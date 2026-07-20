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Meteorologii au emis prognoza pentru finalul lunii iulie. Ce îi așteaptă pe români în următoarele două săptămâni

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Din articol
Ploi și furtuni în mare parte din țară Cum va fi vremea în principalele regiuni

Vremea se va răci în aproape toată țara până în jurul datei de 24 iulie, însă temperaturile vor crește din nou în ultimele zile ale lunii, când în mai multe regiuni maximele vor depăși 35 de grade. În același timp, episoadele de instabilitate atmosferică vor continua în cea mai mare parte a țării, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) pentru intervalul 20 iulie – 2 august.

Meteorologii estimează că, în toate regiunile, temperaturile vor scădea treptat până în jurul datei de 24 iulie. Ulterior, vremea se va încălzi din nou, iar în ultima săptămână din interval maximele vor ajunge, în funcție de regiune, între 31 și 36 de grade.

Cele mai ridicate temperaturi sunt estimate în Banat și Muntenia, unde spre finalul lunii iulie media maximelor va urca până la 35-36 de grade.

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Ploi și furtuni în mare parte din țară

Instabilitatea atmosferică va fi prezentă pe parcursul întregului interval de prognoză, însă distribuția precipitațiilor va diferi de la o regiune la alta.

În Transilvania, Maramureș, Moldova, Dobrogea, Oltenia și la munte sunt așteptate manifestări de instabilitate atmosferică aproape zilnic. În Banat și Crișana, fenomenele vor fi mai restrânse în prima săptămână, urmând să se extindă în a doua. În Muntenia, ploile vor fi mai frecvente în prima parte a intervalului și mai izolate ulterior.

Cum va fi vremea în principalele regiuni

  • În Banat, maximele vor coborî până la 25-27 de grade la sfârșitul acestei săptămâni, apoi vor urca din nou la 31-36 de grade.
  • În Crișana, temperaturile vor scădea până la 24-25 de grade, după care vor reveni la valori de 29-34 de grade.
  • În Transilvania, maximele vor coborî la 22-23 de grade în jurul datei de 24 iulie, apoi vor urca spre 28-32 de grade.
  • În Moldova, maximele vor varia între 23 și 28 de grade în prima săptămână și între 29 și 34 de grade în cea de-a doua.
  • În Dobrogea, temperaturile vor scădea până la 24-25 de grade, urmând să crească din nou spre 27-32 de grade.
  • În Muntenia, maximele vor coborî de la 32 la 24 de grade până pe 22 iulie, după care vor urca treptat și vor ajunge la 31-35 de grade în ultima parte a intervalului.
  • În Oltenia, temperaturile vor scădea până la 24-25 de grade, apoi vor reveni la valori de 30-35 de grade.

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La munte, vremea se va răci până în jurul datei de 24 iulie, când maximele vor coborî la 12-13 grade. Ulterior, temperaturile vor crește treptat spre 18-22 de grade, însă instabilitatea atmosferică va persista pe tot parcursul intervalului.

Editor : Ana Petrescu

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