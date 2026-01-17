Medicamente care îi pot lăsa pe șoferi fără permis. Lista completă și explicația medicului: „Pot influența testele rapide din trafic”

Conducătorii auto trebuie să fie atenți la medicamentele pe care le consumă, deoarece chiar și produsele prescrise legal sau cele de uz frecvent pot conține compuși psihoactivi care afectează atenția, capacitatea de concentrare și timpii de reacție, sporind riscul de accidente. În plus, testele rapide antidrog (DrugTest) efectuate de Poliția Română pot indica prezența unor substanțe interzise în organism. Radu Țincu, expert în toxicologie, a explicat pentru Digi24.ro ce înseamnă un fals pozitiv la verificările din trafic și care sunt pastilele uzuale care pot influența rezultatul testului.

Conducerea în siguranță implică respectarea regulilor de circulație și prudența în privința medicamentelor administrate. Chiar și tratamentele uzuale pot afecta capacitatea de reacție, pot crește riscul producerii accidentelor și pot determina rezultate pozitive la testele rapide din trafic

Medicamentele care conțin substanțe psihoactive și testarea în trafic

„Există două categorii principale de teste utilizate pentru depistarea substanțelor psihoactive: testele rapide efectuate de Poliția Română (DrugTest), cu rol orientativ, și testele de laborator. Un rezultat pozitiv obținut în urma unui DrugTest nu are valoare definitivă și este întotdeauna urmat de recoltarea probelor biologice, care sunt analizate ulterior într-un laborator de toxicologie din cadrul Institutului de Medicină Legală.

Analizele de laborator oferă un grad ridicat de certitudine, întrucât identifică exact structura chimică a substanței, motiv pentru care nu pot genera rezultate fals pozitive. În schimb, în cazul testelor rapide pot apărea astfel de erori, deoarece anumite medicamente care au o structură chimică asemănătoare cu cea a unor substanțe interzise pot fi interpretate de aparat ca indicând un rezultat pozitiv.”, a explicat pentru Digi24.ro Radu Țincu, medic primar anestezie și terapie intensivă, expert în toxicologie

Pastile uzuale care pot da rezultat fals pozitiv la DrugTest

„Anumite medicamente uzuale pot conține substanțe sau metaboliți cu structură chimică similară unor substanțe interzise (droguri), ceea ce poate conduce la rezultate fals pozitive în cazul testelor rapide antidrog utilizate de poliție în trafic (DrugTest). Spre exemplu:

Unele medicamente din clasa antidepresivelor pot fi interpretate eronat de aparatele de testare rapidă ca indicând prezența amfetaminelor;

pot fi interpretate eronat de aparatele de testare rapidă ca indicând prezența amfetaminelor; De asemenea, anumite antibi o tice pot genera reacții fals positive la DrugTest pentru opioide;

tice pot genera reacții fals positive la DrugTest pentru opioide; În cazul tratamentelor destinate unor afecțiuni psihiatrice, unele medicamente pot determina rezultate pozitive la testarea pentru benzodiazepine;

unele medicamente pot determina rezultate pozitive la testarea pentru benzodiazepine; Totodată, unele antiinflamatoare nesteroidiene pot fi asociate cu rezultate fals pozitive la testele efectuate de poliție în trafic pentru canabis;

nesteroidiene pot fi asociate cu rezultate fals pozitive la testele efectuate de poliție în trafic pentru canabis; Nu în ultimul rând, anumite siropuri sau preparate pentru tuse pot produce reacții fals pozitive pentru fenciclidină, o substanță încadrată în categoria drogurilor.

Există și medicamente care conțin în mod real substanțe cu efecte psihoactive, utilizate legal în tratamentul unei game variate de afecțiuni. Un exemplu este ibuprofenul asociat cu codeină, unde codeina este o substanță din clasa opioidelor. În astfel de situații, rezultatele testelor pot indica prezența substanței respective nu ca urmare a unei erori, ci pentru că medicamentul conține efectiv componenta psihoactivă.

Aceste situații subliniază caracterul orientativ al testelor rapide (pot fi reacții fals pozitive) și necesitatea confirmării oricărui rezultat pozitiv prin analize de laborator specializate.

Este important ca populația să fie informată că, în situația în care o persoană nu a consumat nicio substanță cu efect psihoactiv, dar obține un rezultat pozitiv la testarea rapidă efectuată de poliție, analiza de confirmare realizată de institutele de medicină legală trebuie să stabilească, într-un termen de cel mult 48 de ore, dacă substanța respectivă este sau nu prezentă în organism.”, a mai precizat medicul Radu Țincu

Lista preparatelor care conțin substanțe stupefiante și psihotrope

Ministerul Sănătății a publicat în Monitorul Oficial lista completă a medicamentelor care conțin substanțe psihoactive, care este actualizată periodic și disponibilă pentru pentru publicul larg. Această listă este aprobată prin ordin al ministerului, în baza prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, și stabilește clar care medicamente pot influența capacitatea de reacție, atenția și timpii de răspuns.

Lista medicamentelor autorizate în România care pot afecta capacitatea de a conduce autovehicule a fost realizată de către comisii consultative și direcțiile de specialitate ale Ministerului Sănătații, precum și de către Agenția Națională a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale din România cu scopul de a informa populația privind medicamentele care pot avea efecte psihoactive și care se eliberează cu sau fără prescripție medicală.

