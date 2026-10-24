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Video Meteorologii avertizează că de săptămâna viitoare revine frigul. Ce se întâmplă cu ploile

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Oameni cu umbrela, vant puternic. Foto: Guliver/GettyImages
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Din articol
Când se întorc ploile

Meteorologii anunță că weekendul vine cu un cer noros și ploi în unele zone. Chiar și așa, temperaturile vor fi ușor ridicate, de până la 21 de grade Celsius. De săptămâna viitore, după câteva zile de cer senin, ploile ar putea să-și facă reapariția. Acestea vor aduce însă și temperaturi mult mai scăzute, a explicat la Digi24 meteorologul ANM Oana Păduraru.

Începutul săptămânii viitoare ar putea aduce o ameliorare în ce privesc precipitațiile, notează meteorologul ANM Oana Păduraru. Ea mai notează că precipitațiile vor exista doar în zone foarte restrânse, însă avertizează că drumurile naționale vor fi scufundate în ceață. 

„Ne așteptăm la o ameliorare în ce privesc precipitațiile. Asta pentru că pasajul frontal care a traversat zona țării noastre în ultimele zile deja încă din după amiaza zilei de ieri a părăsit prin partea de est a țării. Și ne așteptăm ca în continuare să avem câteva zile fără precipitații ori foarte slabe și foarte restrânse.

Însă fenomenul care va crea probleme în nopțile și diminețile următoare dar care ar putea să persiste chiar și în prima parte a zilelor va fi ceața. Ceață destul de densă cum am avut și azi dimineață, care a impus emiterea mai multor coduri galbene pentru fenomene meteo periculoase pentru că vizibilitatea tinde să scadă local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. Atenție pe drumurile din partea centrală estică și sudică a țării. Zona Munteniei, Dobrogei, Moldovei dar și bună parte din Transilvania”, a explicat Oana Păduraru. 

Specialistul a mai notat că în următoarele zile, temperaturile vor fi cuprinse între 10 și 21 de grade. 

„Mai avem parte și de nori care tot la fel vor persista destul de mult în prima parte a zilelor următoare. Și valorile termice în zonele în care va persista ceața nu vor crește foarte mult. Din estimările pe care le avem maximele vor ajunge să se încadreze în general între 10 și 21 de grade. Cele mai scăzute valori rămân în zonele deprisionare dar și zonele cu ceață persistentă iar minimele vor coborâ ușor sub pragul de îngheț în depresiuni unde vor ajunge la -3 sau -4 grade. Cele mai ridicate valori nocturne se vor înregistra în zona litoralului”, a declarat meteorologul ANM.

Când se întorc ploile

După această perioadă de aproximativ 3 zile în care ploile nu vor fi atât de frecvente, Oana Păduraru mai avertizează că ploile ar putea să revină de la mijlocul săptămânii viitoare, în special în jumătatea de Nord a țării. În ce privesc temperaturile, și acestea vor fi mai mici decât în mod normal. 

„Dacă acum când ne situăm cu maximele între 10 și 21 de grade putem spune că avem o vreme normală din punct de vedere termic, deja spre mijlocul săptămânii viitoare tendința e să avem o vreme ușor mai rece pentru această perioadă a anului, chiar și în zona Capitalei, unde de la valori de 18-19 grade la finalul acestei săptămâni vom ajunge la maxime de 13-15 grade. Și valorile nocturne nu vor mai fi atât de ridicate”, a conchis meteorologul ANM.

Editor : I.B.

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