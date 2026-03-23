Mesaj RO-Alert în județul Tulcea: avertizare privind posibile căderi de obiecte din spațiul aerian

Autorităţile au emis, luni seară, un mesaj RO-Alert privind posibilitatea căderii de obiecte din spaţiul aerian, pentru zona de nord a judeţului Tulcea. Deocamdată, nu au fost înregistrate apeluri la 112.

Potrivit ISU Tulcea, în jurul orei 19:10 a fost emis un mesaj Ro-alert pentru zona de nord a judeţului prin care populaţia este avertizată privind riscul căderii de obiecte din spaţiul aerian, scrie News.ro.

„Nu sunt apeluri la numărul unic de urgenţă 112”, au transmis reprezentanţii ISU Tulcea.

Şi duminică seară a fost emis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul judeţului Tulcea, aceştia fiind avertizaţi că există riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian deoarece Statul Major al Forţelor Aeriene (SMFA) a detectat ţinte în apropierea spaţiului aerian românesc. Ministerul Apărării Naţionale a informat că sistemele de apărare aeriană au fost trecute în stare de alertă. Două aeronave Eurofighter Typhoon au fost ridicate de la Baza Kogălniceanu.

