Metodă nouă de furt în Bistrița-Năsăud. Hoții intră în case sub pretextul unui „cadou” și pleacă cu bunurile proprietarilor

O nouă metodă de furt care vizează în special persoanele vârstnice a fost semnalată în județul Bistrița-Năsăud. Hoții se prezintă la ușă sub pretextul că oferă un „cadou” în schimbul cupoanelor de călătorie cu trenul și, după ce obțin acces în locuință, profită de neatenția victimelor pentru a le sustrage banii. O femeie de 75 de ani din Chiochiș a rămas fără bani, după ce a primit în casă doi bărbați care i-au promis o pătură cadou. Suspecții, identificați ulterior de polițiști, sunt doi tineri din județul Suceava, potrivit News.ro.

Un astfel de caz a fost semnalat recent în localitatea Chiochiș. O femeie în vârstă de 75 de ani a rămas fără toți banii din portofel, 1.800 de lei, după ce a permis accesul în casă a doi necunoscuți.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean, cei doi bărbați s-au prezentat la ușa victimei susținând că doresc să îi ofere o pătură, în schimbul cupoanelor de călătorie cu trenul de care beneficiază unele persoane vârstnice. Într-un moment în care femeia nu a fost atentă, suspecții au profitat de situație și au luat banii din locuință.

Polițiștii au reușit să îi identifice pe cei doi suspecți. Este vorba despre doi bărbați, în vârstă de 28 și 30 de ani, ambii din localitatea Dolhasca, județul Suceava.

Oamenii legii le recomandă cetățenilor, în special persoanelor în vârstă, să nu permită accesul în locuință persoanelor necunoscute și să nu dea curs ofertelor care par prea avantajoase pentru a fi reale.

Polițiștii atrag atenția că astfel de metode sunt concepute pentru a exploata buna-credință a victimelor, iar prevenția rămâne cea mai eficientă formă de protecție.