Cât timp rămân substanțele medicamentelor în organism

„Timpul de remanență al substanțelor provenite din medicamente în organism diferă în funcție de compoziția acestora, de doză și de particularitățile metabolice ale fiecărei persoane.

În general, majoritatea substanțelor active din medicamente nu persistă în sânge mai mult de 24 de ore de la administrare. În schimb, în urină pot fi identificați metaboliți ai acestor substanțe, care pot rămâne detectabili până la aproximativ 48 de ore de la momentul administrării medicamentelor.

Din punct de vedere medical, prezența substanței în sânge este relevantă, deoarece indică expunerea actuală a sistemului nervos la substanță și, implicit, un potențial efect asupra capacităților psihomotorii.

Urina reprezintă un compartiment de excreție, iar identificarea metaboliților la acest nivel nu reflectă neapărat o influență activă asupra organismului în momentul testării. În situația în care analiza sanguină indică o valoare zero, iar în urină sunt prezenți doar metaboliți, se poate afirma cu certitudine că persoana respectivă nu se află sub influența substanței în cauză.”, a adăugat medicul specialist

Cum pot fi identificate medicamentele care pot afecta capacitatea de a conduce

„Medicamentele care pot afecta capacitatea de a conduce pot fi identificate în principal prin informațiile menționate în prospect, unde este precizat explicit dacă administrarea acestora impune precauții privind conducerea autovehiculelor. Aceste avertismente trebuie tratate cu maximă seriozitate de către șoferi, deoarece reacțiile organismului la un medicament pot varia de la o persoană la alta și nu pot fi anticipate cu exactitate.

Chiar și în absența unor manifestări evidente, precum somnolența accentuată sau tulburările de coordonare, pot apărea efecte mai subtile, cum ar fi întârzierea timpilor de reacție sau diminuarea vigilenței, acțiuni care pot influența siguranța la volan.

Prin urmare, recomandarea medicală este ca, înainte de a conduce, persoanele care urmează un tratament medicamentos să citească cu atenție prospectul și, în situația în care sunt menționate reacții adverse sau riscuri ce pot afecta conducerea în siguranță, să evite șofatul pe durata administrării respectivului medicament.”, a transmis sursa Digi24.ro

Medicamentele și suplimentele alimentare care pot afecta capacitatea de a conduce autovehicule sunt semnalizate distinct pe ambalaj. Acestea poartă un simbol de avertizare sub forma unui triunghi cu laturi roșii, având în centru un semn de exclamare de culoare neagră, încadrat într-un pătrat alb.

Reacții adverse ale medicamentelor

„Medicamentele care conțin substanțe cu efect psihoactiv pot avea reacții precum deprimarea sistemului nervos central. Acest mecanism determină încetinirea funcțiilor cerebrale esențiale pentru activități complexe, precum atenția, capacitatea de concentrare, procesul decizional și timpii de reacție. În aceste condiții, percepția stimulilor din mediul înconjurător poate deveni mai dificilă, iar răspunsul la situații neprevăzute poate fi întârziat.

Un exemplu frecvent îl reprezintă anumite medicamente utilizate în tratamentul virozelor, care pot induce stări de somnolență. În astfel de situații, conducerea autovehiculelor nu este recomandată, deoarece riscul de producere a accidentelor rutiere crește semnificativ.

De asemenea, pot apărea tulburări de vedere ca reacții adverse, însă acestea nu constituie principalul factor de risc. Problema majoră o reprezintă diminuarea capacității creierului de a analiza rapid informațiile primite din mediul extern și de a transmite comenzi eficiente în intervale de timp adecvate.”, a declarat expertul în toxicologie

Ce sunt medicamentele care conțin substanțe psihoactive

„Medicamentele care conțin substanțe psihotrope (psihoactive) care pot să producă dependență sunt, în special cele din clasa Benzodiazepine. Sunt utilizate pentru tratarea mai multor tipuri de afecțiuni medicale precum: crize epileptice, fobii, în anumite situații de stres, anxietate, depresie, atacuri de panică, dependență de alcool etc (exemplu: Xanax, Diazepam, Lorazepam, Midazolam etc). Se prescriu doar cu rețetă, cu acordul medicului specialist psihiatru, în perioade scurte de timp, de preferabil să nu depășească 4 maxim 6 săptămâni (depinde de fiecare caz în parte).

Utilizate pe termen lung, la nivel cerebral, medicamentele psihotrope pot crea o dependență. Dozele de medicamente recomandate trebuie să fie minime, altfel se poate crea această stare de dependență, corpul tolerează deja substanța și cere mai mult. Ulterior, pot apărea stările denumite sevraj, care se caracterizează prin stare generalizată de rău, tremur, pierdere de atenție, concentrare sau memorie, chiar și atacuri de panică.

Benzodiazepinele, luate în doze mari și în tratamente de lungă durată, pot afecta capacitatea de memorare, mai ales în rândul persoanelor în vârstă, care se confruntă deja cu tulburări de memorie sau alte afecțiuni.

Consumul de medicamente psihoactive poate afecta capacitatea de concentrare și pot exista tulburări comportamentale (chiar și demența). Medicamentele care conțin o cantitate mare de codeină, dar și cele din clasa antidepresivelor pot afecta capacitatea de reacție sau de concentrare.”, a explicat pentru Digi24.ro Maria Roman, medic primar psihiatru, specialist in terapie transcraniană