Mesajul PF Daniel la începutul anului universitar: „Să binecuvinteze pe toţi studenţii, profesorii şi părinţii lor”

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a adresat un mesaj cu prilejul noului an universitar, în care subliniază că este necesar ca îndrumarea şi susţinerea tinerilor să fie luminată de convingerea că aceştia sunt mare binecuvântare a lui Dumnezeu pentru familie, Biserică şi societate.

„Dezvoltarea propriei identităţi, întemeierea şi susţinerea familiei creştine, naşterea şi creşterea copiilor în iubirea de valori perene, educarea tinerilor în spiritul credinţei creştine constituie priorităţi şi responsabilităţi pentru Familie, Biserică şi Şcoală. Aceste aspecte evidenţiază importanţa realizării unei educaţii integrative pentru formarea profesională şi spirituală a tinerilor, în vederea participării lor la viaţa Bisericii şi a societăţii româneşti”, a transmis Patriarhul Daniel în mesajul său, potrivit Agerpres.

Cu prilejul începutului noului an universitar 2026 - 2027, Patriarhul Daniel binecuvântează studenţii, profesorii şi părinţii.

„La începutul noului an universitar 2026 - 2027, adresăm un mesaj de binecuvântare tuturor studenţilor din învăţământul universitar şi postuniversitar, rugându-ne lui Dumnezeu ca, prin înţelepciune, viaţă bună şi dreaptă credinţă, să fie bucurie părinţilor, profesorilor, Bisericii şi poporului român. (...) Ne rugăm Milostivului Dumnezeu, Părintele luminilor, de la Care se pogoară toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit (Iacov 1, 17), să binecuvinteze pe toţi studenţii, profesorii şi părinţii lor, dăruindu-le multă sănătate şi mult ajutor!”, se arată în mesajul Patriarhului.

Editor : B.P.