Vara calendaristică începe cu ploi și vijelii. De mâine după-amiază și până miercuri va ploua abundent, vor fi descărcări electrice iar în unele zone va cădea grindină. Pentru luna iunie, meteorologii anunță temperaturi peste cele normale, în cea mai mare parte a țării.

Meteorologul ANM Mihai Timu a explicat la Digi24 cum va arăta prima lună de vară din acest an.

„Temperaturile vor fi ușor mai ridicate în medie cu 1-2 grade, variază aceste diferențe. Trebuie să ne așteptăm la intervale, zile din luna iunie când să avem temperaturi mai ridicate decât în mod normal. Asta presupune zile cu vreme călcuroasă, ceea ce presupune și temperaturi și de peste 30 de grade cu cât o să înaintăm în luna iunie. Dar nu sunt excluse și episoade caniculare.

Cu siguranță de-a lungul acestei veri vom avea intervale și cu temperaturi mai violente. De mâine din a doua parte a zilei cam până marți seara ne așteptăm ca instabilitatea atmosferică să se accentueze în toate regiunile din țara noastră, să avem furtuni, unele chiar mai violente, în vest, nord-vest, centru la deal și la muncă.

Ne așteptăm se se strângă de mâine după-amiază până miercuri seara și cantități de apa mai însemnate, local de peste 25-30 chiar și peste 40 l/mp. Vor fi și vijelii, căderi de grindină dar și nelipsitele descărcări electrice. Rămânem cu temperaturile apropiate deocamdată de normalul perioadei sau chiar ușor peste în perioadei sau chiar ușor peste în partea de sud-vest a țării acolo unde azi și mâine se vor înregistra cele mai ridicate valori, spre 28-29 de grade”, a explicat mateorologul ANM Mihai Timu.

