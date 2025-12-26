Live TV

Mesaje de Sfântul Ștefan 2025: Urări și felicitări pentru sărbătoriții din a treia zi de Crăciun

Data publicării:
Urări de Sfântul Ștefan 2025. Foto Getty Images
Urări de Sfântul Ștefan 2025. Foto Getty Images
Din articol
Mesaje pentru sărbătoriți de Sfântul Ștefan Urări de Sfântul Ștefan Felicitări de Sfântul Ștefan 2025

Sfântul Ștefan, sărbătorit pe 27 decembrie, este cinstit drept primul martir al creștinătății și un simbol al credinței neclintite. Această zi, încărcată de semnificație spirituală, oferă credincioșilor prilejul de a transmite urări de sănătate, pace și binecuvântare celor apropiați. Am pregătit o listă cu cele mai frumoase mesaje și felicitări pentru sărbătoriți, menite să aducă bucurie, emoție și căldură în inimile celor dragi.

Ziua de Sfântul Ștefan este un prilej de a transmite recunoștință prin mesaje și urări, întărind legăturile și armonia în familie și comunitate.

Mesaje pentru sărbătoriți de Sfântul Ștefan

  • „La mulți ani de Sfântul Ștefan! Fie ca ocrotirea Sfântului să-ți aducă lumină în suflet, sănătate în trup și bucurii nenumărate alături de cei dragi.”
  • „Fie ca rugăciunile Sfântului Ștefan să te însoțească în fiecare zi și să-ți aducă liniște, pace și fericire în familie. La mulți ani sănătoși!”
  • „La mulți ani! Să simți mereu prezența binecuvântată a Sfântului Ștefan și să fii înconjurat de iubire și protecție divină.”
  • „Fie ca această zi sfântă să-ți aducă speranță, credință puternică și momente de neuitat alături de cei dragi.”
  • „La mulți ani de Sfântul Ștefan! Să fii binecuvântat cu sănătate, noroc și împliniri, iar rugăciunile tale să fie auzite de Domnul.”
  • „Fie ca ocrotirea Sfântului Ștefan să-ți fie un far călăuzitor și să te ajute să găsești mereu lumina în orice încercare.”
  • „La mulți ani! Să ai parte de pace în suflet, bucurii în familie și înțelepciune pentru fiecare pas al vieții tale.”
  • „Fie ca Sfântul Ștefan să-ți aducă protecție, sănătate și puterea de a depăși orice obstacol cu credință și curaj.”
  • „La mulți ani! Să simți mereu că Sfântul Ștefan te însoțește în călătoria ta prin viață și îți ocrotește familia.”
  • „Fie ca binecuvântarea Sfântului Ștefan să-ți lumineze zilele și să-ți umple inima cu iubire, bucurie și recunoștință.”

Urări de Sfântul Ștefan

  • „La mulți ani de Sfântul Ștefan! Să ai o zi plină de zâmbete, surprize frumoase și momente prețioase alături de cei pe care îi iubești.”
  • „Fie ca această zi specială să-ți aducă în suflet bucuria și liniștea pe care le meriți, și să-ți umple inima de fericire.”
  • „La mulți ani! Să te înconjoare mereu iubirea celor dragi și să simți că ești prețuit așa cum meriți în fiecare zi.”
  • „Îți doresc ca ziua Sfântului Ștefan să fie începutul unui an plin de momente minunate, sănătate și împliniri.”
  • „La mulți ani! Să ai parte de clipe fericite, momente de neuitat și să simți mereu sprijinul familiei și al prietenilor.”
  • „Fie ca această zi să-ți aducă în suflet pace și bucurie și să te încarce cu energie pozitivă pentru tot anul ce urmează.”
  • „La mulți ani de Sfântul Ștefan! Să fii mereu fericit, sănătos și înconjurat de dragoste, iar zilele tale să fie pline de soare și armonie.”
  • „Să ai parte de o zi minunată, încărcată cu zâmbete sincere, îmbrățișări calde și amintiri frumoase. La mulți ani!”
  • „La mulți ani! Fie ca sufletul tău să fie mereu plin de lumină, speranță și dragoste, iar fiecare zi să-ți aducă împlinire.”
  • „Îți doresc ca această sărbătoare să-ți umple inima de bucurie și să-ți aducă în viață numai oameni care te fac fericit. La mulți ani!”

Felicitări de Sfântul Ștefan 2025

  • „La mulți ani! Fie ca această sărbătoare să-ți aducă în suflet curaj, inspirație și puterea de a depăși orice obstacol.”
  • „Să ai parte de o zi de Sfântul Ștefan plină de zâmbete, armonie și momente care să-ți încălzească inima.”
  • „La mulți ani! Fie ca lumina acestei sărbători să-ți învăluie întreaga viață și să-ți aducă pace și bucurie.”
  • „Fie ca Sfântul Ștefan să-ți fie mereu ocrotitor și să-ți aducă sănătate, iubire și belșug în familie.”
  • „La mulți ani de Sfântul Ștefan! Să-ți fie fiecare zi plină de speranță, zâmbete sincere și iubire nemărginită.”
  • „Fie ca această zi să fie un prilej de recunoștință, liniște sufletească și clipe frumoase alături de cei dragi. La mulți ani cu bucurii!”
  • „La mulți ani! Să ai parte de o viață plină de armonie, succese și oameni care să-ți aducă fericire și sprijin.”
  • „Fie ca binecuvântările Sfântului Ștefan să-ți însoțească pașii și să-ți aducă în fiecare zi lumină și speranță.”
  • „La mulți ani! Să-ți fie inima mereu plină de iubire, sufletul de bucurie și zilele de sănătate și prosperitate.”
  • „Fie ca Sfântul Ștefan să-ți dăruiască în fiecare zi un strop de fericire, optimism și puterea de a iubi și a fi iubit.”

