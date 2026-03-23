Mesaj RO-Alert în județul Tulcea: avertizare privind posibile căderi de obiecte din spațiul aerian

Delta Dunării. Inquam Photos / Alex Nicodim

Autorităţile au emis, luni seară, un mesaj RO-Alert privind posibilitatea căderii de obiecte din spaţiul aerian, pentru zona de nord a judeţului Tulcea. Deocamdată, nu au fost înregistrate apeluri la 112.

Potrivit ISU Tulcea, în jurul orei 19:10 a fost emis un mesaj Ro-alert pentru zona de nord a judeţului prin care populaţia este avertizată privind riscul căderii de obiecte din spaţiul aerian, scrie News.ro.

„Nu sunt apeluri la numărul unic de urgenţă 112”, au transmis reprezentanţii ISU Tulcea.

Şi duminică seară a fost emis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul judeţului Tulcea, aceştia fiind avertizaţi că există riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian deoarece Statul Major al Forţelor Aeriene (SMFA) a detectat ţinte în apropierea spaţiului aerian românesc. Ministerul Apărării Naţionale a informat că sistemele de apărare aeriană au fost trecute în stare de alertă. Două aeronave Eurofighter Typhoon au fost ridicate de la Baza Kogălniceanu.

Top Citite
Rachetele antinavă NSM pot dota navele, bateriile de coastă şi elicopterele.
1
Presa rusă acuză: România și alte țări NATO creează „un coridor al morții” la Marea Neagră
Angela Similea
2
Angela Similea: Nu mi s-a cerut acordul de folosire a piesei „Casa mea” în clipul...
Submarin iranian
3
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia. Unul tocmai a fost...
soldați din armata finlandeză
4
Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară și va...
Scumpire caburanti
5
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților. Ministrul Energiei...
Schimbare totală: a fost ”cea mai frumoasă femeie din lume”, dar a ”dispărut”! Cum arată astăzi, după ce a făcut 4 copii
Digi Sport
Schimbare totală: a fost ”cea mai frumoasă femeie din lume”, dar a ”dispărut”! Cum arată astăzi, după ce a făcut 4 copii
Te-ar putea interesa și:
volodimir zelenski la birou, cun un ofiter
Volodimir Zelenski: „Avem dovezi incontestabile că Rusia continuă să ofere informații Iranului”
Militar operator drone
Prima țară din NATO care va folosi drone în toate unitățile militare
Avioane Eurofighter Typhoon
Drone detectate la granița României cu Ucraina. MApN: „Contactul radar a fost pierdut când ţinta evolua la est de Sulina”
jnsxfhnjdf
Toți militarii români dislocaţi în Irak au revenit în ţară, a anunțat Ministerul Apărării
remorcher astana midia
Căutările scafandrilor la epava remorcherului Astana, suspendate din cauza condițiilor meteo
