Mii de bebeluși născuți prematur vor avea acces la lapte matern donat. O nouă bancă de lapte a fost autorizată de Ministerul Sănătății și va funcționa în cadrul Maternității Brașov. Laptele stocat aici va putea ajuta bebeluși din mai județe din țară. Prima bancă de lapte din România a fost înființată la Spitalul „Marie Curie” din București.

„Laptele va fi păstrat în aceste frigidere speciale și va fi dezghețat lent, în această vitrină frigorifică”, explică Liviu Dinu, coordonatorul Băncii de lapte.

Laptele stocat la Maternitatea Brașov va putea ajuta bebeluși din Brașov și alte județe din țară. Modelul a fost preluat de la prima bancă națională deschisă la Spitalul „Marie Curie” din București.

„Pentru început, mamele donatoare vor ajunge in această cameră, unde vor fi consultate. După aceea, vor ajunge în camera de recoltare, iar ulterior laptele va fi congelat și depozitat în camerele de stocare”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Venter.

„Mamele vor fi preluate într-un program special, în care vor trebui făcute analize destul de complexe. Ulterior, ele vor putea să doneze lapte, în funcție de posibilitățile dânselor. Dacă sunt internate în spital, vor extrage laptele aici sau acasă”, explică Liviu Dinu, coordonatorul Băncii de lapte.

„Mi se pare o idee foarte bună! Cred că va ajuta foarte mult mămicile care nu reușesc să alăpteze”, spune o doamnă.

„Sunt multe mămici care, din păcate, nu pot să alăpteze natural și bineînțeles copiii necesită acest tip de lapte”, e de părere cineva.

„O să ajute foarte mulți copilași care au nevoie de lapte. Plus că laptele matern are niște beneficii, pe care formulele de lapte nu le au”, spune o altă doamnă.

În corpul de clădire renovat recent a fost extinsă Secția de Terapie intensivă neonatală cu încă 11 paturi, iar în Secția de Imagistică au fost achiziționate noi aparate performante.

„Un nou RX de ultimă generație. Cel precedent funcționa de peste 30 de ani. A fost necesară reabilitarea spațiilor, pentru asigurarea condițiilor tehnice și medicale de instalare a unui echipament RMN de ultimă generație. Maternitatea Brașov nu-l avea până acum în dotare și făceau aceste servicii la nevoie. Le contracta în extern, ceea ce necesita transportul pacientului cu ambulanța la celălalt spital”, explică Ciprian Carapcea, managerul Maternității Brașov.

Lucrările au durat 9 luni și au costat 40 de milioane de lei, bani europeni.

reporter: Bianca Venter

operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia