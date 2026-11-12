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Mesaj RO-Alert pentru locuitorii din Tulcea, după detectarea unor posibile drone

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Un mesaj RO-Alert a fost transmis, joi, pentru locuitorii din zona de nord-est a judeţului Tulcea, din cauza unei posibile incursiuni a dronelor. Autorităţile recomandă oamenilor să îşi păstreze calmul şi să rămână în casă, departe de geamuri şi pereţi exteriori, în cazul în care nu au unde să se adăpostească.

„În urmă cu câteva minute a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord-est a judeţului Tulcea”, au informat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, citat de News.ro.

Citește și: RO-Alert pentru locuitorii din nordul judeţului Tulcea. O dronă a fost văzută apropiindu-se de graniţă

Alarma a fost dată din cauza unei posibile incursiuni de drone.

„Alarmă aeriană (posibilă incursiune de drone). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, mai precizează mesajul RO-Alert.

Editor : A.P.

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