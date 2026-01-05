Live TV

Mesajul Patriarhului Daniel în Ajunul Bobotezei. Ce spune conducătorul BOR despre rolul Aghesmei Mari

PF Daniel si cativa preoti la slujba
PF Daniel a transmis un mesaj credincioșilor. Foto: basilica.ro

Patriarhul Daniel a spus, luni, după binecuvântarea cu Agheasma Mare a slujitorilor Catedralei Patriarhale, că Botezul Domnului este temelia tuturor Sfintelor Taine, fiind poarta de intrare atât în Biserică, cât şi în Împărăţia Cerurilor.

„Înnoim botezul nostru prin gustarea apei sfinţite a Aghesmei Mari”, a transmis PF Daniel la evenimentului care a avut loc la reşedinţa patriarhală în Ajunul Bobotezei, potrivit site-ului basilica.ro, preluat de Agerpres.

Părintele Patriarh a afirmat că nimeni nu poate primi celelalte Taine fără Taina Sfântului Botez.

„Prin Botez nu se dăruieşte doar iertarea păcatului strămoşesc şi a păcatelor personale, ci şi începutul unei vieţi noi, viaţa în Hristos şi în Duhul Sfânt”, a afirmat Patriarhul Daniel.

Referindu-se la sfinţirea apelor, Patriarhul Daniel a subliniat rolul practic al Aghesmei Mari în viaţa de zi cu zi a credincioşilor.

„La sărbătoarea Botezului Domnului se sfinţeşte firea apelor. (...) Această apă sfinţită este folosită pentru sfinţirea sufletului şi a trupului, pentru sfinţirea caselor, a gospodăriilor şi a locurilor în care vieţuiesc oamenii”, a mai transmis Patriarhul.

„Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate şi ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Preasfintei Treimi să sfinţească viaţa noastră şi să ne dăruiască bucuria mare a Sfântului Botez”, a mai spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Credincioşii ortodocşi sărbătoresc, marţi, Botezul Domnului, la Catedrala Patriarhală din Bucureşti urmând să fie distribuiţi 10.000 de litri de Agheasmă Mare.

Citește și: Câte zile se consumă Agheasma Mare, apa sfințită de Bobotează. Părintele explică cum poate fi folosită pentru sănătate și protecție

Editor : B.P.

