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Video Metoda prin care un șofer din Timișoara a păgubit 12 benzinării. Prejudiciu de peste 6.000 de lei

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Detalii cu o pompă de carburant și cu prețurile afișate într-o benzinărie din București, 18 martie 2026.
Foto: Inquam Photos / George Călin
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Un bărbat din Timișoara a fost arestat preventiv, după ce a alimentat de 12 ori în diferite benzinării și a fugit fără să plătească. Prejudiciul total depășește suma de 6.000 de lei. De asemenea, anchetatorii au descoperit că individul nu avea nici permis și folosea numere false de înmatriculare.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi comis faptele începând din luna martie și până în prezent. Acesta ar fi mers la mai multe benzinării din Timișoara și din localitățile învecinate, unde își alimenta mașina, după care pleca fără să achite contravaloarea combustibilului.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că autoturismul avea montate plăcuțe cu numere de înmatriculare false. Mai mult, bărbatul nu deținea permis de conducere.

Anchetatorii au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din stațiile de alimentare și au reușit să îl identifice. În total, acesta ar fi alimentat de 12 ori fără să plătească, iar prejudiciul depășește 6.000 de lei.

Bărbatul a fost reținut de polițiști, iar ulterior a fost prezentat în fața magistraților. Judecătorii au dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului.

Editor : A.R.

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