Live TV

Video Mica recalculare a pensiilor, amânată din primăvară. Ministrul Muncii va cere fonduri la rectificare. Ce spune despre majorări

Data actualizării: Data publicării:
Calculul pensiilor de la 1 august 2025. Foto Getty Images
Calculul pensiilor de la 1 august 2025. Foto Getty Images

Mica recalculare a pensiilor este pusă pe pauză, din cauza lipsei banilor. Primele decizii pentru munca nepermanentă au fost emise, dar veniturile nu s-au schimbat. Procesul trebuia finalizat în luna martie, dar a fost întârziat din cauza mai multor erori. Ministrul Muncii susține că va cere o rectificare bugetară pentru plata pensiilor și că nu poate vorbi de majorări, decât după ce se va vedea impactul celor două pachete de măsuri fiscale.

„O să cerem bani în plus la rectificare. Însă discuții despre majorări pot avea loc doar după rectificare, după ce vedem care este impactul primelor două pachete de măsuri. 

Avem nevoie să evaluăm și să vedem concret în buget, în execuția bugetară, care a fost impactul primelor două pachete. Să adoptăm, sper eu, dacă va exista consens în coaliție, cât mai multe, dacă nu chiar toate, dintre măsurile propuse de Partidul Social Democrat pentru al treilea pachet de revenire a economiei, după care să discutăm despre capacitatea bugetului de a susține orice fel de noua cheltuială”, a declarat Florin Manole. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
Reforma pensiilor magistraților. Tudorel Toader, înaintea deciziei CCR: Legea se...
caseta audio banda magnetica
2
Caseta audio revine: chinezii au reușit să folosească banda ei drept suport de stocare cu...
masina de politie scoala bucuresti
3
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale din țară. Surse...
Angelina Jolie
4
Angelina Jolie: „Îmi iubesc țara, dar nu o recunosc în acest moment”
augustin zegrean
5
Augustin Zegrean prezice că reforma pensiilor magistraților va pica la CCR. Critici la...
Dembele, acuzat că-și ține ascunsă soția: ”Revoltător!”. A plâns pe umărul mamei sale, iar Rima a transmis un singur cuvânt FOTO
Digi Sport
Dembele, acuzat că-și ține ascunsă soția: ”Revoltător!”. A plâns pe umărul mamei sale, iar Rima a transmis un singur cuvânt FOTO
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID310044_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Culisele discuțiilor de la Cotroceni. Surse: Plafonarea adaosului...
Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov
Reacția Kremlinului după ce Polonia a amenințat că va doborî avioane...
Iran nuclear
Iranul a testat prima sa rachetă balistică intercontinentală capabilă...
Paracetamol în sarcină. Foto Getty Images
Cum explică medicii legătura dintre paracetamol și autism în sarcină...
Ultimele știri
Reacția Dianei Șoșoacă după ce nu s-a prezentat astăzi la Parchetul General. Mesajul eurodeputatei pentru procurori
Aeroporturi blocate de drone în Danemarca și Norvegia: Ursula von der Leyen avertizează că e „un tipar”
Kremlinul susține că Rusia nu a fost implicată în survolarea cu drone a Copenhagăi. „De fiecare dată auzim acuzaţii fără fundament”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
contor curent facturi energie
Primele tichete de energie pentru plata facturilor au fost distribuite pentru peste 270.000 de beneficiari
tichete masa
PSD vrea tichete de masă de 50 de lei pe zi. Florin Manole: „Se va simți în buzunarul lucrătorului”. Cum reacționează mediul de afaceri
BUCURESTI - CONFERINTA - PSD SI PNL SECTOR 1 - 25 NOI 2022
Florin Manole a prezentat programul PSD de relansare economică pentru piața muncii. Ce propun social-democrații 
Florin Manole
Ministrul Muncii anunță că nu se ia în calcul creșterea vârstei de pensionare. Florin Manole: PSD nu susține
violenta domestica bataie barbat femeie_shutterstock_261573011
Gorghiu: Agenția pentru Egalitate de Șanse ar putea fi comasată într-o perioadă în care violența domestică e mai gravă ca niciodată
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, despre infidelitățile lui Elvis: "Era încă un soț bun, dar eram prea multe femei în viața...
Cancan
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Muncii: urmează concedieri și comasări
Fanatik.ro
Simona Halep, detalii tulburătoare din procesul de 10 milioane de dolari de la New York. „Mi-am pierdut...
editiadedimineata.ro
Oamenii de știință caută semnale extraterestre
Fanatik.ro
Bocciu, revenire spectaculoasă în Peluza Nord a Rapidului: “Poate să conducă galeria la Ploiești! Totul...
Adevărul
Planurile secrete ale Rusiei și Ungariei de a distruge România. Ajutorul neașteptat primit de români și...
Playtech
Actul pe care orice român care a lucrat în Germania trebuie să îl aducă în România pentru pensie. Aşa se iau...
Digi FM
Un muncitor din Sri Lanka a făcut senzație pe TikTok. Câți câștigă în România și de ce vrea să rămână aici
Digi Sport
Camerele au surprins totul: gestul făcut de Lamine Yamal, imediat după finalul ceremoniei de la Balonul de Aur
Pro FM
Veronica Berti, mesaj emoționant de ziua soțului ei, Andrea Bocelli: „Tu ești vocea mea interioară!”
Film Now
Noi dezvăluiri despre decesul lui Mike Heslin. Ce acuzații li se aduc angajaților restaurantului în care se...
Adevarul
Autostrada cu tuneluri din vest prinde contur. Pasajul spectaculos de 1,1 kilometri se înalță la intrarea în...
Newsweek
Lovitură dură în instanță. Nu se dau bani în plus la pensie pentru grupele de muncă
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Sylvester Stallone a vrut să folosească AI pentru a juca într-un prequel al „Rambo”: Toată lumea a crezut că...
UTV
Harry Styles, apariție surpriză la Maratonul de la Berlin 2025. Artistul a alergat sub un nume fals și și-a...