchetă în urma accidentului feroviar produs în 6 ianuarie, în judeţul Mureş, unde un tren a lovit un autoturism condus de un cetăţean german, l-au reţinut pe mecanicul locomotivei. Acesta este cercetat pentru părăsirea postului şi prezenţa la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice ori a altor substanţe, după ce s-a constatat că avea o concentraţie de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„În continuarea cercetărilor efectuate de Poliţiştii Serviciului Judeţean de Poliţie Transporturi Mureş, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târnăveni, bărbatul de 59 de ani, din comuna Adămuş, a fost reţinut la data de 9 ianuarie a.c., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de părăsirea postului şi prezenţa la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice ori a altor substanţe, faptă prevăzută de Codul penal”, informează, vineri, Poliţia judeţeană Mureş, potrivit News.ro.



Accidentul a avut loc la o trecere la nivel cu calea ferată situată pe drumul judeţean 142C, în afara localităţii Coroisânmărtin din judeţul Mureş.



Un bărbat de 56 de ani, cetăţean german, nu a oprit la trecerea la nivel cu calea ferată simplă, fără bariere, maşina pe care o conducea fiind lovită din lateral de un tren care circula pe ruta Târnăveni-Bălăuşeri.



În urma accidentului, trei pasageri din autoturism au fost transportaţi la spital. Este vorba despre o femeie de 65 de ani, cetăţean german, o femeie de 34 de ani şi o fetiţă de 11 ani, ambele din localitatea Viişoara.

