student la examen
La 40 de ani, Robert și-a dat Bacalaureatul și l-a luat cu 9,26, cea mai mare notă la sesiunea din toamnă a examenului.

Nu e niciodată prea târziu să îți împlinești visurile și să îți continui studiile. O dovedește un bărbat stabilit la Sibiu, care la 24 de ani a plecat în străinătate, crezând că nu va avea nevoie de diplomă niciodată. Viața i-a demonstrat, însă, că s-a înșelat. ”Mi-era rușine, pur și simplu, când mă duceam să mă angajez”, recunoaște acesta. Acum, la 40 de ani, bărbatul se mândrește cu cea mai mare notă la sesiunea din toamnă a examenului - 9,26 - și plănuiește să se înscrie și la facultate.

Robert este dovada vie că niciodată nu este prea târziu să îți schimbi radical viața. La 40 de ani, și-a dat Bacalaureatul și l-a luat cu 9,26, cea mai mare notă la sesiunea din toamnă a examenului. Își amintește cum a ajuns în acest punct.

Robert Constantin: În perioada următoare m-am descurcat, dar în străinătate, pentru că acolo nu se cerea (n. red. diploma de Bacalaureat). Nu îi interesa ce studii ai, ci ce știi să faci. Nu mă simțeam împlinit absolut deloc.

A muncit o vreme în agricultură, în Italia, apoi s-a mutat în Anglia. Dorul de casă l-a readus în țară. S-a lovit, însă, de o realitate dureroasă: fără diplomă de Bac nu găsea niciun loc de muncă bine plătit.

Robert Constantin: Chiar am avut nevoie de diplomă în România. M-am lovit de refuzuri și mi-era rușine, pur și simplu, când mă duceam să mă angajez să le zic că nu am absolut nicio diplomă, nimic.

După o perioadă în care a încercat să își găsească de lucru în Sibiu, a decis să plece cu soția în Elveția. S-a întors din nou în țară, luna trecută.

Robert Constantin: De atunci am început eu să învăț destul de mult, intens, chiar 8 ore pe zi.

Pentru Robert, Bacalaureatul a fost cea mai mare reușită de până acum.

Robert Constantin: A fost puțin greu la limba română. La istorie mi-a fost destul de ușor, că sunt pasionat de istorie, iar geografia... am colindat destul de mult în Europa și mi-a fost ușor să o înțeleg.

Acum, Robert vrea să dea și la facultate și îi încurajează pe tinerii care vor să plece în străinătate să nu renunțe la studii.

Robert Constantin: Nu există „Nu pot!”, există doar „Nu vreau!”. Școala nu este doar ca să te duci și să te întorci, școala te poate defini ca om, la final.

