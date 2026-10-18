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Meteorologii anunță ploi și cod galben de vânt astăzi în țară. Cum va fi vremea în București

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doi oameni cu o umbrela in ploaie
Ploi și vânt puternic în aproape toată țara. FOTO: Profimedia Images
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Din articol
Ploi și cod galben de vânt Vremea în București

ANM a transmis astăzi o atenționare de cod galben de vânt pentru Moldova și Dobrogea. Codul va intra în vigoare astăzi, de la ora 21.00, până mâine, la ora 21.00. Totodată, meteorologii anunță că sâmbătă au loc intensificări ale vântului în mai multe zone ale țării dar și ploi sau chiar ninsoare la munte. Nici Bucureștiul nu este scutit de ploi.

Potrivit ANM, în Moldova și Dobrogea vor fi astăzi infensificări ale vântului cu viteze în general de 45...60 km/h, local și în sudul Banatului și vestul Olteniei (viteze de 40...45 km/h). La mune,  în special în zona înaltă a Munților Banatului și a Carpaților Meridionali și de Curbură vor fi rafale de 70...90 km/h.

Ploi și cod galben de vânt

Meteorologii mai transmit că va ploua în Moldova, Dobrogea, jumătatea de est a Munteniei și Transilvaniei și se vor acumula cantități de apă de 10...20 l/mp și izolat de peste 30...35 l/mp.

La altitudini mari, în general de peste 2000 m, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare și cu precădere în estul Carpaților Meridionali (masivele Bucegi și Făgăraș), pe tot intervalul se va depune strat de zăpadă în general de 10...20 cm.

Totodată, ANM a emis și o avertizare de cod galben de vând pentru Moldova și local Dobrogea pentru intervalul 18 octombrie, ora 21.00 - 19 octombrie, ora 21.00. În cele două zone vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h.

Vremea în București

În ce privește Capitala, ANM anunță că temperaturile vor fi în creștere ușoară și se vor apropia de cele specifice datei. Temperatura maximă va fi de 16...17 grade, iar cea minimă de 8...9 grade. Cerul va fi temporar noros și mai ales seara și noaptea va ploua slab (1...3 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat.

Mâine, meteoroloșii notează că valorile termice se vor situa în jurul celor specifice datei, cu o maximă de 18...19 grade. Cerul va avea înnorări și trecător va ploua slab (2...5 l/mp și izolat peste 8 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat.

Editor : I.B.

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