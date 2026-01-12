Live TV

Mii de elevi vor face cursuri online din cauza vremii. Mai multe școli își suspendă activitatea

Data actualizării: Data publicării:
cursuri suspendate
nquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Unităţi cu activitate didactică suspendată Avertizări meteo: ger și cod galben Ninsori și depuneri de polei

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) anunţă că, marţi, din cauza condiţiilor meteorologice, 3.000 de elevi din zece unităţi vor face cursuri online. În trei şcoli din judeţele Bistriţa-Năsăud, Satu Mare şi Teleorman cursurile vor fi suspendate, dar vor fi recuperate ulterior.

„Potrivit datelor furnizate de inspectoratele şcolare judeţene în cursul zilei de astăzi (ora de referinţă: 17.00), din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, marţi, 13 ianuarie 2026, cursurile se vor desfăşura online în 10 unităţi de învăţământ (totalizând aproximativ 3.000 de elevi/preşcolari), câte una în fiecare dintre judeţele: Argeş, Arad, Dolj, Olt, Prahova, Satu Mare şi câte două în judeţele Timiş şi Teleorman”, anunţă, luni, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, potrivit News.ro.

Unităţi cu activitate didactică suspendată

Sursa citată a precizat că în trei unităţi de învăţământ, însumând aproximativ 450 de elevi, câte una în fiecare dintre judeţele Bistriţa-Năsăud, Satu Mare şi Teleorman, activitatea didactică va fi suspendată, urmând ca orele de curs să fie recuperate.

Ministerul mai anunţă că situaţia se poate modifica în funcţie de evoluţia vremii şo deciziile autorităţilor locale.

Avertizări meteo: ger și cod galben

Meteorologii anunţă vreme deosebit de rece în toată ţara, până miercuri, fiind emise mai multe avertizări cod galben. Dimineţile şi serile vor fi geroase, mai ales în Banat, Crişana, Maramureş şi Transilvania, dar şi în zonele montane, unde temperaturile pot coborî până la -20 de grade.

„Marţi (13 ianuarie) vremea se va menţine deosebit de rece, pe arii restrânse geroasă în centrul şi nord-estul teritoriului, astfel temperaturile maxime se vor situa în general între -8 şi 2 grade. Marţi noaptea va mai fi ger în nord şi nord-est şi pe arii restrânse în centru, sud şi est, temperaturile minime la nivelul întregii ţări urmând a se încadra între -13 grade în nordul Moldovei şi estul Transilvaniei şi 2...3 grade în sudul Banatului”, a transmis ANM.

Ninsori și depuneri de polei

De asemenea, marţi aria ninsorilor va cuprinde mai ales regiunile intracarpatice, unde se va depune strat de zăpadă, în general de 2...8 cm, iar în Carpaţii Occidentali şi în vestul Carpaţilor Meridionali, local de 10...15 cm (echivalent în apă de 10...15 l/mp).

„Începând cu seara zilei de marţi în vestul şi sud-vestul ţării vor fi precipitaţii mixte şi depuneri de polei”, arată meteorologii.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu.
1
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte...
maduro
2
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale...
blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
3
Departamentul de Stat solicită cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela
Cubans Face New Reality As Ties With U.S. Renewed After Years Under Strict Embargo
4
„Oamenii și-au pierdut speranța”: pe măsură ce presiunea SUA crește, Cuba se apropie de...
Miguel Diaz-Canel și Donald Trump
5
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu...
Două nume pe listă: Kremlinul îi alege înlocuitorul după ce a intrat în comă!
Digi Sport
Două nume pe listă: Kremlinul îi alege înlocuitorul după ce a intrat în comă!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
femeie munceste de acasa
Numărul bugetarilor a scăzut cu aproape 32.000 în 2025. Primăriile, MAI și Armata au pierdut cele mai multe posturi
ger frig termometru gettyimages
Val de frig în toată țara. Alertă de ger până marți: în București, temperaturile vor scădea până la minus 14 grade Celsius
laptop deschis sprijinit de carti
Efectele vremii severe. Cursurile se vor desfăşura online în şase unităţi de învăţământ din mai multe județe, anunță Min. Educației
iarna-zapada-bucuresti-trafic-parc_INQUAM_Photos_Octav_Ganea2
Prognoză specială pentru București. Meteorologii anunță ger și strat de zăpadă de 15 centimetri
ger frig termometru gettyimages
Alertă de ger în peste jumătate de țară. Meteorologii avertizează că temperaturile vor scădea până la -15 grade
Recomandările redacţiei
nicusor dan maia sandu
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România...
radu miruta
Radu Miruță anunță creșterea vârstei de pensionare pentru angajații...
Venezuela atac
Sistemele rusești de apărare aeriană din Venezuela nu au funcționat...
impozite1
Guvernul pregătește o nouă majorare a impozitelor pentru locuințe și...
Ultimele știri
Un angajat al ambasadei Rusiei în Cipru, găsit mort, în aceeaşi zi în care un oligarh rus a dispărut tot în insulă
Val de scumpiri fără precedent în Bulgaria, după trecerea la moneda euro: Prețurile au crescut mult peste rata oficială de conversie
Croația reintroduce serviciul militar obligatoriu, după aproape două decenii de pauză
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 12-18 ianuarie: energii favorabile pe linie. Berbecii strălucesc la muncă, Săgetătorii au...
Cancan
Această cerșetoare era, în urmă cu mulți ani, una dintre cele mai faimoase femei. Acum, a ajuns de...
Fanatik.ro
Doliu în fotbalul mondial! A murit încă un antrenor de legendă
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Ce jucători mai pleacă de la FCSB? Mihai Stoica, anunț oficial despre transferurile lui Tănase și Târnovanu...
Adevărul
Fanteziile pornografice și cruzimea unei neveste naziste. Cum se afișa în fața prizonierilor cea poreclită...
Playtech
Pilonul 2 de pensii, la un nivel record. Câți bani are azi un român cu salariul mediu
Digi FM
Factură halucinantă primită de o femeie care a născut prematur în SUA. Ea și soțul ei se gândeau să-și vândă...
Digi Sport
Lovitură de proporții: Tottenham a luat decizia finală în cazul lui Radu Drăgușin!
Pro FM
Cum s-a inspirat Beyonce când a ales numele fiicei sale, Blue Ivy. Mama cântăreței rupe tăcerea: „Erai o...
Film Now
Macaulay Culkin, prima apariție la Globurile de Aur după 35 de ani: „E ciudat să mă vedeți în afara sezonului...
Adevarul
Autostrada Transilvania, calendarul inaugurărilor: cel puțin 68 de kilometri între Cluj și Oradea, gata în...
Newsweek
Guvernul decide cine nu poate cumula pensia și salariul. Urmează schimbări mari și la pensiile militare
Digi FM
Noi detalii despre starea de sănătate a Sofiei Vicoveanca. Cum se simte artista la o zi de când a suferit un...
Digi World
Un obiect ceresc nou descoperit ar putea dezvălui secretele materiei întunecate, una dintre cele mai mari...
Digi Animal World
Ce au făcut angajații unui zoo din Japonia după ce au rămas fără urșii panda. Vizitatorii au fost cei mai...
Film Now
Owen Cooper, adolescentul care a cucerit toate vedetele de la Globurile de Aur 2026. Faima, emoția și...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...