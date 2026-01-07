Live TV

Mesaje de Sfântul Ion 2026: Cele mai frumoase urări și felicitări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 7 ianuarie

Data publicării:
Mesaje și urări de Sfântul Ion.
Mesaje și urări de Sfântul Ion. Foto Getty Images
Din articol
Mesajul preotului pentru cei sărbătoriți de Sfântul Ioan Mesaje de Sfântul Ion Cele mai frumoase urări pe care sa le trimiți pe 7 ianuarie Felicitări de ziua numelui

Sfântul Ion, cunoscut în biserică drept Sfântul Ioan Botezătorul, rămâne una dintre cele mai importante și respectate figuri ale creștinismului, fiind profetul care a vestit venirea lui Iisus Hristos și cel care L-a botezat în apele râului Iordan. Ziua închinată acestui mare sfânt reprezintă, totodată, un prilej special de bucurie pentru toți cei care îi poartă numele și își serbează ziua onomastică. Cu această ocazie, am pregătit o selecție de felicitări și urări alese, menite să aducă zâmbete, armonie și emoție în sufletele celor dragi.

De Sfântul Ion, surprinde-i pe cei dragi cu cele mai sincere și frumoase urări de „La mulți ani”.

Mesajul preotului pentru cei sărbătoriți de Sfântul Ioan

„La mulți ani binecuvântați! Fie ca Sfântul Ioan Botezătorul să vă ocrotească și să vă călăuzească pașii pe calea cea dreaptă. Să aveți sănătate, liniște în suflet și armonie în familie, iar casa să vă fie plină de bucurie și pace. Păstrați credința vie în inima voastră, să faceți fapte bune și să vă îndreptați mereu gândurile spre Dumnezeu, astfel încât harul Său să vă însoțească pe tot parcursul anului.”, a transmis pentru Digi24.ro Părintele Marius Oblu

Mesaje de Sfântul Ion

  • „La mulți ani de Sfântul Ion! Să-ți fie viața plină de sănătate, bucurii sincere și împliniri care să-ți aducă zâmbetul pe buze.”
  • „La mulți ani, Ion/Ioana! Fie ca această zi specială să-ți aducă liniște în suflet, oameni adevărați alături și curajul de a-ți urma visurile.”
  • „La mulți ani de ziua onomastică! Să ai parte de echilibru, iubire și succes în tot ceea ce îți propui.”
  • „La mulți ani! Îți doresc ca norocul să te însoțească la fiecare pas, sănătatea să nu-ți lipsească, iar fericirea să fie mereu prezentă.”
  • „La mulți ani de Sfântul Ion! Această sărbătoare să-ți aducă speranță, energie bună și împliniri frumoase alături de toate persoanele dragi.”
  • „La mulți ani, Ioana! Să primești de la viață bunătate, respect și multe momente care să-ți lumineze zilele.”
  • „La mulți ani de ziua numelui! Să ai parte de realizări profesionale, armonie în familie și bucurii mărunte în fiecare zi.”
  • „La mulți ani, Ionuț! Fie ca fiecare început să-ți aducă reușite, iar fiecare pas să te apropie de fericire.”
  • „Îți doresc un an plin de oportunități, decizii inspirate și motive de recunoștință. La mulți ani de Sfântul Ion!”
  • „La mulți ani împliniți, dragă Ioana! Să ai o viață frumoasă, cu vise împlinite, oameni dragi aproape și multă liniște sufletească!”

Cele mai frumoase urări pe care sa le trimiți pe 7 ianuarie

  • „La mulți ani de Sfântul Ion! Fie ca această zi să-ți deschidă un an plin de reușite, gânduri senine și drumuri care să te ducă exact unde îți dorești.”
  • „La mulți an fericiți! Să ai parte de zile luminoase, alegeri inspirate și oameni care să-ți fie sprijin la fiecare pas.”
  • „La mulți ani de ziua onomastică! Îți doresc o viață trăită frumos, cu sens, cu liniște și cu bucurii care să dureze.”
  • „La mulți ani de Sfântul Ion! Fie ca puterea, înțelepciunea și optimismul să te însoțească în tot ceea ce urmează.La mulți ani de Sfântul Ion!”
  • „La mulți ani, Ioana! Să-ți fie inima ușoară, sufletul împăcat și fiecare zi un nou motiv de zâmbet!”
  • „La mulți ani, Ion! Îți doresc un an în care visurile prind contur, iar eforturile îți sunt răsplătite din plin!”
  • „La mulți ani de ziua numelui! Fie ca viața să-ți ofere exact ce ai nevoie: echilibru, iubire și împlinire.”
  • „Să te bucuri de sănătate, de momente simple și de succes în tot ce faci. La mulți ani minunați alături de cei dragi.”
  • „La mulți ani! Fie ca fiecare clipă să-ți aducă un pas înainte și fiecare zi să-ți confirme că ești pe drumul bun.”
  • „La mulți ani, Ion! Îți doresc o viață trăită cu sens, curaj și bucurii care să-ți umple sufletul în fiecare zi.”

Felicitări de ziua numelui

  • „De ziua numelui îți doresc sănătate din plin, liniște în suflet și oameni frumoși care să-ți fie aproape în fiecare etapă a vieții. La mulți ani!”
  • „De ziua numelui tău, să primești cele mai frumoase gânduri, energie bună și puterea de a transforma fiecare zi într-o reușită!”
  • „Astăzi este despre tine, despre bucurie, echilibru și împlinire! Să ai parte de un an plin de realizări și momente care să conteze. La mulți ani!”
  • „În această zi specială, îți doresc un drum senin, alegeri inspirate și multe motive de recunoștință în fiecare zi! La mulți ani, Ioana!”
  • „Ziua numelui să-ți aducă pace în suflet, speranță în gânduri și curajul de a merge înainte cu încredere.”
  • „Fie ca această sărbătoare să marcheze un nou început, cu visuri îndrăznețe, pași siguri și reușite care să te bucure cu adevărat.”
  • „Cu gânduri bune și urări sincere, îți doresc ca viața să-ți ofere exact ce ai nevoie: sănătate, echilibru și fericire.”
  • „În ziua numelui tău, să te bucuri de fiecare clipă, de oamenii dragi și de lucrurile simple care fac viața mai frumoasă.”
  • „Sărbătoarea numelui tău să fie un prilej de bucurie, reflecție și speranță pentru tot ceea ce urmează.”
  • „Fie ca ziua numelui să-ți aducă un an mai bun, cu reușite, liniște și împliniri pe toate planurile. La mulți ani!”