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Atac ucrainean cu drone. Foto captură video
1
Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri devastatoare cu...
castelul corvinilor
2
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul...
Russia'S Tu-95MS Strategic Bombers Fly Over Sea Of Japan
3
Bombardiere rusești în nordul Scandinaviei: Moscova spune că a fost un zbor „planificat”...
oameni cu caciula pe strada
4
Ce se întâmplă cu vremea după valul de frig de Crăciun. Prognoza meteo pentru luna...
o femeie merge pe strada in bucuresti, in timp ce ninge si bate vantul
5
Ce urmează după un Crăciun cu ninsoare și vânt. Cum va fi vremea de Anul Nou
Tragic: a murit de Crăciun, la doar 18 ani
Digi Sport
Tragic: a murit de Crăciun, la doar 18 ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Tradiții în a doua zi de Crăciun. Foto Getty Images
A doua zi de Crăciun 2025: Cele mai importante tradiții românești. Preotul explică ce obiceiuri trebuie evitate pe 26 decembrie
Soborul Maicii Domnului 2025. Foto Getty Images
Soborul Maicii Domnului: Sărbătoare cu cruce roșie în a doua zi de Crăciun. Semnificația zilei de 26 decembrie
Tradiții și obiceiuri românești de Crăciun 2025. Foto Getty Images
Tradiții românești de Crăciun: Cum se sărbătorește ziua de 25 decembrie și ce obiceiuri aduc noroc
Mesaje de Crăciun. Foto Getty Images
Mesaje de Crăciun 2025: Cele mai frumoase urări și felicitări pe care să le trimiți de sărbători
Sfânta Muceniță Eugenia 2025. Foto Getty Images
Sfânta Muceniță Eugenia, sărbătorită pe 24 decembrie. Semnificația praznicului și legătura cu Ajunul Crăciunului
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PARCHETUL GENERAL - USR - PLANGERE PRIM MINISTRU - 30 DEC 2024
Irineu Darău, noul ministru al Economiei: „Nu sunt aici pentru a vâna...
volodimir zelenski
Volodimir Zelenski a anunțat condiția pentru organizarea unui...
Copac sinaia
Furtună pe Valea Prahovei. Un copac a căzut peste o maşină cu trei...
transportoare Piranha 5 Armata Română
De ce se mișcă România greu în ceea ce privește înarmarea. Irineu...
Ultimele știri
Mai multe țări condamnă recunoașterea oficială a Somaliland ca stat independent: „Vizează crearea unei instabilități”
Emmanuel Macron vrea ca UE să devină un gulag digital, acuză Pavel Durov: „Încearcă să reducă la tăcere criticii online”
Autorul crimei de la Turnu Măgurele şi-a recunoscut fapta. El urmează să fie arestat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din ianuarie 2026 pentru fiecare zodie. Află ziua ideală pentru decizii importante
Cancan
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Fanatik.ro
După 9 ani de căsnicie, au divorțat! Marea campioană a României a confirmat separarea de partenerul ei...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Dezvăluiri fabuloase ale lui Ilie Năstase în cartea autobiografică: „Am avut 2.500 de femei!”. Cine l-a...
Adevărul
Caz macabru în Republica Moldova. Un fermier ar fi omorât mai multe persoane, iar trupurile ar fi ajuns hrană...
Playtech
Când mai ține valul de vreme severă. Meteorologii nu au vești bune nici pentru luna ianuarie
Digi FM
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după mai bine de 40 de ani de carieră: „Asta-i o țară care nu-și servește...
Digi Sport
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la...
Pro FM
Jennifer Lopez, în pijamale asortate cu familia, apoi în rochie mulată și decoltată, la petrecerea de Crăciun
Film Now
A fugit de Hollywood la 14 ani. Macaulay Culkin spune de ce a ales fetele, petrecerile și o viață normală în...
Adevarul
Declarațiile lui Putin din ultimele zile provoacă stupoare. Analist: „Moment de nebunie statală completă”
Newsweek
Schimbări importante la pensie în 2026. Cum vor putea pensionarii să-și retragă banii din Pilonul II?
Digi FM
Elena Udrea a împlinit 52 de ani: "O viață cât 10 vieți. Niciun regret! Doar suferința Evei…"
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Două dintre personajele din „The Holiday” au trăit o poveste de dragoste și în realitate. „Am rămas prieteni”
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...