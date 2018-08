Medic sudanez, salvator pentru 8.000 de olteni

Ceea ce autorităţile n-au reuşit să facă pentru 8.000 de săteni dintr-o localitate din Dolj a reuşit un medic sudanez cu multă ambiţie şi determinare. Acesta a înfiinţat un centru medical de permanenţă în care le acordă oamenilor consultaţii medicale. Medicul a primit de la Primărie doar sediul unui fost CAP, un pat şi un ecograf vechi. S-a chinuit în aceste condiţii timp de 10 ani, după care, cu ajutorul unor donaţii a reuşit acum să cumpere aparatură modernă şi să renoveze încăperile.

Bulzești, jud. Dolj, la cabinetul medical:

- Bună ziua, domnul doctor!

- Bine aţi venit!

- Bine v-am găsit!

- Ce faceţi doamnă?

- Păi am venit la reţetă şi să facem şi un consult.

Savastiţa Marin are 65 de ani şi de mai bine de 10 ani se tratează la medicul originar din Sudan. Are numai cuvinte de laudă la adresa doctorului şi este foarte încântată de condiţiile moderne din cabinet.

„Excepţional. Un medic extraordinar. De când a venit aici nu am avut probleme niciodată, permanenţa când este chemată vine la orice oră”, spune Savastița.

„E foarte bun. E foarte bun, trăi-l-ar Dumnezeu! Dacă nu era dânsul, nu aveam aici medicina noastră E foarte aproape, venim, medicamente, orice, ne face rețeta”, spune o altă localnică.

Medicul spune că i-a fost foarte greu să se adapteze, în condiţiile în care a primit un cabinet medical aproape gol. S-a ambiţionat însă, a strâns bani din donaţii şi a reuşit să pună la punct un centru medical cu aparatură modernă.

„Acum centrul de permanenţă e mult mai dotat, mult mai spaţios, pentru confortul pacientului, de la sală de aşteptare inclusiv, sală de primire urgenţă în care medicul să se descurce şi pacientul să fie ajutat într-un mod mult mai adecvat, mult mai profesionist”, spune medicul Hisham Tageldin Mohamed Osman.

Un localnic stabilit în Spania a donat recent 11.000 de euro pentru aparatură medicală.

„Am văzut că este un doctor care se ocupă foarte mult de pacienţi şi are grijă de ei şi am văzut că este foarte interesat de meseria lui şi este un bun profesionist şi atunci am creat o asociaţie împreună cu soţia mea care este spanioloaică şi de la societatea mea la care lucrez am transferat 2 la mie, e cota aceea de la cifra de afaceri”, a explicat Ion Țaina, sponsorul.

Centrul de permanenţă asigură asistenţă medicală pentru 8.000 de localnici din zonă.

